Яке завтра свято – все про 28 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 28 листопада, церковне свято, що не можна робити

28 листопада 2021 року – неділя. В цей день в 1520 році португальський мореплавець Фернан Магеллан зміг подолати одну з найнебезпечніших проток на півдні Америки (яка сьогодні носить його ім’я) та увійти в води Тихого океану, а в 2006 році Верховна Рада України приймає закон “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні”, тим самим визнавши геноцид проти українського народу.

До Нового року залишається 33 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

28 листопада в Україні святкується День працівника системи фінансового моніторингу. Тому, якщо ви задумалися, яке сьогодні професійне свято, варто привітати всіх, хто причетний до цієї професії. Дата була встановлена президентом Володимиром Зеленським в 2020 році. Метою свята є показати той великий внесок, працівників системи фінансового моніторингу в утвердженні статусу нашої країни як надійного партнера на міжнародній арені.

Останньої неділі листопада щороку святкують Міжнародний день Біблії. В 2021 році свято припадає на 28 листопада. А далі слідує ще й Міжнародний тиждень Біблії, на якому проводяться читання Святого Письма. Саме Біблія з давніх-давен вважається лідером за кількістю видань у всьому світі.

28 листопада святкують Міжнародний день Біблії / Pexels

Офіційно день запровадили в 1940 році. Саме тоді група американських бізнесменів створила біблійну організацію. В цей час у світі розквітав фашизм, йшла Друга Світова війна, тому у новоствореної організації була важлива мета – відвернути увагу американських громадян від жахів, що відбувалися в Європі.

Також саме 28 листопада у православних християн починається Різдвяний піст, який триває 40 днів – до 6 січня. В церковному статуті він носить назву Чотиридесятниця, а в народі називається Пилипів піст. Мета посту – підготуватися до святкування Різдва Христова, що є одним з найбільших релігійних свят. Під час Різдвяного посту забороняється їсти м’ясо, молочні продукти та яйця. А в понеділок, середу та п’ятницю навіть дозволяється ласувати рибою, вином і олією. Тому Різдвяний піст не вважається дуже суворим.

А єврейський народ 28 листопада починає святкувати Хануку, яка триває 8 днів і має ще одну назву “Хаг Урим” (Свято Вогнів). З’явилася Ханука ще в 2 столітті. Це свято є днем пам’яті про звільнення і очищення Храму після перемоги Хасмонеїв під час повстання проти царя Антіоха IV.

Яке завтра 28 листопада церковне свято

28 листопада - день пам’яті преподобного Паїсія Величковського / Pexels

28 листопада за релігійним календарем – день пам’яті преподобного Паїсія Величковського. З ім’ям цього святого пов’язане відродження монастирського життя і старчества в другій половині ХVIII століття. В миру його звали Петро Величковський. Він народився в сім’ї священника 21 грудня 1722 року в Полтаві.

Всі свої дитячі роки Паїсій провів в сімейному колі, де зберігалися доброчесність, шана до Бога, а в побуті дотримувалися всіх релігійних правил. Хлопчик ріс досить мовчазним і спокійним. Він дуже любив читати, а так як в будинку тримали лише церковні книги, то його найулюбленішою стала Часослов. Після неї юний Петро прочитав Псалтир і житія святих і подвижників благочестя. В 13 років пішов в “братську школу”. Мати хотіла, щоб він став священником, як було заведено в їхній сім’ї. Але юнак вже тоді знав, що хоче стати ченцем в монастирі.

Тому Величковський таємно вночі покинув школу і попрямував в далеку подорож. Дорогою він зупинявся в різних храмах і монастирях, поки не прибув до Молдавії, в обитель святого Миколая. Він звернувся до настоятеля і його прийняли в якості послушника. В 19 років Петро отримав постриг і нове ім’я – Платон. На жаль в той час починаються гоніння з боку уніатів, тому він покидає Молдавії і знову прямує до Києва, в Києво-Печерську Лавру.

Скоро Платон знову вирушив у подорож і прибуває в Керкульський монастир, де йому дають невелику келію. Там він проводить дні повні самотності і зречення від усього мирського. Так продовжується три роки, поки молодий ченець не отримує постриг в малу схиму і ім’я Паїсій. Відомо, що за своє життя Паїсій Величковський переклав багато аскетичних творів святих отців на старослов’янську та молдавську мови. Він також не забув і про свою рідну землю. Він завжди підписувався як “Родимець Полтавський”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 листопада

Які завтра іменини: Маркел, Хома, Гурій, Микита, Пилип, Матвій, Григорій, Степан, Сергій, Микола, Петро, Дмитро, Михайло, Іван, Варвара.

Талісманом людей, народжених 28 листопада, є бірюза. Давній небесно-блакитний камінь є символом вічного кохання. В древності вірили, той, хто носить прикраси з бірюзою, буде збільшувати свої доходи. Але тільки. якщо помисли його чисті. Цікавий факт – на Тибеті бірюзу вважали живою істотою.

В цей день народилися:

1757 рік – англійський гравер, художник, поет, Вільям Блейк;

1881 рік – австрійський письменник Стефан Цвейг;

1890 рік – українська перекладачка і письменниця Зінаїда Тулуб;

1957 рік – український режисер, Сергій Проскурня;

1987 рік – шотландська актриса, Карен Гіллан.

Що не можна робити в цей день

28 листопада православні християни припиняють вживати в їжу м’ясо, молочні продукти до 6 січня.

Категорично заборонялося в цей день лаятися не лише з рідними, але й чужими людьми.

28 листопада наші предки намагалися не скупитися, допомагати нужденним, роздавати дрібні речі, подавати милостиню.

Не варто влаштовувати гучних гулянь, святкувань.

28 листопада не можна слухати музику гучно, потрібно день провести у роздумах.

Народні прикмети і традиції 28 листопада

28 листопада голосно іржуть коні – це хороший знак / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо вже лежить сніг, до весни він буде лежати;

на землі лежить багато снігу – наступного року буде гарний врожай;

28 листопада сильний вітер, значить до Миколи (19 грудня) можна чекати неспокійної погоди;

голосно іржуть коні – це хороший знак;

якщо 28 листопада погода похмура, але тепла, травень наступного року буде негожим;

якщо вдарив мороз, значить зникне нечиста сила;

28 листопада викупався в лазні – будеш щасливим весь рік.

Наші пращури казали, що на Пилипівський піст день лише до обіду. Воно і не дивно, адже в 28 листопада, в кінці осені, дні стають все корочше і сонце сідає дуже рано. В цей день намагалися приділяти особливу увагу коням. Проводилися різні обряди, щоб ці тварини були здоровими.

28 листопада жінки ставили ікону Гурія у хаті і ставили за нею кусочок ладану. Вважалося, якщо чоловік погано ставиться до своєї дружини, в цей день вона повинна помолитися перед іконою. Так як 28 листопада часто стояла сира погода, а на дорогах було брудно, в народі казали: “Гурій приїхав на рябій кобилі”.

Пам’ятні дати 28 листопада

28 листопада 2020 року в Україні розпочинається третій карантин “вихідного дня” / Pexels

В цей день рік тому в Україні розпочинається третій карантин “вихідного дня”, а також приходить перше похолодання з рясним снігом.

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 листопада: