Яке завтра свято – все про 30 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 30 листопада, церковне свято, що не можна робити

30 листопада 2021 року – вівторок. Цього дня 1763 року в Україні Універсалом гетьмана Кирила Розумовського було запроваджено земські, гродські та підкоморські суди, а в 1872 році в Глазго відбулася перша офіційна футбольна зустріч. Матч провели збірні Англії та Шотландії.

До Нового року залишається 31 день.

Яке завтра свято в Україні і світі

30 листопада в Україні святкують професійне свято – День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Подія була встановлена міністром оборони Михайлом Єжелем в 2010 році.

У світі 30 листопада – День пам’яті всіх жертв хімічної війни. Запроваджено меморіальний день 2015 року під час проведення 20-ї сесії Конференції країн-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення. Головна мета заходу – віддати пошану тим, хто загинув від хімічної зброї.

30 листопада святкується Всесвітній день домашніх тварин / Pexels

30 листопада святкують Всесвітній день домашніх тварин. Ініціатива запровадити таке свято виникла у представників руху за захист тварин та природи. Ідею вони представили на Міжнародному Конгресі, який відбувся 1931 року в Італії. Тоді на з’їзді представники різних організацій вирішували питання про захист довкілля.

Головна мета свята – викликати у серці людини теплі почуття та бажання захистити домашніх тварин. Люди повинні завжди пам’ятати, що вони несуть відповідальність за братів наших менших. Основним гаслом свята стала фраза з відомого твору Антуана де Сент-Екзюпері “Маленький принц”: “Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили”.

30 листопада в багатьох країнах світу святкують Міжнародний день спідниць. Це неофіційне свято, але в цей день часто вітають тих, хто причетний до світу моди. Існує цікаве твердження стосовно запровадження свята. Подію створили як відповідь на обмеження фільму “La Journée de la jupe”. Цікаво, що навіть Міністр освіти Франції отримав листа з проханням дозволити жінкам носити у школах спідниці.

Цікавий факт – перші спідниці носилися як жінками, так і чоловіками. Їх виготовляли з різноманітних підручних засобів: шкур тварин, тканини.

Також 30 листопада святкується Міжнародний день захисту інформації. Заснована ця подія в 1998 році Асоціацією комп’ютерного обладнання в США. Причиною стало те, що у тому ж році була вперше зафіксована активність комп’ютерного хробака. Вірус був створений Робертом Моррісом. Тому фахівці замислились над необхідністю забезпечити інформаційний захист.

У світі 30 листопада святкують Міжнародний день сексу. З’явилося свято в 2007 році на різноманітних форумах. Там обрали і перше місце проведення події – Амстердам. Це не офіційний день, але його внесли до міжнародного календаря ЮНЕСКО. Цікавий факт – схоже свято існувало ще в Давньому Римі. Тоді в кінці осені люди влаштовували урочистості до дня родючості, розширення свого роду.

Яке завтра, 30 листопада, церковне свято

30 листопада - день пам’яті святого Григорія Чудотворця / commons.wikimedia.org

30 листопада за релігійним календарем – день пам’яті святого Григорія Чудотворця. Він був єпископом Неокесарійським. Народився святий в Неокесарії, навчався в Олександрії, довго проживав в пустелі, захищав всіх знедолених і християн під час гонінь.

Григорій Чудотворець відомий тим, що вмів нести в народ слово Боже. Саме завдяки його проповідям віру Христа прийняло чимало людей. Цікаво, що коли він вступив на кафедру, в Неокесарії проживало всього 17 християн, а перед його смертю залишилося в місті тільки 17 язичників.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 листопада

Які завтра іменини: Сергій, Григорій, Лазарь, Андрій, Никон, Михаїл.

Талісманом людей, народжених 30 листопада, є сапфір. Один з найпопулярніших каменів в ювелірній справі. Самоцвіт в народі часто називають “королівським каменем”. Вважається, що вироби з сапфіром мають сильну позитивну енергетику, а тому можуть слугувати оберегами.

В цей день народилися:

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1667 рік – відомий англійський письменник ірландського походження Джонатан Свіфт;

1756 рік – німецький фізик, який став основоположником експериментальної акустики Ернст Хладні;

1835 рік – американський письменник Марк Твен (справжнє ім’я Семюел Ленґгорн Клеменс);

1848 рік – видатний український художник Вільгельм Котарбінський;

1874 рік – прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль;

1934 рік – українська письменниця Раїса Іванченко;

1937 рік – британський режисер Рідлі Скотт;

1945 рік – бас-гітарист англійського гурту “Deep Purple” Роджер Гловер;

1949 рік – український драматург Ярослав Стельмах;

1951 рік – український співак Назарій Яремчук;

1965 рік – американський кіноактор Бен Стіллер;

1980 рік – громадсько-політичний діяч, політичний в’язень часів президентства Януковича Владислав Попович;

1985 рік – український боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор, чемпіон світу, переможець Кубку Європи, триразовий чемпіон України Тарас Шелестюк.

Що не можна робити цього дня

30 листопада не можна приміряти чужі речі, особливо чужу обручку, бо інакше своє щастя міняли на погану долю.

Не можна вирушати в далеку дорогу, краще відкласти подорож на інший день.

Народні прикмети і традиції 30 листопада

30 листопада снилися віщі сни / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода зранку до полудня, такою буде перша половина зими, а ось друга половина дня вказує на погоду другої половини зими;

якщо погода 30 листопада гарна, то зима буде несурова;

якщо на Григорія похмура погода – взимку чекайте на малу кількість сонячних днів;

яка погода 30 листопада, на таку чекай і взимку;

мороз цього дня вказує на холодну зиму;

місяць заходить в світлому колі, значить скоро зміниться погода;

30 листопада снилися віщі сни;

якщо цього дня буде щось пов’язане з числом “3”, то це принесе талан.

Наші пращури називали 30 листопада “Григорія Зимовказівника”. Цього дня було прийнято ходити до криниць або водойм і прислухатися до води. Якщо вода біжить тих, то зима буде теплою і навпаки.

Пам’ятні дати 30 листопада

30 листопада 2020 року в Туреччині запроваджують нічну комендантську годину / Pexels

Цього дня рік тому Володимир Зеленський відтерміновує касові апарати для ФОП, а в Туреччині запроваджують нічну комендантську годину.

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 листопада: