Яке завтра свято – все про 24 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 24 листопада, церковне свято, що не можна робити

24 листопада 2021 року – середа. Цього дня в 1859 році у Великій Британії виходить друком книжка “Походження видів шляхом природного відбору, або збереження сприятливих порід у боротьбі за життя” Чарльза Дарвіна, а в 1974 році американо-французька експедиція в Ефіопії знаходить скелет австралопітека афарського, який назвали «Люсі». Це перший відомий науці представник цього виду.

До Нового року залишається 37 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 листопада святкують Міжнародний день вина “Карменер”. Заснували свято ще 2014 року на честь 20-ї річниці відродження цього сорту. Дуже давно виноград Карменер вважався у провінції Бордо найпопулярнішим. Його цінували винороби за неперевершені нотки слив, кедру, м’яти. На той час з ним не могли зрівнятися ні мерло, ні совіньйон. Але в 60-х роках минулого століття під час зараження плантацій попелицею філоксери, карменер було в Бордо втрачено.

На щастя, чилійські винороби змогли заздалегідь вивезти кілька саджанців і вирощували їх в себе на батьківщині, вважаючи, що це один з сортів мерло. Аж 1994 року французький вчений Жан-Мішель Бурсіко вивчив ДНК цього винограду і дізнався, що перед ним карменер. Так унікальний сорт було відроджено.

24 листопада святкують Міжнародний день еволюції / Pexels

Також 24 листопада – Міжнародний день еволюції, який святкує спільнота науковців з усього світу. Дату обрали на честь публікації всесвітньо відомої книжки Чарльза Дарвіна “Походження видів”. Книжка в той час викликала чималий ажіотаж в суспільстві, оскільки була написана в популярно-публiцистичному, а не науковому стилі. Навіть сьогодні вона вважається одним із найбільш вагомих творів в історії науки. Саме вона поклала початок цілій науковій теорії, яка згодом почала називатися “дарвінізмом”.

Ідея святкувати Міжнародний день еволюції виникла в 90-х роках минулого століття. Проте офіційно його запровадили лише в 2001 році після створення некомерційної організації “Програма Дня Дарвіна”. Паралельно з цим святом також святкують Міжнародний день науки і гуманізму або День Дарвіна.

Щорічно 24 листопада святкують День моржа, який у 2008 році був заснований за поданням Всесвітнього фонду дикої природи. Моржі – одні з найбільших ссавців, що живуть в північній частині Землі. Саме наприкінці осені відбувається їх міграція, коли вони покидають свої домівки біля Чукотського моря і вирушають до Берингової протоки на зимування. Мета свята – привернути увагу до проблеми зменшення популяції моржів у природі.

Яке завтра, 24 листопада, церковне свято

24 листопада - день пам’яті святих мучеників Віктора та Стефаниди / Pexels

24 листопада за релігійним календарем – день пам’яті святих мучеників Віктора та Стефаниди. Вони були страчені через своє небажання відмовитися від християнства.

Святий Віктор служив на службі в римському війську за часів правління Марка Аврелія. Воєначальник вимагав у своїх воїнів зречення від релігії під час гоніння християн. Але Віктор твердо стояв на своєму. За це його піддали жорстоким тортурам. Здивуванню катів не було меж, коли вони побачили, що рани на тілі воїна не з’являються, а сам він своїми молитвами зцілює сліпих.

Стефанида була дружиною одного з катів. Вона також бачила ці дива і відкрито заявила, що хоче перейти в християнство. За це її схопили, прив’язали між двома схиленими пальмами і розірвали. А Віктора в той час обезголовили.

Також 24 листопада ще одне православне свято – День пам’яті преподобного Феодора Студита. Все своє життя він присвятив християнській вірі, незважаючи на численні заслання та тортури. Народився 758 року в заможній сім’ї. Ще до того, як одружився і почав чернече життя, здобув досить хорошу освіту в Константинополі.

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Навіть після того, як Феодор вирушає до монастиря у Саккудіані, продовжує ретельно вивчати Святе Письмо. Невдовзі його призначають там ігуменом. Святий Феодор відкрив злочинні дії царя Костянтина, який заслав в монастир свою дружину, щоб одружитися на родичці. За це Феодора ув’язнили, жорстоко катували, а потім заслали в Солунь.

Після смерті царя Феодора звільнили, а також віддали під його управління Студійський монастир. Але правителі далі продовжували гоніння за Феодором. До Константинополя він зміг повернутися лише в 820 році. Але він разом із кількома учнями оселився на мисі Акрит. Там він і помер в 826 році.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 листопада

Які завтра іменини: Вікентій, Максим, Євген, Віктор, Степан, Олександр, Федір.

Талісманом людей, народжених 24 листопада, є берил. На Сході цей камінь завжди вважався сильним амулетом. Його носили як захист від пристріту, лихої причини, негативної енергії. Символізує берил добробут, тому його часто дарують сімейним парам.

Цього дня народилися:

1632 рік – нідерландський філософ Бенедикт Спіноза;

1655 рік – король Шведської імперії Карл XI;

1826 рік – італійський письменник і журналіст Лоренціні Карло;

1888 рік – американський психолог, письменник Дейл Карнегі.

Що не можна робити цього дня

24 листопада наші предки не влаштовували весіль, бо подружнє життя буде нещасливим.

Також намагалися не з’ясовувати стосунки.

24 листопада намагалися не зустрічатися зі своїми недругами або ворогами, щоб не спровокувати конфліктів.

Народні прикмети і традиції

24 листопада тепла погода – зима буде теж теплою, і навпаки / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо яскраво світить сонце, скоро буде холодна погода;

протягом тижня йде мокрий сніг – чекайте на відлигу;

24 листопада тепла погода – зима буде теж теплою, і навпаки;

якщо вночі на небі багато зірок, то наступного року буде хороший урожай на гриби.

В народі 24 листопада часто називали “Федора Студита” або “Федора Мороза”. Інколи також з’являлися назви “Санниця” та “Поминальник”. Біля ікони святого Феодора цього дня було прийнято молитися для захисту від нападу диких звірів і пожеж.

Пам’ятні дати 24 листопада

24 листопада 2020 року напів резервний склад “Барселони” розгромив “Динамо” в Лізі Чемпіонів / Associated Press

Цього дня рік тому напіврезервний склад “Барселони” розгромив “Динамо” в Лізі Чемпіонів, а в Швеції жінка накинулася з ножем на людей в ТРЦ.

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 листопада:

1638 рік – в урочищі Маслів Став Козацька рада затверджує “Ординацію Війська Запорозького Реєстрового”;

1859 рік – опублікована книжка Чарльза Дарвіна “Походження видів”;

1910 рік – в Севастополі починає свою роботу офіцерська школа авіації;

1974 рік – американо-французька експедиція в Ефіопії знаходить скелет австралопітека афарського, який назвали «Люсі»;

1991 рік – в своєму домі в Лондоні від СНІДу помирає легендарний музикант Фредді Мерк'юрі, йому було всього 45 років;

1994 рік – в Україні починає свою діяльність місія ОБСЄ.

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