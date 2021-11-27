Яке завтра свято – все про 28 листопада, церковне свято, що не можна робити

28 листопада 2021 року – неділя. В цей день в 1520 році португальський мореплавець Фернан Магеллан зміг подолати одну з найнебезпечніших проток на півдні Америки (яка сьогодні носить його ім’я) та увійти в води Тихого океану, а в 2006 році Верховна Рада України приймає закон “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні”, тим самим визнавши геноцид проти українського народу.
До Нового року залишається 33 дні.
Яке завтра свято в Україні і світі
28 листопада в Україні святкується День працівника системи фінансового моніторингу. Тому, якщо ви задумалися, яке сьогодні професійне свято, варто привітати всіх, хто причетний до цієї професії. Дата була встановлена президентом Володимиром Зеленським в 2020 році. Метою свята є показати той великий внесок, працівників системи фінансового моніторингу в утвердженні статусу нашої країни як надійного партнера на міжнародній арені.
Останньої неділі листопада щороку святкують Міжнародний день Біблії. В 2021 році свято припадає на 28 листопада. А далі слідує ще й Міжнародний тиждень Біблії, на якому проводяться читання Святого Письма. Саме Біблія з давніх-давен вважається лідером за кількістю видань у всьому світі.
Офіційно день запровадили в 1940 році. Саме тоді група американських бізнесменів створила біблійну організацію. В цей час у світі розквітав фашизм, йшла Друга Світова війна, тому у новоствореної організації була важлива мета – відвернути увагу американських громадян від жахів, що відбувалися в Європі.
Також саме 28 листопада у православних християн починається Різдвяний піст, який триває 40 днів – до 6 січня. В церковному статуті він носить назву Чотиридесятниця, а в народі називається Пилипів піст. Мета посту – підготуватися до святкування Різдва Христова, що є одним з найбільших релігійних свят. Під час Різдвяного посту забороняється їсти м’ясо, молочні продукти та яйця. А в понеділок, середу та п’ятницю навіть дозволяється ласувати рибою, вином і олією. Тому Різдвяний піст не вважається дуже суворим.
А єврейський народ 28 листопада починає святкувати Хануку, яка триває 8 днів і має ще одну назву “Хаг Урим” (Свято Вогнів). З’явилася Ханука ще в 2 столітті. Це свято є днем пам’яті про звільнення і очищення Храму після перемоги Хасмонеїв під час повстання проти царя Антіоха IV.
Яке завтра 28 листопада церковне свято
28 листопада за релігійним календарем – день пам’яті преподобного Паїсія Величковського. З ім’ям цього святого пов’язане відродження монастирського життя і старчества в другій половині ХVIII століття. В миру його звали Петро Величковський. Він народився в сім’ї священника 21 грудня 1722 року в Полтаві.
Всі свої дитячі роки Паїсій провів в сімейному колі, де зберігалися доброчесність, шана до Бога, а в побуті дотримувалися всіх релігійних правил. Хлопчик ріс досить мовчазним і спокійним. Він дуже любив читати, а так як в будинку тримали лише церковні книги, то його найулюбленішою стала Часослов. Після неї юний Петро прочитав Псалтир і житія святих і подвижників благочестя. В 13 років пішов в “братську школу”. Мати хотіла, щоб він став священником, як було заведено в їхній сім’ї. Але юнак вже тоді знав, що хоче стати ченцем в монастирі.
Тому Величковський таємно вночі покинув школу і попрямував в далеку подорож. Дорогою він зупинявся в різних храмах і монастирях, поки не прибув до Молдавії, в обитель святого Миколая. Він звернувся до настоятеля і його прийняли в якості послушника. В 19 років Петро отримав постриг і нове ім’я – Платон. На жаль в той час починаються гоніння з боку уніатів, тому він покидає Молдавії і знову прямує до Києва, в Києво-Печерську Лавру.
Скоро Платон знову вирушив у подорож і прибуває в Керкульський монастир, де йому дають невелику келію. Там він проводить дні повні самотності і зречення від усього мирського. Так продовжується три роки, поки молодий ченець не отримує постриг в малу схиму і ім’я Паїсій. Відомо, що за своє життя Паїсій Величковський переклав багато аскетичних творів святих отців на старослов’янську та молдавську мови. Він також не забув і про свою рідну землю. Він завжди підписувався як “Родимець Полтавський”.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 листопада
Які завтра іменини: Маркел, Хома, Гурій, Микита, Пилип, Матвій, Григорій, Степан, Сергій, Микола, Петро, Дмитро, Михайло, Іван, Варвара.
Талісманом людей, народжених 28 листопада, є бірюза. Давній небесно-блакитний камінь є символом вічного кохання. В древності вірили, той, хто носить прикраси з бірюзою, буде збільшувати свої доходи. Але тільки. якщо помисли його чисті. Цікавий факт – на Тибеті бірюзу вважали живою істотою.
В цей день народилися:
- 1757 рік – англійський гравер, художник, поет, Вільям Блейк;
- 1881 рік – австрійський письменник Стефан Цвейг;
- 1890 рік – українська перекладачка і письменниця Зінаїда Тулуб;
- 1957 рік – український режисер, Сергій Проскурня;
- 1987 рік – шотландська актриса, Карен Гіллан.
Що не можна робити в цей день
- 28 листопада православні християни припиняють вживати в їжу м’ясо, молочні продукти до 6 січня.
- Категорично заборонялося в цей день лаятися не лише з рідними, але й чужими людьми.
- 28 листопада наші предки намагалися не скупитися, допомагати нужденним, роздавати дрібні речі, подавати милостиню.
- Не варто влаштовувати гучних гулянь, святкувань.
- 28 листопада не можна слухати музику гучно, потрібно день провести у роздумах.
Народні прикмети і традиції 28 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо вже лежить сніг, до весни він буде лежати;
- на землі лежить багато снігу – наступного року буде гарний врожай;
- 28 листопада сильний вітер, значить до Миколи (19 грудня) можна чекати неспокійної погоди;
- голосно іржуть коні – це хороший знак;
- якщо 28 листопада погода похмура, але тепла, травень наступного року буде негожим;
- якщо вдарив мороз, значить зникне нечиста сила;
- 28 листопада викупався в лазні – будеш щасливим весь рік.
Наші пращури казали, що на Пилипівський піст день лише до обіду. Воно і не дивно, адже в 28 листопада, в кінці осені, дні стають все корочше і сонце сідає дуже рано. В цей день намагалися приділяти особливу увагу коням. Проводилися різні обряди, щоб ці тварини були здоровими.
28 листопада жінки ставили ікону Гурія у хаті і ставили за нею кусочок ладану. Вважалося, якщо чоловік погано ставиться до своєї дружини, в цей день вона повинна помолитися перед іконою. Так як 28 листопада часто стояла сира погода, а на дорогах було брудно, в народі казали: “Гурій приїхав на рябій кобилі”.
Пам’ятні дати 28 листопада
В цей день рік тому в Україні розпочинається третій карантин “вихідного дня”, а також приходить перше похолодання з рясним снігом.
Календар важливих подій в Україні та світі за 28 листопада:
- 1414 рік – богемський реформатор Ян Гус був заарештований;
- 1520 рік – португальський мореплавець Фернан Магеллан зміг подолати одну з найнебезпечніших проток на півдні Америки (яка сьогодні носить його ім’я) та увійти в води Тихого океану;
- 1561 рік – було розпущено Ливонський лицарський орден;
- 1654 рік – героїчна оборона козацької фортеці Буша (Поділля);
- 1918 рік – Естонія зазнає військової агресії з боку СФРР, починається Визвольна війна естонського народу;
- 19221 рік – Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом ухвалено поставу про приєднання УСРР до міжнародної конвенції Червоного Хреста;
- 1974 рік – у Нью-Йорку, в концертному залі “Медісон Сквер Гарден” проводить свій останній виступ зі сцени екс-учасник “Бітлз” Джон Леннон;
- 1983 рік – вперше в американському космічному польоті взяв участь представник іншої країни, ним став західнонімецький фізик Ульф Мербольд;
- 1989 рік – Радою Міністрів СРСР було утворено державну комісію з питань кримськотатарського народу;
- 1994 рік – пройшла перша спроба окупаційних федеративних сил Росії штормувати місто Грозний (Чеченська Республіка Ічкерія);
- 200 рік – Олександр Мороз оприлюднює аудіозаписи розмов президента України Леоніда Кучми стосовно вбивства журналіста Георгія Гонгадзе;
- 2006 рік – в Україні Верховна Рада визнає Голодомор актом геноциду українського народу.