Яке завтра, 19 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 19 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

19 грудня 2021 року – неділя. В церковному календарі – день святителя Миколая Чудотворця, найпопулярніше свято серед дітлахів будь-якого віку. Адже під подушкою святий Миколай залишає подарунки. Традиційно в Україні святий Миколай одягнений в ризу з золотим оздобленням та корону. Напередодні свята діти обов’язково пишуть йому листа зі списком подарунків, які хотіли б від нього отримати. Чемні завжди отримують бажане, а от неслухняних чекає різка.

До Нового року залишилось 12 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

19 грудня в Україні святкують День адвокатури. Тож не забудьте привітати з професійним святом своїх рідних та друзів. Подію започаткували недавно – в 2002 році. Ініціатором створення виступив тодішній президент України Леонід Кучма. Дату обрали на честь введення закону “Про адвокатуру” в дію. Сталося це в 1992 році.

19 грудня у світі – Міжнародний день допомоги бідним. Він був започаткований Організацією Об’єднаних Націй 1992 року. А 2000 року почали приймати ряд програм, націлених на боротьбу з бідністю.

19 грудня в світі - Міжнародний день допомоги бідним / Pexels

Під кінець XX століття невтішна статистика змусила людство шукати способи, які допомогли б покращити життя та матеріальний стан. За даними 23% людей в світі знаходяться в скрутному положенні. Для боротьби зі злиднями вкрай важливою є своєчасна допомога. Тому 19 грудня весь світ намагається брати участь в благодійності, щоб статистика змінилася на краще.

Яке завтра свято ще в світі :

День вічнозелених рослин;

День звільнення Гоа;

День національний героїв та героїнь в Ангільї;

День постачання.

Яке завтра, 19 грудня, церковне свято

19 грудня - день святителя Миколая Чудотворця / commons.wikimedia.org

19 грудня в церковному календарі – день святителя Миколая Чудотворця. Це одне з найулюбленіших свят православних християн. Наряд чи є хоча б одна людина в Україні, яка не чула про святого Миколая. Його ікони є в багатьох оселях. Сьогодні він знаний, перш за все, своїми подарунками, які кладе під подушку слухняним дітям. А ось насправді він був відданим проповідником християнської релігії. Своїми молитвами святий Миколай здійснив чимало чудес. Він також вважається захисником всіх несправедливо засуджених, ображених, мандрівників і бідняків.

Народився Миколай в сім’ї заможних християн грецького походження в кінці III століття нашої ери. Жив в місті Патара (провінція Лікія). З самого дитинства він був дуже набожним та добрим. Завдяки батькам Миколай здобув хорошу на той час освіту, вмів писати та читати (що вважалося вкрай рідкісним явищем).

Рідного дядька святого також звали Миколаєм, він був Патарським єпископом. Побачивши, що племінник показує любов до християнства, призначив його спочатку читцем, а потім і священником. Коли відлучався у справах, то навіть залишав на племінника єпархію.

Миколай втратив своїх батьків в досить молодому віці. Після їх смерті він отримав великий спадок, який майже весь роздав біднякам. Бог нагородив святого здатністю творити чудеса і надзвичайною харизмою за відданість Божому Слову. Наприклад, двічі під час паломництва у далекі краї на кораблі, Миколай зміг заспокоїти шторм.

Досить цікава про родину з трьома бідними доньками. Вони не мали приданого, а тому не могли вийти заміж. Таємно Миколай підклав їм у будинок мішечки з золотом і вони знайшли собі чоловіків.

Коли правителями Римської імперії були Діоклетіан та Максиміліан, на землях поширювалося жорстоке ставлення до християн. Священника Миколая кинули за ґрати, де він продовжував навертати на свою віру вже ув'язнених. Після того, як намісником став Ліциній, ставлення до християн поліпшилося. Тоді Миколая і звільнили.

У часи життя Миколая єпископами ставали лише шановані серед народу люди. Святий мав досить великий авторитет завдяки своїй порядності і добрим вчинкам. Коли в місті Мира помер єпископ, на його місце запропонували саме Миколая. Так він і став єпископом Мирійським.

На цій посаді святий займався знищенням храмів ідолопоклонників, брав участь в обрядах вигнання демонів. Також був на Першому Вселенському Соборі 325 року. Там були створені основні церковні закони. Перебуваючи на посаді, Миколай залишався добрим другом для своїх прихожан. До святого йшли зі своїми проблемами, для вирішення суперечок. Смерть прийшла до святого Миколая 342 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 грудня

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Які завтра іменини: Максим, Микола, Дарія.

Талісманом людей, народжених 19 грудня, є яшма. Цей камінь був дорогоцінним в багатьох народів, зокрема в Древньому Китаї та у мексиканських індіанців. Яшма – це символ тепла, творчої сили, світла. Вона дарує своєму власнику стійкість під час біди, мудрість та силу бачити майбутнє.

В цей день народилися:

1830 рік – український письменник, історик, Данило Мордовець;

1852 рік – американський фізик, експеримент якого заклав сумніви в існування ефіру, Альберт Майкельсон;

1873 рік – український поет, музеєзнавець, Микола Фінлянський;

1875 рік – перша дружина Альберта Ейнштейна, деякі дослідники вважають, що вона є співавтором його революційних ідей, Мілєва Марич;

1898 рік – український хоровий диригент і педагог, Микола Тараканов;

1915 рік – французька співачка, “Голос Парижа”, Едіт Піаф;

1919 рік – видатний український перекладач, Микола Лукаш;

1920 рік – український поет, письменник, філософ, Микола Руденко;

1959 рік – українська письменниця, Марія Матіос;

1963 рік – німецький актор, режисер і продюсер Тіль Швайгер;

1972 рік – американська акторка, Аліса Мілано;

1980 рік – американський актор, Джек Джилленголл.

Що не можна робити в цей день

19 грудня все ще триває Різдвяний піст, тому не можна їсти жирну їжу, м’ясо, яйця.

В день святого Миколая заборонялося давати в борг.

Також не можна було прати, шити, займатися ремонтом.

В день святого Миколая не відмовляйте в допомозі тим, хто її попросив, адже святитель був захисником скривджених.

Утримайтеся від сварок з друзями, родичами і просто близькими людьми, інакше наступного року у будуть погані стосунки.

Не можна в день святого Миколая сварити дітей.

Народні прикмети і традиції 19 грудня

Якщо 19 грудня йде сніг, буде гарний урожай пшениці / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо з’явився іній, урожай наступного року буде дуже гарним;

яка на день святого Миколая взимку погода, таку слід чекати і на літнього Миколу (22 травня);

19 грудня йде сніг – буде гарний урожай пшениці, а якщо дощ – то вродять капуста й огірки;

якщо в день святого Миколая ясно і холодно, влітку буде хороший врожай;

скільки на Миколу снігу, стільки влітку виросте трави;

якщо 19 грудня холодна погода, такою буде вся зима, а якщо тепла, то сильних морозів можна не чекати.

Українці здавна шанували святого Миколая. Особливо популярне це свято в дітей, які чекають від дідуся подарунків під подушку. Напередодні 19 грудня дівчатка та хлопчики пишуть святому листа, в якому згадують, що хочуть отримати. Вважається, що лише добрі та слухняні діти отримують подарунок. А от нечемним Миколай приносить різочку. Тому діти намагаються весь рік добре себе поводити, щоб не розсердити святого.

19 грудня, в день Миколи, обов’язково ходили до церкви. Там потрібно помолитися перед іконою святого, щоб він допоміг пережити всі негаразди. Зазвичай наші предки в цей день проводили ярмарки та вечорниці. А ось сьогодні в школах проходять святкові заходи, де діти часто виконуються відому пісню про святого Миколая:

Прогноз погоди завтра, 19 грудня

Завтра, в день святого Миколая, в Україні очікують помірний сніг. Вночі у південних областях, а вдень в східних – без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. У Києві вранці можливий дощ, який до вечора перейде у сніг. Вранці у Львові опадів не очікується, а сніг може піти аж ввечері.

Температура повітря в Києві на день святого Миколая до +2 вдень та +1 вночі. В Харкові +1. У Львові та в Одесі вдень +3 градуса тепла.

Пам’ятні дати 19 грудня

19 грудня 2020 року Ліонелль Месі повторює рекорд Пеле, забивши за один клуб 643 голи / Associated Press

В цей день рік тому Ліонелль Месі повторює рекорд Пеле, забивши за один клуб 643 голи, а в США на орбіту виводять секретний супутник військової розвідки.

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 грудня: