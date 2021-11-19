Яке завтра свято – все про 20 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 20 листопада, церковне свято, що не можна робити

20 листопада 2021 року – п’ятниця. Цього дня в 1917 році Українською Центральною Радою була проголошена УНР, а в 1985 в США випустили першу операційну систему Microsoft Windows 1.0.

До Нового року залишається 41 день.

Яке завтра свято в Україні і світі

Щороку 20 листопада в світі святкується День педіатра. Свято міжнародного рівня було запроваджене Генеральною Асамблеєю ООН. Багато країн світу беруть участь у різноманітних акціях та заходах. Метою свята є показати, наскільки дитяче здоров’я важливе для кожної людини на планеті.

Також на 20 листопада цього року припадає Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини. Пам’ятний день запровадили ще в 1999 році. Ініціатором цього дня став сенатор США Гаррі Рід, який сам постраждав через суїцид рідної людини. Політичний діяч запропонував щороку перед Днем подяки, який є дуже важливим святом для кожної американської родини, проводити заходи, спрямовані на підтримку всіх тих, хто пережив подібне горе.

20 листопада святкують Всесвітній день дитини / Pexels

20 листопада святкується Всесвітній день дитини. Це свято було запроваджене ООН. Його головна мета – створити комфортні умови для розвитку дітей, залучити їх до повноцінного суспільного життя. Адже було доведено – якщо дитина якісно проводить перші роки свого життя, вона виростає впевненою у собі та своїх силах.

Цей день було засновано ще 1954 року для того, щоб всі країни згуртувалися разом для добробуту малюків та підлітків. Цю дату вибрали тому, що саме 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини. Цікавий факт – у Швейцарії в рекламі заборонено використовувати пряме звернення до дитини, якій ще немає 12 років. Вважається, що рекламні ролики негативно впливають на дитячу психіку.

Останнього місяця кожного сезону святкується День ресторану. Восени це – листопад. Традиційно святкування проводиться в третю суботу, яка припадає цьогоріч на 20 листопада. Ідея створення такого свята зародилася в 2011 році у Фінляндії. Група друзів давно мріяла про власний ресторанний бізнес, але коштів на його відкриття не вистачало. Тоді вони вирішили запропонувати ініціативу у соціальній мережі Facebook, яку швидко підхопили інші.

Суть свята – запросити до свого ресторану, кафе чи бару людей всього лише на один день. Подія відразу підкорила серця любителів вуличної їжі, тому найактивніше День ресторану святкують в Японії, Португалії, Італії, США.

Яке завтра церковне свято

20 листопада день пам'яті святого мученика Федота Корчемника / Pexels

20 листопада за релігійним календарем – день пам’яті святого мученика Федота Корчемника. Наші пращури часто називали цей день – “Федот-льодостав” і примовляли “Святий Федот лід веде”.

Жив святий мученик Федот у другій половині III століття в Анкірі. Він був власником готелю та корчми, чим і заробляв на своє життя. Федот вирізнявся глибокою вірою у Бога, тому дотримувався цнотливості та чистоти, намагався виховати в собі стриманість. Постійно молився та дотримувався посту. Також Федот намагався своїми вчинками та словами навернути грішників на праведне, а язичників до Христа.

В той час імператор Діоклетіан розпочав гоніння християн, тому багато хто втік з міста, покидаючи напризволяще будинки і все майно. Федот завжди допомагав християнам, давав їм прихисток в своєму готелі. Він не лише годував їх, але й ховав тих, кого переслідували язичники. Також Федот віддавав запаси в церкви, щоб там проводилася Божественна літургія. Також він таємно приходив до в’язниць до християн і розмовляв з засудженими.

Коли всі церкви в Анкірі розорили, Божественну літургію почали проводити в готелі Федота. В той час багато жінок прийняли мученицьку смерть за Христа. Однією з них була тітка Федота – свята Текуса. Після смерті Текуса явилася Федоту уві сні і попросила поховати її за християнськими звичаями.

Федот разом із другом Поліхронієм пішли до озера, де втопили мучениць. Вони дістали їх тіла і поховали. Незабаром Поліхронія схопили. Він не витримав катувань і вказав на Федота, якого затримали та катували, відсікши голову.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 листопада

Які завтра іменини: Александр, Олексій, Антонін, Афанасій, Богдан, Валерій, Веніамін, Григорій, Дорофей, Євген, Іларіон, Кирилл, Лазар, Максиміан, Михайло, Федір, Федот, Єлизавета.

Талісманом людей, народжених 20 листопада, є хризоберил. З грецької мови назва каменю перекладається як “золотий”, вказуючи на його забарвлення. Хоча в природі часто трапляються темно-коричневі або безбарвні хризоберили. Цікавий факт – серед жителів Стародавньої Індії була популярна думка, що цей камінь допомагає розуміти мову звірів і птахів.

Цього дня народилися:

1717 рік – український проповідник, письменник Григорій Кониський.

1858 рік – шведська письменниця Сельма Лагерлеф.

1896 рік – композитор, диригент Михайло Вериківський.

1925 рік – молодший брат президента США Дж. Ф. Кеннеді, Роберт Кеннеді.

1942 рік – 46-й президент США Джо Байден.

1963 рік – народний артист України, оперний співак Михайло Дідик.

Що не можна робити цього дня

20 листопада заборонялося лаятися, сваритися, сперечатися.

Вагітним заборонялося цього дня їсти під час ходьби.

20 листопада не можна довго спати та лінуватися.

Не можна в’язати, тому жінки 20 листопада шили, пряли, ткали.

Народні прикмети і традиції

Якщо 20 листопада вагітна довго спала, вважалося, що дитина народиться ледачою. / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо ожеледь – значить, холоди прийшли надовго.

якщо почав йти сніг, це означало, що весною буде повноводдя.

коли сніг падає на мокру землю, можна чекати на хороший урожай жита.

якщо галки кричать сильніше, ніж в інші дні – буде снігопад.

струмки та річки покрилися льодом – скоро прийде зима.

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На день Федота, 20 листопада, серед наших пращурів існувала традиція починати прясти пряжу на зиму. Перед будь-якою роботою обов’язково зверталися до святого з молитвою. Саме Федот вважається покровителем жіночих занять (рукоділля, ведення побуту). Особливу увагу 20 листопада приділяли вагітним жінкам. Дивилися, як вони себе ведуть, що говорять. Якщо вони довго спали, вважалося, що дитина народиться ледачою.

Пам’ятні дати 20 листопада

20 листопада 2020 року Ватикан просить Instagram розслідувати як саме “лайк” Папи Римського опинився на фото моделі / Pexels

Цього дня рік тому нідерландський журналіст отримав доступ до секретної відеоконференції міністрів оборони ЄС через твіт опублікований в акаунті міністра оборони Нідерландів, а Ватикан просить Instagram розслідувати як саме “лайк” Папи Римського опинився на фото моделі.

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 листопада: