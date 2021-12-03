Яке завтра свято – все про 4 грудня: церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 4 грудня: церковне свято, що не можна робити

4 грудня 2021 року – субота. Цього дня 1764 року на узбережжі озера Мічиган було засновано місто Чикаго, а 1995 року компанії Sun і Netscape з десятком інших софтверних вендорів анонсували створення JavaScript – мови програмування.

До Нового року залишається 27 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

4 грудня святкують День інформатики. Свято було запроваджене ще 1948 року. Саме цього дня в Держкомі Раді Міністрів СРСР зареєстровано патент на створення “Цифрової електронної обчислювальної машини”. З цього офіційного документа починається розвиток в країні обчислювальної техніки.

Цікавий факт – в Україні перша електронна обчислювальна машина була створена в 1951 році С.О. Лебедєвим. Стрімкий розвиток нової сфери вплинув на необхідність появи нових професіоналів, які могли б працювати з технікою. Так була створена галузь – інформатика. Хоча на той час такого терміну ще не існувало. Він з’явився лише 14 років потому. Придумав його вчений О. Харкевич, поєднавши два слова: “автоматика” і “інформація”.

Своє професійне свято святкують 4 грудня у всьому світі працівники банківської сфери. Адже цього дня 2019 року Генеральною Асамблеєю ООН було запроваджено Міжнародний день банку. Мета свята – показати суттєвий внесок світових банківських установ на покращення рівня доходів та умов життя громадян.

4 грудня - Міжнародний день гепардів / Pexels

Щорічно 4 грудня святкують Міжнародний день гепардів (International Cheetah Day). Свято було створено для привернення уваги світової спільноти до проблеми можливого зникнення виду і запроваджене Фондом збереження гепардів – Cheetah Conservation Fund. В цей день прийнято розповсюджувати інформацію про необхідність охорони дикої природи, проводити благодійні проєкти, на яких збирають кошти для збереження видів сімейства котячих.

В першу суботу грудня у світі святкують Всесвітній день фетбайку. Цього року свято припадає на 4 грудня. Перші велосипеди на широких шинах з’явилися ще 1932 року на сторінках англійських періодичних видань для велосипедистів. Винайдення такого виду приписують Марку Грюнвальду, який жив на Алясці. Широка шина і низький тиск допомагають байку краще проходити м’якими, засніженими трасами, а також територією з високою травою. Покришки в таких велосипедах відрізняються шириною 3,5-5 дюймів.

Яке завтра, 4 грудня, церковне свято

4 грудня - введення в Храм Пресвятої Богородиці / commons.wikimedia.org

4 грудня за релігійним календарем – введення в Храм Пресвятої Богородиці. Святкується християнами східного обряду. Воно вважається одним з 12 найважливіших церковних свят.

Свято бере свій початок ще в V столітті, а вся Церква східного обряду починає його святкування з IX століття.

Батьки Діви Марії – праведні Анна та Йоаким – не мали дітей. Тоді вони дали обітницю перед Богом: якщо у них народиться дитина, вони віддадуть її на служіння Господу до Єрусалимського храму. Їхні молитви були почуті, і в них народилася донька, яку назвали Марією. Коли їй було 3 роки, Анна та Йоаким привели дочку до храму і віддали первосвященнику Захарію, батьку Хрестителя Івана Предтечі. Подорожували вони сюди аж 4 дня, а коли прийшли, то маленька Марія змогла самотужки піднятися по 15 сходинкам і ввійти в храм. Це сталося 4 грудня. Саме тут Марія жила весь час, аж поки не заручилася з Йосифом.

Не існує записів щодо раннього життя Марії, але є кілька легенд. Згідно з ними, дівчинка росла усміхненою і працьовитою, завжди допомагала всім, хто потребував допомоги. Вона часто молилася і читала Святе Письмо. Цікаво, що вже тоді Марія міркувала над пророцтвом, яке сповіщало про прихід Спасителя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 грудня

Які завтра іменини: Прокіп, Ярополк, Адам, Абрам, Олександр, Марія, Ада, Аріадна.

Талісманом людей, народжених 4 грудня, є шпінель. Це рідкісний і дуже незвичайний камінь, який відрізняється різноманітними відтінками. Вважається, що шпінель допомагає в пошуках своєї другої половинки і створені щасливої сім’ї.

В цей день народилися:

34 рік – майстер сатури, давньоримський поет Персій;

1875 рік – австрійський поет Райнер Марія Рільке;

1898 рік – український філолог, дисидент, публіцист, автошляховик, інженер-мостобудівник Степан Кожум’яка;

1913 рік – винахідник телевізійного пульта та автор багатьох інших патентів Роберт Адлер;

1928 рік – американський астронавт, який був першою людиною, що облетіла Місяць, Джеймс Ловелл;

1932 рік – український педагог, хоровий диригент, народний артист України Олег Тимошенко;

1954 рік – кіноактор Григорій Гладій;

1963 рік – український спортсмен, один з найбільш видатних атлетів-стрибунів минулого століття Сергій Бубка;

1982 рік – тренер із самомотивації, людина без кінцівок Нік Вуйчич.

Що не можна робити в цей день

4 грудня, в день Введення в храм Пресвятої Богородиці, не дозволялося веселитися.

Існувала категорична заборона брати шлюби.

Як і в інші церковні свята, 4 грудня не можна займатися фізичною працею, а також вишивати, шити, прати, прибирати.

Не можна ображатися, лютувати і засуджувати будь-кого.

В народі казали, що 4 грудня не можна давати в борг.

Народні прикмети і традиції 4 грудня

4 грудня якщо день морозний, зима буде сніжна і холодна / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо сніг пішов до Введення, то скоро він розтане, і навпаки;

якщо день морозний, зима буде сніжна і холодна;

сонце і мороз 4 грудня – гарний знак;

якщо погода тепла й похмура – наступного року буде поганий урожай;

4 грудня прийшла справжня зима – можна сподіватися на хороший урожай;

якщо цього дня сильний мороз, наступне літо буде спекотним, а найближчі свята – холодними.

Наші предки 4 грудня молилися перед іконою Пресвятої Богородиці. Бездітні пари просили подарувати їм дітей, а вагітні – легких пологів. Було прийнято давати милостиню біднякам. Також 4 грудня зранку завжди ходили до церкви.

Пам’ятні дати 4 грудня

4 грудня 2020 року в Кропивницькому водій Тесла вкрав кабель для підзарядки електрокарів / Pexels

Цього дня рік тому в Кропивницькому водій Тесла вкрав кабель для підзарядки електрокарів, а над окупованим Кримом пролітає 20-метровий український прапор, який запустили волонтери з Києва, Краматорська, Запорізької та Херсонської областей.

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 грудня: