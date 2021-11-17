Яке завтра свято – все про 18 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 18 листопада, церковне свято, що не можна робити

18 листопада 2021 року – четвер. Цього дня 1838 року Тарас Шевченко завершує роботу над першим (втраченим) варіантом фінальної поезії “Кобзаря” – “Тарасова ніч”, а майже через 100 років (1928) в Нью-Йорку відбувається прем’єра першого звукового анімаційного фільму про Міккі Мауса.

До Нового року залишається 43 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

Щороку 18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил. Від 2009 до 2019 року свято існувало в іншому форматі в березні, але указом президента України цю дату змінили. Основна його мета – вшанувати відданість та подякувати за працю старшинам і сержантам військової справи, показати їхню мужність, відвагу та професіоналізм. Саме сержанти вважаються ключовою ланкою в Збройних Силах України.

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В Європі 18 листопада – Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації. На жаль, сьогодні сексуальна експлуатація та насильство дітей є страшною реальністю. І найчастіше злочин скоює близька для дитини людина. Лише 10% випадків органи опіки та поліція дізнаються про насильницькі дії. Саме для запобігання таких злочинів Європейська спільнота запровадила цей день. Його мета – поширити інформацію про сексуальне насильство над дітьми. Адже лише тоді можна запобігти ще більшому розповсюдженню цієї проблеми.

Кожного року третього четверга листопада святкують Міжнародний день відмови від куріння. 2021-го він припадає на 18 число. Подія була заснована Американським онкологічним товариством у 1977 році. Саме тоді вченими був доведений негативний вплив сигарет на людський організм. В Україні статистика також досить невтішна. Сьогодні активних курців близько 9 мільйонів. Більше того, кожного року зростає дитяче паління. Головна мета Міжнародного дня відмови від куріння – донести інформацію про шкідливий вплив цієї звички, щоб сприяти зниженню залежності від неї.

18 листопада - День народження Діда Мороза / Pexels

Східнослов’янські країни 18 листопада святкують День народження Діда Мороза. Звичайно немає документальних підтверджень цієї події, але вважалося, що в кінці листопада вже приходить зима. Сьогодні діти звикли, що Дід Мороз – це добрий старенький, що дарує подарунки. Проте в старослов’янській міфології він був злим та могутнім персонажем. Він приходив вночі та заморожував на смерть свійську худобу. Тому, щоб задобрити Мороза, йому приносили жертви. Інколи навіть людські.

Також 18 листопада в світі святкується Міжнародний день філософії. Свято було започатковане Всесвітньою організацією ЮНЕСКО в 2002 році, але міжнародним стало лише через 3 роки. В Україні цей день почали відзначати в 2006. Саме тоді у Київському університеті відбувся науковий симпозіум.

Головна мета свята – популяризувати філософію серед різних верств населення, заохотити тих, хто цікавиться філософськими ідеями. Цього дня збираються вчені, щоб обговорити глобальні соціальні та культурні питання.

Яке завтра церковне свято

18 листопада за релігійним календарем – день пам’яті Іона / Pexels

18 листопада за релігійним календарем – день пам’яті Іона, який був святим та архієпископом Львівським і Великоновгородським (ігуменом Отенської пустелі). В трирічному віці Іон залишається без матері, а ще через чотири роки помирає його батько. Тому вихованням дитини займається благочестива вдова Наталя Медоварцева. Саме вона прищепила юному вихованцю Християнську віру.

Дорослий Іон займався організацією притулків для сиріт, обездолених та вдів. Він був відомий своїми чудесами, які здійснював з Божою поміччю. Наприклад, він зупинив епідемію, що перед цим забрала життя 250 тисяч людей. В 1549 році Іона зарахували до лику святих на Макаріївському соборі. Є твердження, що навіть після смерті, мощі Іони допомагали творити чудеса.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 листопада

Які завтра іменини: Григорій, Гаврило, Тимофій, Памфіл, Тихон, Галактіон.

Талісманом людей, народжених 18 листопада, є опал. Цей самоцвіт відомий ще з давнини, коли його наділяли магічними та цілющими властивостями. Він вважався символом прихованих талантів, а також допомагав зміцнювати імунітет, лікувати від багатьох хвороб. Цікавий факт – понад 90% кристалів, які сьогодні використовуються в ювелірній справі, добувають на австралійському континенті.

В цей день народилися:

1744 рік – український вчений-енциклопедист Нестор Амбодик-Максимович;

1847 рік – вчений-економіст, публіцист, статистик Володимир Навроцький;

1859 рік – правознавець, історик, перекладач і письменник Кость Левицький;

1900 рік – американський хімік і фізик українського походження Георгій Кістяківський;

1913 рік – композитор, автор опер, симфоній Георгій Майборода;

1921 рік – український письменник Дмитро Міщенко.

Що не можна робити цього дня

18 листопада господині намагалися захистити свій будинок від нещастя та негараздів. Для цього обходили всі кімнати, розмахували віником та читали молитву. Також в цей день намагалися не приймати важливі рішення, укладати угоди чи братися за серйозні справи. 18 листопада не варто робити великих покупок, бо річ довго не прослужить.

Якщо біля дому знайти в цей день чужий віник, значить, хтось намагається навести причину (магію) на господарів. Його не можна піднімати з землі чи взагалі торкатися. А щоб прибрати, потрібно взяти лопату і винести на перехрестя доріг. 18 листопада не відчиняли двері до будинку, щоб не накликати нечисту силу.

Народні прикмети і традиції

18 листопада вранці молоді дівчата повинні були випити склянку теплого молока з медом / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо 18 листопада падає сніг, зима обіцяє бути сніжною;

місяць вкритий імлою – до довгої негоди;

якщо на вербі є іній, значить зима буде дуже довгою;

якщо ж іній є на всіх деревах, скоро наступить відлига;

коли падає сніг і лягає на землю нерівно, то наступного року урожай жита буде багатим;

вітер дме з півночі і на небі немає хмар – чекайте на похолодання.

18 листопада у народі часто називали “днем Іони”. Зазвичай дівчата молилися святому, щоб знайти хорошого чоловіка. Існувала традиція розкидати монети у дворі. Вони повинні були притягнути кохання. Також був ще один звичай: вранці дівчата повинні були випити склянку теплого молока з медом. Так можна було притягнути вдале заміжжя і щасливе кохання.

Пам’ятні дати 18 листопада

18 листопада 2020 року в Києві випадає перший сніг / Pexels

Цього дня рік тому на Співочому полі почали зарання готуватися до весняної виставки тюльпанів, також в Києві випав перший сніг, а станцію “Вокзальна” почали реконструювати.

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 листопада:

1654 рік – на Поділлі почали оборону козацької фортеці Буша від військ Речі Посполитої;

1838 рік – Тарас Шевченко завершує роботу над першим (втраченим) варіантом фінальної поезії “Кобзаря” – “Тарасова ніч”;

1883 рік – в США вводять єдину систему визначення часу;

1918 рік – проголошено незалежність Латвійської Республіки;

1928 рік – на екрани виходить перший звуковий анімаційний фільм “Пароплавчик Віллі”, виробництва Уолта Діснея, про Міккі Мауса;

1935 рік – над групою членів ОУН розпочинається Варшавський процес;

1935 рік – в Ризі відкривають Монумент Свободи;

2005 рік – сенат США скасував обмежувальну поправку для України про неможливість фінансових та торгових відносин;

2008 рік – відбувається світова прем’єра фільму “Гаррі Поттер та Кубок Вогню” за четвертою книжкою Джоан Роулінг про хлопчика, який вижив.

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