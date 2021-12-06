Яке завтра свято – все про 7 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 7 грудня, церковне свято, що не можна робити

7 грудня 2021 року – вівторок. Цього дня 1972 року відбувся шостий і останній пілотований політ до Місяця з останньою висадкою людини на його поверхню, а 1994 року 18-річний Андрій Шевченко забиває свій перший гол у єврокубках. Це сталося на 38-ій хвилині групового матчу Ліги чемпіонів УЄФА.

До Нового року залишилося 24 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 грудня українці святкують День місцевого самоврядування. Саме завдяки місцевому самоврядуванню громадяни України мають змогу самостійно вирішувати питання, які мають місцеве значення. Основна одиниця в нашій країні – територіальна громада. Дату вибрано невипадково. Цього дня в 1990 році Верховна Рада ще тоді УРСР ухвалила Закон про місцеве самоврядування. Святкування події було запропоновано і затверджено президентом 2000 року.

Також 7 грудня святкують Всесвітній день української хустки. Вона є символом свободи, патріотизму і любові. Запровадили свято активістки. Своєю метою вони ставили відродження українських традицій, донесення фактів про цей національний предмет гардеробу.

Цікавий факт – перші хустки, що почали носити українки, були чисто білими. А кольорові малюнки прийшли до нашої країни з Туреччини. На честь свята часто проводять флешмоб “Зроби фото з хусткою”. Дівчата діляться своїми фотографіями в соціальних мережах, показуючи, що навіть сьогодні хустка може стати частиною гардеробу.

Щорічно в перший вівторок грудня у світі святкують Всесвітній день трюків. Цього року він припадає на 7 грудня. Заснувала свято команда баскетболістів, Harlem Globetrotters, гравці якої вважалися королями дриблінгу (маневр із м’ячем у професійному спорті). Протягом років вони встановлювали різні рекорди і зараз продовжують це робити. Крім цього, команда Harlem Globetrotters є Послами доброї волі США. Щоб розповсюдити запроваджене свято, вони закликають у соціальних мережах хлопців та дівчат ділитися своїми трюками, знімаючи про них ролики.

7 грудня святкують Міжнародний день цивільної авіації. Саме цього дня в 1944 році делегати 52 країн, які прилетіли до США на Міжнародну конвенцію з цивільної авіації, підписали Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, або Чиказьку конвенцію. Вперше Міжнародний день цивільної авіації відсвяткували на 50-десяту річницю підписання конвенції. В в 1996 році свято стає офіційно встановленим Генеральною Асамблеєю ООН.

Крім цього, 7 грудня в світі також святкують:

День маленьких свічок в Колумбії;

Горіння Диявола в Гватемалі;

День звісточки про Непорочне Зачаття Марії в Нікарагуа;

День штату Делавер в США;

Національний день цукрової вати в США.

Яке завтра, 7 грудня, церковне свято

7 грудня - Великомучениці Катерини / commons.wikimedia.org

7 грудня за релігійним календарем – Великомучениці Катерини. Найбільше моляться Великомучениці Катерині дівчата, бо вважається, що свята допомагає їм вдало вийти заміж. Народилася вона у сім’ї правителя Олександрії. Дівчина вирізнялася не лише красою, але й живим розумом. В 17 років вона сказала, що погодиться вийти замiж лише за того, хто перевищить її в красі, розумі і доброчесті. Багато юнаків прагнуло її руки, проте ніхто не зміг виконати умову.

Якось до Катерини прийшов старець і показав їй ікону Діви Марії з маленьким Ісусом на руках. Дівчині стало цікаво і вона попросила розповісти їй про християнство. З часом Катерина пустила віру в своє серце і почала розповсюджувати вчення серед людей. За своє захоплення Христом вона була схоплена, а потім і страчена.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 грудня

Які завтра іменини: Віктор, Григорій, Євген, Іван, Корній, Марк, Митрофан, Михайло, Олександр, Олексій, Полікарп, Порфирій, Прокіп, Симон, Теодор, Філофей, Філомен, Христофор, Августа, Катерина, Марія.

Талісманом людей, народжених 7 грудня, є цитрин. Цей неймовірно красивий золотистий кварц називають каменем ділових людей, а тому прикраси з ним рекомендовано носити людям, чия професія пов’язана з торгівлею, розумовою діяльністю, отриманням інформації.

Цього дня народилися:

1811 рік – український письменник, громадський діяч Микола Устиянович;

1888 рік – український письменник Левко Лепкий;

1892 рік – українська географиня, історична діячка Олена Степанів;

1900 рік – одна з найперших представниць “наївного мистецтва” Катерина Білокур;

1903 рік – український фізик Олександр Лейпунський;

1950 рік – український іконописець Віталій Садовський.

Що не можна робити цього дня

7 грудня не можна їсти м’ясні продукти, адже все ще триває Різдвяний піст.

Не можна голосно співати, веселитися, танцювати.

7 грудня забороняється шити, ремонтувати та виконувати будь-яку хатню роботу.

Народні прикмети і традиції 7 грудня

7 грудня увечері дівчата починали ворожити на свою долю / pixabay.com

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо ясна погода – зима буде холодною;

якщо 7 грудня тепло за вікном, то в другій половині грудня вже вдарять морози;

туман і відлига – на сильне похолодання після Варвариного дня (17 грудня);

до 7 грудня ще не випав сніг, значить наступного року не буде врожаю;

навколо місяця коло – скоро буде заледеніння;

якщо 7 грудня зірки маленькі, буде снігопад.

Наші пращури називали цей день “Катерини”. Здавна 7 грудня вважалося суто дівочим святом. Увечері дівчата починали ворожити на свою долю. Наприклад, перед сходом сонця ходили в сад і відламували гілочку вишні. В хаті її ставили в пляшку з водою і чекали на Меланку (13 січня). Якщо до цього часу вишня зацвіла, то добрий знак, а якщо засохла – погана ознака. Ще дівчата тлумачили це так: коли цвіт є, то скоро вийде заміж, а коли немає, то доведеться восени на Покрову (14 жовтня) благати про жениха.

Хлопці ж цього дня намагалися посувати і молитися, щоб Бог дав їм гарну дружину.

Пам’ятні дати 7 грудня

7 грудня 2020 року Генасамблея ООН підтримує проєкт посиленої резолюції України щодо Криму / commons.wikimedia.org

Цього дня рік тому Генасамблея ООН підтримує проєкт посиленої резолюції України щодо Криму, а японський зонд доставляє на Землю зразки астероїда.

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 грудня: