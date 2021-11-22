Яке завтра свято – все про 23 листопада, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 23 листопада, яке церковне свято, що не можна робити

23 листопада 2021 року – вівторок. Цього дня у 1971 році Китай стає постійним членом Ради Безпеки ООН, а у 1994 році під час експедиції спортсменів з альпіністського клубу “Одеса” в Гімалаях (вершина Чоґорі К2 – 8611 метрів) було встановлено прапор України.

До Нового року залишається 38 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 листопада святкується Міжнародний день імідж-консультанта. Ця професія стає все більш популярною в сучасному світі. Адже справжні професіонали допомагають тисячам людей бути більш впевненими у собі, створити свій індивідуальний стиль та розкрити особистість. Тож сміливо вітайте всіх тих, хто причетний до цього професійного свята.

Вперше його відсвяткували в 2012 році в Мексиці. Саме там відкрито багато інститутів, які пропонують отримати наукові ступені в сфері іміджу. Ініціаторами виступили члени AICI (Міжнародна асоціація імідж-консультантів), Маноло Трухільйо та Хільдеберто Мартінес. А у лютому 2013 році було вирішено запустити цю ініціативу на постійній основі та встановити дату святкування 23 листопада.

Читайте також:

Щорічно 23 листопада відбувається Міжнародний день боротьби з безкарністю. Створили його в 2009 році за ініціативою Міжнародної асоціації IFEX (заснована в Монреалі у 1992 році). Дату обрали на честь того, що саме цього дня у Філіппінах в місті Ампатуан викрали та знищили 58 людей, з яких 32 представники ЗМІ та журналісти.

Мета свята – привернути увагу до проблеми тих, хто зазнав тиску або погроз за використання свого права на свободу слова. Члени Міжнародної асоціації наголошують, що не потрібно замовчувати випадки насильства, адже це погрожує безкарністю та може спровокувати наступні злочинні дії.

23 листопада святкують Міжнародний день акварелі / Pexels

Також 23 листопада святкують Міжнародний день акварелі. Започаткував свято відомий мексиканський художник Альфредо Гуаті Рохо. Він присвятив все своє життя живопису саме в техніці акварелі і намагався популяризувати її у всьому світі. Перші згадки про цей день з’явилися в 1991 році. Довгий час акварель вважалася технікою більше графічного, а не образотворчого мистецтва. Альфредо Гуаті Рохо відстоював акварельний живопис та навіть створив музей, який присвячений малюванню цією технікою.

23 листопада також святкується День Фібоначчі. Дату святкування обрали на честь початку самого ряду чисел Фібоначчі (1, 1, 2, 3, (N-1)+(N-2), ….). Його створив Леонардо Пізанський, який жив від 1175 до 1250 року в Пізі. Цікаво, що він назвав ряд чисел на свою честь. Назва сформувалася з двох італійських слів: figlio Bonacci, що перекладається як «син Боначчі» – саме так звали батька Леонардо.

Яке завтра, 23 листопада, церковне свято

23 листопада - день пам'яті мученика Констянтина, князя Грузинського / Pexels

23 листопада за релігійним календарем – день пам’яті мученика Костянтина, князя Грузинського. Він був заможним та впливовим вельможою, який проживав в період регентства Феодори, візантійської імператриці. Він став однією з найвідоміших особистостей Грузії завдяки своїй доброті, благочестю, любові до ближнього, турботі про бідних та знедолених.

Коли Констянтину виповнилося 85 років, до міста вторглися араби. Вони почали вбивати християн. Князь разом зі своїм сином перебував на чолі війська і потрапив у полон. Своє ув’язнення він переносив стійко та смиренно, і лише благав Бога, щоб той допоміг йому з честю винести всі випробування. Князя багато мучили. Спочатку він перебував у полоні в ланцюгах у столиці Аббасидів. Потім зазнав тортур із пропозицією відмовитися від віри задля порятунку життя. Констянтин не схилився перед арабами. Тому 10 листопада 858 року його стратили.

Ті, хто бачив страту князя Грузинського, потім розповідали, що його душу забрали янголи на небеса.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 листопада

Які завтра іменини: Денис, Борис, Микола, Петро, Олександр, Олексій, Михайло, Іван, Костянтин, Ольга, Ганна.

Талісманом людей, народжених 23 листопада, є діамант. Це найцінніший та найдорожчий камінь у світі. Саме так називають оброблені алмази. Назва перекладається з грецького як “непереможний”. І саме ця риса характеру притаманна людям, що народилися 23 листопада. В народі навіть існує декілька цікавих прикмет, пов’язаних із діамантами. Наприклад, якщо з персня випав діамант і загубився, значить на вас чекатимуть успіх і талан у всіх справах.

Цього дня народилися:

912 рік – перший імператор Римської імперії Оттон I Великий;

1527 рік – історик, письменник Лі Чжи;

1871 рік – український військовий діяч, генерал-четар УГА Антін Кравс;

1896 рік – український піаніст та композитор Віктор Косенко;

1908 рік – дитячий письменник-прозаїк, драматург Микола Носов, який написав трилогію “Незнайко”;

1966 рік – французький актор Венсан Кассель;

1979 рік – британська модель Келлі Брук;

1992 рік – американська співачка Майлі Сайрус.

Що не можна робити цього дня

23 листопада не варто вирушати в далеку дорогу. Наші пращури намагалися сидіти вдома і присвячувати день собі.

Не можна починати будь-яких нових справ.

23 листопада не рекомендовано нічого позичати своїм сусідам, бо можна віддати щастя.

Народні прикмети і традиції 23 листопада

Освяченим хлібом з сіллю 23 листопада годували домашню худобу, щоб вона була здоровою та легше пережила зиму / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

Також читайте Що не варто дарувати на новий 2022 рік, щоб не образити Тигра і господарів

дивилися, який сьогодні день: якщо зранку випав іній – чекай на мороз;

дме сильний вітер на похолодання та хуртовину;

якщо іній впав ввечері, буде рясний снігопад;

23 листопада випало багато снігу, значить зима буде теплою;

землею стелиться туман – можна чекати на відлигу;

23 листопада цвірінькають горобці – на відлигу;

у горобиних гніздах багато пуху – значить скоро прийде зима;

23 листопада горобці ховаються у траві – зима буде сніжною;

якщо рябчики ночують в ялиці – вночі почнеться вітер, а зранку вдарить мороз.

Також наші предки вірили, якщо 23 листопада вгостити людину, з якою був у сварці, освяченим хлібом, незабаром ви помиритеся. Основна традиція цього дня – зранку вирушати до церкви. Туди обов’язково приносили хліб з сіллю, які потрібно було освятити. Ним годували домашню худобу, щоб вона була здоровою та легше пережила зиму.

До 23 листопада на водоймах вже стояв лід, але він був ламким і тонким. А люди говорили, що після цього дня настануть справжні холоди.

Пам’ятні дати 23 листопада

23 листопада 1954 року компанія “Дженерал Моторс” випускає свій 50-мільйонний автомобіль, це був позолочений двомісний закритий “Шевроле” / commons.wikimedia.org

Цього дня рік тому президент України Володимир Зеленський одужує від коронавірусу, а Джо Байден визначається з кандидатурами на посади радника та секретаря з національної безпеки.

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 листопада:

1708 рік – РПЦ із політичних міркувань піддає анафемі українського гетьмана Івана Мазепу;

1954 рік – у США компанія “Дженерал Моторс” випускає свій 50-мільйонний автомобіль, це був позолочений двомісний закритий “Шевроле”;

1956 рік – відбувається перший день змагань XVI Олімпіади, яка була проведена в Мельбурні (Австралія);

1971 рік – Китай стає постійним членом Ради Безпеки ООН;

1994 рік – під час експедиції спортсменів з альпіністського клубу “Одеса” в Гімалаях (вершина Чоґорі К2 – 8611 метрів) було встановлено прапор України;

1996 рік – офіційно закінчилася перша російсько-чеченська війна;

2003 рік – Едуард Шеварнадзе подає у відставку після Революції троянд.

Читайте також: