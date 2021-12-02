Яке завтра свято – все про 3 грудня, церковне свято, що не можна робити

3 грудня 2021 року – п’ятниця. Цього дня 1879 року Томас Едісон та його помічник Френсіс Аптон показали публіці роботу лампи розжарювання, яку вони розробили за рік, а в 1967 році в Кейптауні (ПАР) професор Крістіан Барнард провів першу операцію із пересаджування серця.
До Нового року залишилося 28 днів.
Яке завтра свято в Україні і світі
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Подія була проголошена Генеральною асамблеєю ООН в 1992 році. На жаль, сьогодні багато людей страждають від невиліковних хвороб чи травм, які обмежують їхні фізичні можливості. Близько 15% жителів планети не можуть виконувати звичні для здорової людини функції.
В першу п’ятницю грудня святкують День подяки бармену (Bartender Appreciation Day). Цього року він припадає на 3 грудня. Свято зародилося в США і пов’язане з торгівлею напоїв марки Sailor Jerry. Саме вона намагається розповсюдити святкування у всьому світі. Мета свята – нагадати, що праця бармена досить важка та виснажлива, а тому їм за це потрібно дякувати.
3 грудня святкують Міжнародний день боротьби проти пестицидів. Вперше свято було оголошене однойменною Міжнародною коаліцією в 1998 році. Дату обрали не випадково. Саме 3 грудня 1984 року сталася катастрофа, коли після вибуху на заводі пестицидів в Індії (Union Carbide) в атмосферу стався викид смертельного газу. Трагедія призвела до більш ніж 200 тис. смертей та пів мільйона випадків важких недуг в наступні роки.
3 грудня святкується Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів). Започаткувала свято американська компанія Alias у 1998 році. Дату святкування вибрали на честь абревіатури тривимірної графіки (3D): де “3” – число, а “D” – місяць грудень (англійською December).
Щороку 3 грудня святкують Всесвітній день баскської мови або еускари. Запровадило його Товариство Баскських Досліджень в 1948 році у пам’ять святого Франциско Хав’єра – найбільш успішного та відомого християнського місіонера за версією католицької церкви, який був баском за походженням. Офіційно свято затвердили в 1995 році урядом Країни Басків і Королівською академією баскської мови.
Також у світі 3 грудня святкують:
- Барбурка, або День гірника в Польщі;
- День Каберне-фран;
- День носіння коричневого взуття;
- День списку для Санти в США.
Яке завтра, 3 грудня, церковне свято
3 грудня за релігійним календарем – день пам’яті святого Прокла. Він жив приблизно в V столітті, був єпископом в Константинополі, навчався богослов’я у самого Івана Златоуста. У Прокла був дуже великий обсяг знань в області Святого писання. Тому завдяки ораторському мистецтву у нього добре виходило проповідувати християнську віру. Відомо, що він став навіть свідком явлення Іоанну апостола Павла.
В сані єпископа Прокл активно проповідує християнство, викриває язичництво та єресь. Також святий прославився своїми чудесами та допомогою знедоленим. Наприклад, під час його єпископства стався руйнівний землетрус. Прокл разом з місцевими жителями вийшов на вулицю міста і молився.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 грудня
Які завтра іменини: Авраам, Азат, Анатолій, Григорій, Євстафій, Іван, Йосип, Іпатій, Ісаакій, Ісидор, Прокл, Симеон, Ганна, Ніна, Татона, Фекла.
Талісманом людей, народжених 3 грудня, є циркон. Його шанували ще древні цілителі, вважаючи, що камінь вміє накопичувати позитивну енергію і передавати її своєму власнику. Назва циркону перекладається з перської як “золотий”.
В цей день народилися:
- 1722 рік – український поет, просвітник Григорій Сковорода;
- 1755 рік – засновник живопису в США Гілберт Стюарт;
- 1877 рік – український географ, засновник географії України Степан Рудницький;
- 1924 рік – американський математик, засновник мови програмування ФОРТРАН Джон Бекус;
- 1931 рік – український математик Іван Данилюк;
- 1937 рік – український диригент, народний артист України Іван Сльота;
- 1948 рік – британський рок-співак Оззі Осборн;
- 1973 рік – американська акторка Голлі Марі Коумз;
- 1987 рік – український письменник, перекладач Андрій Любка.
Що не можна робити цього дня
- 3 грудня не вирушали на далеку дорогу, намагалися дочекатися наступного дня.
- Не сваріться один з одним, будьте привітними та дружніми.
Народні прикмети і традиції 3 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: вранці пішов сніг – до вечора буде відлига;
- якщо 3 грудня в пічці тріщать дрова – буде мороз;
- на небі пливуть пір’яні хмари – скоро почнеться хуртовина;
- 3 грудня йде дощ, то буде лити і на третій день літа;
- снігурі співають на хурделицю;
- сорока залетіла під дах, буде заметіль;
- якщо 3 грудня двері самі відчинилися, значить близько ходить нечисть;
- зацвіла домашня рослина – чекайте на поповнення в сім’ї;
- 3 грудня кури туляться одна до одної – буде холодно.
Пращури вважали, що 3 грудня землею ходить нечиста сила, а тому виходити на вулицю й вирушати у далеку дорогу небезпечно. Найкраще від зла захищають сімейні візаємини, тому цей день важливо провести з сім’єю. 3 грудня в народі говорили: “На Прокла нечисть проклинай”.
Пам’ятні дати 3 грудня
Цього дня рік тому до Британії прибуває перша партія вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech, а в виборах в Намібії перемагає Адольф Гітлер.
Календар важливих подій в Україні та світі за 3 грудня:
- 1775 – В США вперше підняли зоряно-смугастий прапор;
- 1818 – Іллінойс стає 21-м штатом Сполучених Штатів Америки;
- 1879 – Томас Едісон та його помічник Френсіс Аптон показали публіці роботу лампи розжарювання, яку вони розробили за рік;
- 1910 – у Парижі Жорж Клод демонструє першу неонову лампу;
- 1912 – Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія підписують з Османською імперією перемир’я, кінець Першої балканської війни;
- 1932 – Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про заборону торгівлі м’ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі стає однією з причин Голодомору 1933 року;
- 1952 – у Празі за звинуваченням у співпраці з західними розвідками і сіонізмі повісили 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини, серед них і колишнього генерального секретаря, віце-прем’єра Рудольфа Сланскі;
- 1967 – в Кейптауні (ПАР) професор Крістіан Барнард провів першу операцію по пересадці серця;
- 1973 – американський "Піонер−10" стає першим космічним апаратом, який пролетів поблизу Юпітера;
- 1976 – у Києві здали в експлуатацію Північний міст через Дніпро;
- 1979 – на референдумі в Ірані ухвалюють проєкт Конституції країни, за яким жінки тепер мали обов’язково носити чадру;
- 1979 – в Цинциннаті (штат Огайо) під час спроби зайняти місця в концертному залі Ріверфронт-колізеум, де мав відбутися концерт групи The Who, загинуло 11 осіб.
- 1984 – одна з найбільших в історії промислових катастроф: на хімічному комбінаті в Інді стався витік отруйних речовин, через який загинуло понад 2 тисячі осіб, а 20 тисяч людей втратили зір;
- 1989 – після 2-денної неофіційної зустрічі керівника СРСР Михайла Горбачова і президента США Джорджа Буша-старшого завершилася "Холодна війна";
- 1989 – в місті Прудентополіс (Бразилія) відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку;
- 1991 – незалежність України визнає Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стає першим посольством іноземної держави в Україні;
- 2002 – у провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, у якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти;
- 2010 – вночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" силоміць демонтовують наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві.