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Яке завтра свято – все про 28 листопада, церковне свято, що не можна робити

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Яке завтра свято – все про 28 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке свято 28 листопада / Pexels

28 листопада 2021 року – неділя. В цей день в 1520 році португальський мореплавець Фернан Магеллан зміг подолати одну з найнебезпечніших проток на півдні Америки (яка сьогодні носить його ім’я) та увійти в води Тихого океану, а в 2006 році Верховна Рада України приймає закон “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні”, тим самим визнавши геноцид проти українського народу.

До Нового року залишається 33 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

28 листопада в Україні святкується День працівника системи фінансового моніторингу. Тому, якщо ви задумалися, яке сьогодні професійне свято, варто привітати всіх, хто причетний до цієї професії. Дата була встановлена президентом Володимиром Зеленським в 2020 році. Метою свята є показати той великий внесок, працівників системи фінансового моніторингу в утвердженні статусу нашої країни як надійного партнера на міжнародній арені.

Останньої неділі листопада щороку святкують Міжнародний день Біблії. В 2021 році свято припадає на 28 листопада. А далі слідує ще й Міжнародний тиждень Біблії, на якому проводяться читання Святого Письма. Саме Біблія з давніх-давен вважається лідером за кількістю видань у всьому світі.

28 листопада святкують Міжнародний день Біблії / © Pexels
28 листопада святкують Міжнародний день Біблії / Pexels

Офіційно день запровадили в 1940 році. Саме тоді група американських бізнесменів створила біблійну організацію. В цей час у світі розквітав фашизм, йшла Друга Світова війна, тому у новоствореної організації була важлива мета – відвернути увагу американських громадян від жахів, що відбувалися в Європі.

Також саме 28 листопада у православних християн починається Різдвяний піст, який триває 40 днів – до 6 січня. В церковному статуті він носить назву Чотиридесятниця, а в народі називається Пилипів піст. Мета посту – підготуватися до святкування Різдва Христова, що є одним з найбільших релігійних свят. Під час Різдвяного посту забороняється їсти м’ясо, молочні продукти та яйця. А в понеділок, середу та п’ятницю навіть дозволяється ласувати рибою, вином і олією. Тому Різдвяний піст не вважається дуже суворим.

А єврейський народ 28 листопада починає святкувати Хануку, яка триває 8 днів і має ще одну назву “Хаг Урим” (Свято Вогнів). З’явилася Ханука ще в 2 столітті. Це свято є днем пам’яті про звільнення і очищення Храму після перемоги Хасмонеїв під час повстання проти царя Антіоха IV.

Яке завтра 28 листопада церковне свято

28 листопада - день пам’яті преподобного Паїсія Величковського / © Pexels
28 листопада - день пам’яті преподобного Паїсія Величковського / Pexels

28 листопада за релігійним календарем – день пам’яті преподобного Паїсія Величковського. З ім’ям цього святого пов’язане відродження монастирського життя і старчества в другій половині ХVIII століття. В миру його звали Петро Величковський. Він народився в сім’ї священника 21 грудня 1722 року в Полтаві.

Всі свої дитячі роки Паїсій провів в сімейному колі, де зберігалися доброчесність, шана до Бога, а в побуті дотримувалися всіх релігійних правил. Хлопчик ріс досить мовчазним і спокійним. Він дуже любив читати, а так як в будинку тримали лише церковні книги, то його найулюбленішою стала Часослов. Після неї юний Петро прочитав Псалтир і житія святих і подвижників благочестя. В 13 років пішов в “братську школу”. Мати хотіла, щоб він став священником, як було заведено в їхній сім’ї. Але юнак вже тоді знав, що хоче стати ченцем в монастирі.

Тому Величковський таємно вночі покинув школу і попрямував в далеку подорож. Дорогою він зупинявся в різних храмах і монастирях, поки не прибув до Молдавії, в обитель святого Миколая. Він звернувся до настоятеля і його прийняли в якості послушника. В 19 років Петро отримав постриг і нове ім’я – Платон. На жаль в той час починаються гоніння з боку уніатів, тому він покидає Молдавії і знову прямує до Києва, в Києво-Печерську Лавру.

Скоро Платон знову вирушив у подорож і прибуває в Керкульський монастир, де йому дають невелику келію. Там він проводить дні повні самотності і зречення від усього мирського. Так продовжується три роки, поки молодий ченець не отримує постриг в малу схиму і ім’я Паїсій. Відомо, що за своє життя Паїсій Величковський переклав багато аскетичних творів святих отців на старослов’янську та молдавську мови. Він також не забув і про свою рідну землю. Він завжди підписувався як “Родимець Полтавський”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 листопада

Які завтра іменини: Маркел, Хома, Гурій, Микита, Пилип, Матвій, Григорій, Степан, Сергій, Микола, Петро, Дмитро, Михайло, Іван, Варвара.

Талісманом людей, народжених 28 листопада, є бірюза. Давній небесно-блакитний камінь є символом вічного кохання. В древності вірили, той, хто носить прикраси з бірюзою, буде збільшувати свої доходи. Але тільки. якщо помисли його чисті. Цікавий факт – на Тибеті бірюзу вважали живою істотою.

В цей день народилися:

  • 1757 рік – англійський гравер, художник, поет, Вільям Блейк;
  • 1881 рік – австрійський письменник Стефан Цвейг;
  • 1890 рік – українська перекладачка і письменниця Зінаїда Тулуб;
  • 1957 рік – український режисер, Сергій Проскурня;
  • 1987 рік – шотландська актриса, Карен Гіллан.

Що не можна робити в цей день

  • 28 листопада православні християни припиняють вживати в їжу м’ясо, молочні продукти до 6 січня.
  • Категорично заборонялося в цей день лаятися не лише з рідними, але й чужими людьми.
  • 28 листопада наші предки намагалися не скупитися, допомагати нужденним, роздавати дрібні речі, подавати милостиню.
  • Не варто влаштовувати гучних гулянь, святкувань.
  • 28 листопада не можна слухати музику гучно, потрібно день провести у роздумах.

Народні прикмети і традиції 28 листопада

28 листопада голосно іржуть коні – це хороший знак / © Pexels
28 листопада голосно іржуть коні – це хороший знак / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

  • дивилися, який сьогодні день: якщо вже лежить сніг, до весни він буде лежати;
  • на землі лежить багато снігу – наступного року буде гарний врожай;
  • 28 листопада сильний вітер, значить до Миколи (19 грудня) можна чекати неспокійної погоди;
  • голосно іржуть коні – це хороший знак;
  • якщо 28 листопада погода похмура, але тепла, травень наступного року буде негожим;
  • якщо вдарив мороз, значить зникне нечиста сила;
  • 28 листопада викупався в лазні – будеш щасливим весь рік.

Наші пращури казали, що на Пилипівський піст день лише до обіду. Воно і не дивно, адже в 28 листопада, в кінці осені, дні стають все корочше і сонце сідає дуже рано. В цей день намагалися приділяти особливу увагу коням. Проводилися різні обряди, щоб ці тварини були здоровими.

28 листопада жінки ставили ікону Гурія у хаті і ставили за нею кусочок ладану. Вважалося, якщо чоловік погано ставиться до своєї дружини, в цей день вона повинна помолитися перед іконою. Так як 28 листопада часто стояла сира погода, а на дорогах було брудно, в народі казали: “Гурій приїхав на рябій кобилі”. 

Пам’ятні дати 28 листопада

28 листопада 2020 року в Україні розпочинається третій карантин “вихідного дня” / © Pexels
28 листопада 2020 року в Україні розпочинається третій карантин “вихідного дня” / Pexels

В цей день рік тому в Україні розпочинається третій карантин “вихідного дня”, а також приходить перше похолодання з рясним снігом.

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 листопада:

  • 1414 рік – богемський реформатор Ян Гус був заарештований;
  • 1520 рік – португальський мореплавець Фернан Магеллан зміг подолати одну з найнебезпечніших проток на півдні Америки (яка сьогодні носить його ім’я) та увійти в води Тихого океану;
  • 1561 рік – було розпущено Ливонський лицарський орден;
  • 1654 рік – героїчна оборона козацької фортеці Буша (Поділля);
  • 1918 рік – Естонія зазнає військової агресії з боку СФРР, починається Визвольна війна естонського народу;
  • 19221 рік – Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом ухвалено поставу про приєднання УСРР до міжнародної конвенції Червоного Хреста;
  • 1974 рік – у Нью-Йорку, в концертному залі “Медісон Сквер Гарден” проводить свій останній виступ зі сцени екс-учасник “Бітлз” Джон Леннон;
  • 1983 рік – вперше в американському космічному польоті взяв участь представник іншої країни, ним став західнонімецький фізик Ульф Мербольд;
  • 1989 рік – Радою Міністрів СРСР було утворено державну комісію з питань кримськотатарського народу;
  • 1994 рік – пройшла перша спроба окупаційних федеративних сил Росії штормувати місто Грозний (Чеченська Республіка Ічкерія);
  • 200 рік – Олександр Мороз оприлюднює аудіозаписи розмов президента України Леоніда Кучми стосовно вбивства журналіста Георгія Гонгадзе;
  • 2006 рік – в Україні Верховна Рада визнає Голодомор актом геноциду українського народу.
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