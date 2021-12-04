Яке завтра свято – все про 5 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 5 грудня, церковне свято, що не можна робити

5 грудня 2021 року – неділя. В цей день в 1933 році у США був відмінений “сухий закон”, а в 1971 році в Буенос-Айресі відкривають пам’ятник Тарасу Шевченко.

До Нового року залишається 26 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

5 грудня українці святкують День працівників статистики в Україні. Це професійне свято всіх тих людей, які прикладають чималих зусиль для того, аби офіційна статистика в нашій країні відповідала стандартам, прийнятим в світі. Початкові форми статистики з’явилися досить давно, а саме з утворенням перших державних утворень. Можна сказати, що для розвитку будь-якої держави, збір статистичних даних відіграє важливу роль.

5 грудня святкують Міжнародний день ніндзя / Pexels

5 грудня також святкують Міжнародний день ніндзя. Це неофіційне свято, запроваджене адміністрацією сайту Ninja Burger. Головна мета – привернути увагу до бойового мистецтва стародавніх японських майстрів. Кожна людина може перевтілитися в воїна, що не мав страху і може, при потребі, стати “невидимим”. Дату свята обрали не випадково. Нею став день, коли пройшла світова прем’єра фільму “Останній самурай” з Томом Крузом у головній ролі.

Щороку 5 грудня святкують Міжнародний день волонтера заради економічного і соціального розвитку. Заснувала свято Організація Об’єднаних Націй в 1985 році. Цей день повинен спонукати суспільство до проведення добровільної безплатної праці в різноманітних сферах діяльності. В Україні волонтерська діяльність розпочалася лише 2014 року під час Революції Гідності.

5 грудня святкується Всесвітній день ґрунтів. Офіційно його заснувала Організація Об’єднаних Націй в 2013 році, але ідея створення такого свята запропонував ще в 2002 Міжнародний союз ґрунтознавства. Основна мета – об’єднати всіх фахівців цієї галузі, щоб суспільство стало більш обізнаним в питанні важливості ґрунтів для продовольчої безпеки та роботи екосистем.

А ще 5 грудня у світі святкують:

День ванни;

День добросусідства в Туркменістані;

День культури Синдхи;

День скасування заборони в США;

Ніч Крампус в Австрії (за легендою на вулицях міст з'являється волохатий диявол – Крампус. Він відвідує будинки неслухняних дітей).

Яке завтра, 5 грудня, церковне свято

5 грудня - день пам’яті мученика Прокопія Кесарійського / pixabay.com

5 грудня за релігійним календарем – день пам’яті мученика Прокопія Кесарійського (палестинського). За легендами він народився та жив в Єрусалимі. Прокопій служив читцем в Кесарійській церкві. В його основні обов’язки також входило переклад Святого Письма на сирійську мову, а також роз’яснення церковних текстів.

Прокопій прославився своїм праведним життям, за що Господь нагородив його вмінням творити чудеса. Він зцілював хворих, допомагав бідним. На жаль, в той час намісник Палестини проводив гоніння на християн. Почувши про Прокопія і його чудеса, він наказав схопити читця. Після арешту його заставляли відректися від віри, але він стояв на своєму. За це проповідника стратили.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 грудня

Які завтра іменини: Олексій, Архип, Опанас, Володимир, Василь, Герасим, Максим, Ілля, Іван, Павло, Петро, Михайло, Федір, Тадей, Валерія.

Талісманом людей, народжених 5 грудня, є гранат. Вважається, що цей камінь має сильну енергетику. Цікаво, що він був відомий ще за часів стародавньої Скіфії. Гранат використовували для прикрашання обладунків. Цікавий факт – в Вінницькій області існує знамените в усій Європі Слобідське родовище, в якому видобувають гранат в якості абразивної сировини (для порошків, щебеню, шліфувальних матеріалів).

В цей день народилися:

1782 рік – 8-й президент США, Мартін ван Бюрен;

1878 рік – український поет, Олександр Олесь;

1901 рік – американський художник-аніматор, Волт Дісней;

1931 рік – український письменник, Григір Тютюнник;

1932 рік – один з засновників рок-н-ролу, Літл Річард;

1966 рік – французька естрадна співачка, Патрісія Каас;

1974 рік – український борець, Ельбрус Тедеєв.

Що не можна робити в цей день

5 грудня наші предки намагалися не вирушати в далеку дорогу, а залишалися вдома.

Цього дня не лаялися, намагалися бути розсудливими, стримувати свої емоції.

5 грудня не можна нічого позичати, бо віддасте своє щастя.

Народні прикмети і традиції 5 грудня

Якщо 5 грудня з лісу виходять вовки і підходять близько до людських будинків, зима буде затяжною / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо погода тепла, зима буде сніжна і довга;

якщо сажа розгорілася біля багаття, снігу випаде багато й буде похмура погода;

якщо з лісу виходять вовки і підходять близько до людських будинків, зима буде затяжною і дуже суворою.

5 грудня на Русі називали “Прокопів День”, “Прокіп”, “Віхостав”, “Прокопій”. До цього дня вже створювався досить хороший санний шлях, адже снігу випадало дуже багато і селяни намагалися його вкотити для того, щоб можна було вільно проїхати. Зазвичай 5 грудня всі жителі села виходили подивитися на новий шлях, а тих, хто над ним працював, частували смаколиками.

Пам’ятні дати 5 грудня

5 грудня 2020 року в Аргентині вводять “податок мільйонера” для боротьби з Covid-19 / pixabay.com

В цей день рік тому американське агентство Bloomberg називає найвидатніших особистостей року, а в Аргентині вводять “податок мільйонера” для боротьби з Covid-19.

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 грудня: