Яке завтра свято – все про 3 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 3 грудня, церковне свято, що не можна робити

3 грудня 2021 року – п’ятниця. Цього дня 1879 року Томас Едісон та його помічник Френсіс Аптон показали публіці роботу лампи розжарювання, яку вони розробили за рік, а в 1967 році в Кейптауні (ПАР) професор Крістіан Барнард провів першу операцію із пересаджування серця.

До Нового року залишилося 28 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Подія була проголошена Генеральною асамблеєю ООН в 1992 році. На жаль, сьогодні багато людей страждають від невиліковних хвороб чи травм, які обмежують їхні фізичні можливості. Близько 15% жителів планети не можуть виконувати звичні для здорової людини функції.

В першу п’ятницю грудня святкують День подяки бармену (Bartender Appreciation Day). Цього року він припадає на 3 грудня. Свято зародилося в США і пов’язане з торгівлею напоїв марки Sailor Jerry. Саме вона намагається розповсюдити святкування у всьому світі. Мета свята – нагадати, що праця бармена досить важка та виснажлива, а тому їм за це потрібно дякувати.

3 грудня - День подяки бармену / Pexels

3 грудня святкують Міжнародний день боротьби проти пестицидів. Вперше свято було оголошене однойменною Міжнародною коаліцією в 1998 році. Дату обрали не випадково. Саме 3 грудня 1984 року сталася катастрофа, коли після вибуху на заводі пестицидів в Індії (Union Carbide) в атмосферу стався викид смертельного газу. Трагедія призвела до більш ніж 200 тис. смертей та пів мільйона випадків важких недуг в наступні роки.

3 грудня святкується Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів). Започаткувала свято американська компанія Alias у 1998 році. Дату святкування вибрали на честь абревіатури тривимірної графіки (3D): де “3” – число, а “D” – місяць грудень (англійською December).

Щороку 3 грудня святкують Всесвітній день баскської мови або еускари. Запровадило його Товариство Баскських Досліджень в 1948 році у пам’ять святого Франциско Хав’єра – найбільш успішного та відомого християнського місіонера за версією католицької церкви, який був баском за походженням. Офіційно свято затвердили в 1995 році урядом Країни Басків і Королівською академією баскської мови.

Також у світі 3 грудня святкують:

Барбурка, або День гірника в Польщі;

День Каберне-фран;

День носіння коричневого взуття;

День списку для Санти в США.

Яке завтра, 3 грудня, церковне свято

3 грудня - день пам'яті святого Прокла / Pexels

3 грудня за релігійним календарем – день пам’яті святого Прокла. Він жив приблизно в V столітті, був єпископом в Константинополі, навчався богослов’я у самого Івана Златоуста. У Прокла був дуже великий обсяг знань в області Святого писання. Тому завдяки ораторському мистецтву у нього добре виходило проповідувати християнську віру. Відомо, що він став навіть свідком явлення Іоанну апостола Павла.

В сані єпископа Прокл активно проповідує християнство, викриває язичництво та єресь. Також святий прославився своїми чудесами та допомогою знедоленим. Наприклад, під час його єпископства стався руйнівний землетрус. Прокл разом з місцевими жителями вийшов на вулицю міста і молився.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 грудня

Які завтра іменини: Авраам, Азат, Анатолій, Григорій, Євстафій, Іван, Йосип, Іпатій, Ісаакій, Ісидор, Прокл, Симеон, Ганна, Ніна, Татона, Фекла.

Талісманом людей, народжених 3 грудня, є циркон. Його шанували ще древні цілителі, вважаючи, що камінь вміє накопичувати позитивну енергію і передавати її своєму власнику. Назва циркону перекладається з перської як “золотий”.

В цей день народилися:

1722 рік – український поет, просвітник Григорій Сковорода;

1755 рік – засновник живопису в США Гілберт Стюарт;

1877 рік – український географ, засновник географії України Степан Рудницький;

1924 рік – американський математик, засновник мови програмування ФОРТРАН Джон Бекус;

1931 рік – український математик Іван Данилюк;

1937 рік – український диригент, народний артист України Іван Сльота;

1948 рік – британський рок-співак Оззі Осборн;

1973 рік – американська акторка Голлі Марі Коумз;

1987 рік – український письменник, перекладач Андрій Любка.

Що не можна робити цього дня

3 грудня не вирушали на далеку дорогу, намагалися дочекатися наступного дня.

Не сваріться один з одним, будьте привітними та дружніми.

Народні прикмети і традиції 3 грудня

Якщо 3 грудня в пічці тріщать дрова – буде мороз / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

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дивилися, який сьогодні день: вранці пішов сніг – до вечора буде відлига;

якщо 3 грудня в пічці тріщать дрова – буде мороз;

на небі пливуть пір’яні хмари – скоро почнеться хуртовина;

3 грудня йде дощ, то буде лити і на третій день літа;

снігурі співають на хурделицю;

сорока залетіла під дах, буде заметіль;

якщо 3 грудня двері самі відчинилися, значить близько ходить нечисть;

зацвіла домашня рослина – чекайте на поповнення в сім’ї;

3 грудня кури туляться одна до одної – буде холодно.

Пращури вважали, що 3 грудня землею ходить нечиста сила, а тому виходити на вулицю й вирушати у далеку дорогу небезпечно. Найкраще від зла захищають сімейні візаємини, тому цей день важливо провести з сім’єю. 3 грудня в народі говорили: “На Прокла нечисть проклинай”.

Пам’ятні дати 3 грудня

3 грудня 2020 року в Британію прибуває перша партія вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech / Pexels

Цього дня рік тому до Британії прибуває перша партія вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech, а в виборах в Намібії перемагає Адольф Гітлер.

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 грудня: