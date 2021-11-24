Яке завтра свято – все про 25 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 25 листопада, церковне свято, що не можна робити

25 листопада 2021 року – четвер. Цього дня 1905 року у Лубнах виходить перша легальна українськомовна газета в підросійській Україні “Хлібороб”, а в 2009 році на сайті шведського інтернет-журналіста Джуліана Ассанжа WikiLeaks було опубліковано понад 500 тисяч сторінок конфіденційної переписки під час терористичної атаки на Нью-Йорк 11 вересня 2001 року.

До Нового року залишається 36 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 листопада в США святкують День подяки. Це одне з найбільших та найпопулярніших національних американських свят, яке має релігійний підтекст. Офіційно в США почали святкувати День подяки 1789 року. Зазвичай свято припадає на останній четвер листопада. 2021 року це 25 листопада. Цей день американці завжди проводять в родинному колі. За обідом збираються всі члени сім’ї, щоб подякувати за дари, які були отримані протягом останнього року. Також День подяки святкують в Канаді. Але дата тут відрізняється і припадає на другий понеділок жовтня.

Незважаючи на те, що День подяки є національним святом США, відоме воно в усьому світі. Ідея свята виникла серед пілігримів, які прибули на територію сучасних Сполучених Штатів, щоб тут знайти нову долю. Тому День подяки був запроваджений на державному рівні і святкується до сьогодні. Традиційно на святковому столі повинна бути запечена індичка.

25 листопада 2021 року в США святкують День подяки / Pexels

Цікавий факт – перший День подяки відбувся в 1621 році. Весною пілігрими, які зійшли на берег недалеко від сучасного міста Плімут (штат Массачусетс), заснували Плімутську колонію, але життя в них було важке. Індіанці прийшли на допомогу і навчили правильно обробляти землю і вирощувати притаманні цій місцевості культури. Завдяки місцевим жителям, пілігрими змогли не лише пережити перший рік на новому місці, але й зібрати рясний урожай. Тоді губернатор колонії Вільям Бердфорд влаштував свято, на яке запросив також індіанців. Це сталося саме на останній четвер листопада.

25 листопада у світі – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Був проголошений генеральною асамблеєю ООН 1999 року. Часто суспільство засуджує саме жінок, які постраждали від зґвалтування чи побоїв. Мета дня – показати, що жінки потерпають від насильства, тому що вони жінки і насильники вважають їх слабкою статтю.

Дата вибрана невипадково. 25 листопада 1960 року було скоєно жорстоке вбивство сестер Мірабаль. Вони виступали проти Рафаеля Трухільйо, який був тоді лідером Домініканської республіки. Диктатор і тиран створив в своїй країні жорсткий політичний режим. Всіх учасників революційного руху Рафаель Трухільйо страчував своїми руками, відрізняючись неймовірним звірством.

Жінки-революціонерки Мірабаль не злякалися можливих тортур і вони довгий час відстоювали своє право на свободу. Однієї ночі сестер схопила таємна поліція. Їх катували з неймовірною жорстокістю, а тіла після вбивства скинули до яру. Там Мірабаль і знайшли місцеві жителі. Після цієї події супротив проти тиранії диктатора збільшився, а в країні спалахнули масові бунти.

Яке завтра, 25 листопада, церковне свято

25 листопада - день пам’яті святого Іоанна (Івана) Милостивого / Pexels

25 листопада за релігійним календарем – день пам’яті святого Іоанна (Івана) Милостивого. За історичними даними жив він в VI-VII столітті на території Олександрії. Народився Іван в сім'ї губернатора Кіпру і в дитинстві жив звичайним світським життям того часу.

Присвятив себе Богу Іоанн після втрати дружини та дітей. Ця невтішна подія стала причиною того, що майбутній святий почав вести аскетичне життя. З особливою добротою Іван ставився до бідняків. Він не був ченцем, але його благочестя було настільки великим, що народ вирішив зробити Іоанна патріархом.

Одразу після того, як він вступив в сан, Іван порахував кількість жебраків в Олександрії і роздав їм всім своє майно. За своє життя зробив він чимало добрих справ. Наприклад, викупив кількох полонених, давав притулок знедоленим. За його діяння прозвали Івана Милостивим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 листопада

Які завтра іменини: Нил, Левко, Лев, Іван, Сава, Омелян, Леонтій.

Талісманом людей, народжених 25 листопада, є альмандин. Це досить поширений мінерал, хоча в ювелірній якості знайти його досить складно. Цікавий факт – зірчастий альмадин є символом штату Айдахо (США), оскільки тут розташоване його родовище Емеральд-Крік.

В цей день народилися:

1562 рік – іспанський драматург Лопе де Вега;

1810 рік – хірург, педагог і анатом Микола Пирогов;

1838 рік – український письменник Іван Нечуй-Левицький;

1855 рік – дослідник козаччини Дмитро Яворський;

1881 рік – американський художник-модерніст українського походження Абрам Маневич;

1891 рік – український письменник Клим Поліщук;

1901 рік – український поет Михайло Орест;

1926 рік – український композитор і поет Михайло Машкін;

1926 рік – американський письменник-фантаст Пол Андерсон;

1951 рік – український політик і підприємець Леонід Черновецький;

1975 рік – українська співачка Марина Одольська.

Що не можна робити цього дня

25 листопада не можна купувати нове взуття, бо в вашому житті розпочнеться “темна” смуга.

Не вирушайте цього дня в далеку подорож.

25 листопада наші пращури намагалися ні з ким не сваритися.

Народні прикмети і традиції 25 листопада

Якщо 25 листопада йде дощ, то відлига буде до початку грудня / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо йде дощ, то відлига буде до 4 грудня;

до 25 листопада не було похолодання – весну можна чекати рано;

вранці мряка – ввечері буде мороз;

25 листопада хмари пливуть проти вітру до снігопаду;

казали, яка погода на Івана, така буде на початку грудня;

25 листопада випав сніг, значить пролежить він до весни;

якщо зробити цього дня добру справу, то вона зарахується померлим родичам і їм буде легше отримати кращу долю на тім світі;

якщо до 25 листопада дівчина не знайде хлопця, то до Масниці самотньою буде.

Наші предки саме 25 листопада закінчували справляти всі весілля. Наступний сезон починався наприкінці зими. Зазвичай у цей день вже лежав сніг, а погода була холодною і вітряною. Вважалося, що на Іоанна Милостивого потрібно купувати нові речі (крім взуття), тому що вони прослужать довго.

Пам’ятні дати 25 листопада

25 листопада 2020 року Джо Байден першим в історії виборів у США здобув понад 80 млн голосів виборців / Pexels

Цього дня рік тому Джо Байден першим в історії виборів у США здобув понад 80 млн голосів, а в Україні набувають чинності зміни до правил дорожнього руху.

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 листопада: