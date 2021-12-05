Яке завтра свято – все про 6 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 6 грудня, церковне свято, що не можна робити

6 грудня 2021 року – понеділок. В цей день в 1240 році орда хана Батия захопила Київ і підпалила Десятинну церкву, а в 1976 році американка Кітті О’Ніл встановила новий (на той час) рекорд швидкості для жінок на автомобілі Moticator SM1 з реактивним двигуном – близько 850 км/год.

До Нового року залишається 25 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

6 грудня українці святкують День збройних сил. Національні Збройні Сили захищають недоторканість і суверенітет України. Початком їх відродження вважається 2014 рік, коли з’явилася потреба швидко протистояти російській агресії. Тому за короткі терміни було відновлено кількісний склад війська та насичено його сучасними видами зброї. В цей період особливу підтримку держава отримала від волонтерських організацій. Вперше День збройних сил України було відзначено в 1992 році.

6 грудня в світі святкують День народження Санта-Клауса. Хоча нашій культурі він не близький, але сучасні українські діти знають все про нього з мультфільмів і зарубіжних казок. Прообразом Санта-Клауса став Святий Ніколас, який приходить до дітей в Нідерландах. Після міграції в Північну Америку переселенці взяли з собою і свої традиції. Місцевим індійцям важко було вимовити правильно ім’я святого, тому поступово воно трансформувалось в Санта-Клаус.

З 6 грудня починається Всеукраїнський тиждень права / pixabay.com

6 грудня в Україні також починається Всеукраїнський тиждень права. Святкується він з 2008 року. Це завжди той тиждень, який містить у собі 10 грудня – День прав людини. Заздалегідь українці планують різноманітні заходи, які допомагають суспільству краще зрозуміти свої права. Також проводяться екскурсії для дітей різного віку в органи виконавчої влади.

6 грудня у світі святкують День народження мікрохвильової печі. Її винахідником став американець Персі Спенсор. Він був інженером і звернув увагу, що надвисокочастотні хвилі можуть нагрівати продукти. Це було, коли Персі стояв поруч з магнетом, лампою, яка генерує мікрохвилі. В його кишені був шоколад, що почав танути.

Патент на пристрій, який готує їжу за допомогою мікрохвиль, винахідник отримав в 1945 році. А вже в 1949 світ побачила перша мікрохвильова піч “Raytheon”. На той час техніка була дуже громіздка і важка (розмір 183 см, а вага – 340 кг). Тому використовували її лише в армії. А от звична для нас мікрохвильова піч з’явилася в Японії (фірма “Sharp”) в 1962 році.

Також 6 грудня в світі святкують:

День "Не носи чуже взуття";

День рукавиці;

Міжнародний фестиваль светрів;

Миколайки в Польщі;

Національний день шахтарів в США.

Яке завтра, 6 грудня, церковне свято

6 грудня - день пам’яті святого Амфілохія Іконійського / commons.wikimedia.org

6 грудня за релігійним календарем – день пам’яті святого Амфілохія Іконійського. Був єпископом Іконії, другом Василія Великого і Григорія Богослова. Один з Отців церкви. Народився святий Амфілохій в побожній родині в Каппадокії (Мала Азія). В молодості хотів стати адвокатом, але пізніше вирішив покинути світ і присвятити себе служінню Богу. Жив в пустелі, де для себе вирощував різну городину.

В 374 році був обраний єпископом міста Іконії. Тоді ж він скликав Іконійський Синод, на яких засудив єретиків-македоніян, які заперечували божество третьої Особи Божої. На цю темі Амфілохій навіть написав твір. Також він боровся проти аріян. За вірність Бог наділив Амфілохія даром зцілення молитвою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 грудня

Які завтра іменини: Омелян, Миколай, Юрій.

Талісманом людей, народжених 6 грудня, є геліотроп. Камінь, який високо цінується колекціонерами. Вважається, що він наділений цілющими властивостями, а також приносить процвітання та успіх. Цікавий факт – назва прийшла до нас з Греції і означає “повертається слідом за Сонцем”.

В цей день народилися:

1421 рік – король Англії, Генріх VI;

1850 рік – український художник-портретист, Микола Бодаревський;

1871 рік – український перекладач, письменник, Микола Вороний;

1899 рік – український історик, архівіст, Олександр Оглоблин;

1903 рік – український педагог, митець, Микола Колесса;

1912 рік – видатний український лікар, Микола Амосов.

Що не можна робити в цей день

6 грудня потрібно бути доброзичливим, не злитися і не лаятися.

Не потрібно з’ясовувати стосунки, зустрічатися зі своїми недругами.

Народні прикмети і традиції 6 грудня

6 грудня на небі ясний місяць – взимку буде багато заметіль / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо на небі ясний місяць – взимку буде багато заметіль;

на небі пливуть низькі хмари – чекайте на похолодання;

6 грудня навколо місяця є тьмяні і рожеві кільця, значить скоро почнуться морози;

хмари збіглися в одну купу, почнеться негода.

6 грудня наші предки намагалися провести дуже весело: гуляли, співали, грали, влаштовували гуляння з пирогами та пивом. Раділи вони тому, що остаточно встановився санний шлях. Також в цей день вшановували тих, хто пішов на війну. А матері намагалися зробити своїм синам обереги, які будуть захищати їх під час бою. Над тканиною потрібно було промовити слова: “Я тебе народила, пестила і плекала, ночей недосипала, життя проживала. Я з тобою буду завжди, не трапиться з моїм синочком ніяка біда. Руками відведу, словами заговорю, від багнета і кулі захищу”. Потім її зашивали в будь-яку річ сина.

Також 6 грудня можна було ворожити на хороші відносини з чоловіком. Для цього готували чай і примовляли: “Я багато не прошу, тільки про лад в сім’ї молю. Щоб чистими були наші відносини, не завдавали один одному образи. Амінь”. Чай повинен був випити чоловік.

Пам’ятні дати 6 грудня

6 грудня 2020 року Україна залишається четвертою на той час за швидкістю поширення Covid-19 / Pexels

В цей день рік тому японський зонд доставляє на Землю зразки астероїда, а Україна залишається четвертою на той час за швидкістю поширення Covid-19.

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 грудня: