Яке завтра свято – все про 8 листопада, що відзначається, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 8 листопада, що відзначається, що не можна робити

8 листопада 2022 року – понеділок. В цей день в Україні на поле вперше вийшов Андрій Шевченко, а в Німеччині були відкриті рентгенівські промені.

До Нового року залишається 53 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

В світі починається Міжнародний тиждень науки та миру (International Week of Science and Peace). Вперше його було проведено у 1986, який Генеральна Асамблея ООН оголосила роком миру. Офіційний статус свято набуло в 1988 році. В Міжнародний тиждень науки та миру проходять різноманітні семінари, лекції, конференції, які допомагають поширювати інформацію про забезпечення миру завдяки науково-технічному прогресу.

У другий понеділок листопада традиційно в світі відзначають День сиріт (World Orphans Day), який в США започаткував благодійний фонд The Stars Foundation. Це свято призване донести до людей інформацію про необхідність допомоги дітям, що залишилися без батьків внаслідок військових конфліктів, стихійних лих чи нещасних випадків.

Мешканцями різних країн відзначається досить цікаве свято – Всесвітній день без Wi-Fi. Людству пропонують на цілу добу відмовитися від використання безпровідного підключення до інтернету. Головною метою є підвищення обізнаності про те, які ризики для організму несе постійне використання глобальної мережі, а також допомогти більше спілкуватися без соціальних мереж та сайтів. Свято було запроваджене Міжнародною федерацією захисників довкілля FAI (Венесуела) в 2016 році.

8 листопада Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів

Щороку відзначають Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів. Саме восьмого листопада 1895 року професор фізики Вільгельм Рентген в німецькому місті Вюрцбурзі випадково відкрив промені, які здатні проходити крізь непрозорі тіла, просвічуючи їх. Вони отримали назву Х-промені.

Цікавий факт – український фізик Іван Пулюй став відкривачем рентгенівських променів ще у 1881 році. На міжнародній електротехнічній виставці він показав трубку, яка випромінювала такі ж промені. Проте, виставка мала технічний характер, а тому в його відкритті не побачили цінності для медицини.

Якщо ви вважаєте, що нездатні до навчання, тоді саме 8 листопада ваше “професійне” свято. В США цей день називають Dunce Day. Свято присвячене шотландському філософу-теологу Іоанну Дунсу Скоту, який помер цього числа в 1308 році. Він вірив в теорію, що носіння конусних капелюхів допомагає людині збільшити її здатність до навчання та примножити свій потенціал.

В 21 сторіччі існує велика кількість людей з різноманітними розладами, які заважають навчатися на рівні однолітків. Наприклад, дислексія (нездатність освоїти навички читання), дисграфія (нездатність до грамотного писання), диспраксія (порушення координації руху). Тому цей день вважається дуже важливим, адже допомагає в розповсюдженні інформації про таких людей.

Також святкується Всесвітній день урбанізму (містобудування). Його заснували в 1949 році, хоча першу пропозицію про створення такого свята вніс професор університету Буенос-Айреса, Карлос Марія делла Паолера, ще на початку 1940-х. Воно допомагає привернути увагу до розвитку інфраструктури міста та урбанізму.

8 листопада можна вітати з професійним святом всіх, хто причетний до містобудування: будівельники, конструктори, архітектори, прораби, проектувальники, забудовники, малярі та інші.

Пам’ятні дати 8 листопада

8 листопада 1994 року на поле вперше вийшов 18-річний Андрій Шевченко / Associated Press

В цей день рік тому все ще тривають суворі карантинні обмеження в зв’язку з пандемією COVID-19, королева Британії вперше з’являється на публіці в захисній масці. Трамп оскаржує результати президентських виборів.

Який завтра день – важливі події в Україні і світі:

1090 рік – в Переяславі митрополитом Єфромом освячено Св. Михайлівський собор;

1793 рік – Лувр (Франція) відкривається для публіки;

1867 рік – в постійному оперному театрі в Києві (сьогодні Національна опера України) розпочався перший сезон оперою Олексія Верстовського “Аскольдова могила”;

1895 рік – в Вюрцбурзі Вільгельм Конрад Рентген винаходить Х-промені, які потім назвуть в його честь;

1900 рік – виходить перший роман Теодора Драйзера “Сестра Керрі”;

1918 рік – закарпатськими українцями створена Руська Народна Рада (м. Пряшів);

1927 рік – була закладена Дніпровська Гідроелектростанція (її потужність 650 тисяч кінських сил);

1935 рік – в Чернігові відкривається літературно-меморіальна виставка М. Коцюбинського;

1960 рік – 35-м президентом США стає Джон Ф. Кеннеді;

1971 рік – група Led Zeppelin випускає свій четвертий альбом, в який входить їх знаменита пісня “Stairway to Heaven”;

1988 рік – 41-м президентом США стає Джордж Буш старший;

1994 рік – вперше у складі київського “Динамо” в матчі проти “Шахтаря” на поле виходить 18-річний Андрій Шевченко;

1997 рік – в Львові відкривають пам’ятник жертвам комуністичних злочинів;

2006 рік – компанія Microsoft оголосила про завершення розробки ОС Windows Vista;

2016 рік – 45-м президентом США стає Дональд Трамп.

Яке завтра церковне свято

День пам'яті великомученика Дмитрія Солунського / Pexels

Українців завжди цікавить питання: яке сьогодні церковне свято? 8 листопада святкують День пам’яті великомученика Дмитрія Солунського (в католицькій церкві – св. великомученика Дмитрія Мироточця). В народі називають “Святого Дмитра” або просто “Дмитра”.

Дмитро Солунського пронизали списами римські воїни за віру в 306 році. Він отримав християнське виховання та отримав місце проконсула Фессалонікійської області в день свого повноліття, замінив на посту батька. Проте Дмитрій не переслідує християн, як того потребує його посада. Він починає відкрито навчати місцевих жителів християнству та викорінювати поганські традиції. Після його геройської смерті Господь прославив Дмитрія багатьма чудесами. Зокрема, мироточивістю та нетлінністю тіла.

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Вшановувати великомученика наші пращури почали відразу після хрещення Русі. В Києві на початку 70-х років XI століття син Ярослава Мудрого побудував Дмитріївський монастир. Тепер він відомий під назвою Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир.

На іконах Дмитрій часто зображується зі списом в руках. Тому це свято пов’язують з захистом рідної землі, патріотизмом. В Дмитрову суботу, яка цьогоріч припала на 6 листопада, справляють останні осінні поминки померлих.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 листопада

Які завтра іменини: Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.

Талісманом людей, народжених 8 листопада, є дорогоцінний камінь рубін. Здавна його насичений колір заворожував та притягував до себе. Перші згадки про цей камінь відносяться до 2300 року до н.е. В той час в Індії рубін вважався потужним талісманом, який здатний захистити свого власника навіть в оточені ворогів. Цікавий факт – найбільший із знайдених будь-коли рубінів має вагу 21,955 кг і належить індійській компанії Prestige Gems&Jewels.

В цей день народилися:

1050 рік – Великий князь Київський з династії Рюриковичів Святополк Ізяславич;

1517 рік – відомий козацький отаман Байда-Вишневецький;

1847 рік – ірландський письменник Брем Стокер;

1868 рік – українська громадська діячка Марія-Іванна Грушевська, дружина Михайла Грушевського;

1887 рік – український політик, літератор, військовик Дмитро Вітовський.

Що не можна робити

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В цей день не можна їсти перший млинець, адже він призначений покійним родичам.

Також забороняється фізично навантажуватися.

Не варто брати і давати гроші в борг.

Наші пращури вважали, що часник потрібно посадити до Дмитра. Тоді він буде дорідний і гарний.

Народні прикмети і традиції

Якщо до цього часу дівчину не засватали, то цей рік для неї вважався втраченим

В цей день з давніх-давен існували певні прикмети:

на Дмитра відлига – зима буде мокра і тепла, а весна рання;

на Дмитрія немає снігу – зиму можна ще не чекати;

потрібно дивитися, який сьогодні день: якщо випав сніг – весна буде пізньою;

до Дмитра зима не вступає в свою силу;

якщо дме холодний вітер, а земля замерзла – до свят снігу не чекайте;

на Дмитра сніг і мороз – весна буде холодною;

день Дмитра теплий – весна буде м’якою і ранньою;

якщо йде дощ – до Введення буде багато снігу;

якщо вже випав сніг – листопад буде морозяним і холодним;

вітряно і земля замерзла – до Нового року снігу не буде;

кури ходять до темна – завтра чекайте негоди.

Наші пращури вірили, що Дмитрій приносить зиму. Тому, навіть якщо в цей день була тепла погода, люди старалися виходити в теплому одязі, аби не накликати морозів. Старожили казали, що святий Дмитро закриває золотим ключем Землю-матінку і віддасть його лише святому Юрію (6 травня), який знову відкриє її.

На Дмитрія завершувався сезон весіль. Якщо до цього часу дівчину не засватали, то цей рік для неї вважався втраченим. Навіть існувала приповідка: “До Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі хоч комин витри”. Тобто, якщо до цього можна було перебирати женихами, то тепер згодиться будь-хто.

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