Яке завтра свято – все про 9 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 9 грудня, церковне свято, що не можна робити

9 грудня 2021 року – четвер. Цього дня 1824 року завершилася трирічна війна за незалежність Перу від Іспанії, а в 1968 році в Сан-Франциско Дуглас Енгельбарт вперше демонструє комп’ютерну мишу. В церковному календарі святкують День Георгія Побідоносця.

До Нового року залишилося 22 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

9 грудня – Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду. Ідея запровадження такого дня виникла під час зустрічі держав-членів ООН 2005 року. Тоді країни домовилися захищати своє населення від військових злочинів, геноциду, етнічних чисток, а також підбурювання до цих злочинів. Проте офіційно затвердили цю подію лише в 2015 році. Дату вибрали не випадково. Саме 9 грудня була ухвалена Конвенція запобігання та покарання за злочин геноциду.

На жаль, за останні 150 років десятки мільйонів людей втратили життя через жорстокі масові частки та внаслідок геноциду. А ще велику кількість чоловіків, жінок та дітей катували, змушували силоміць покидати свої домівки та ґвалтували. Мета дня – пам'ятати про всі злочини та вживати заходів щодо запобігання подібного у майбутньому.

9 грудня також святкують Міжнародний день боротьби з корупцією. Він був заснований ООН в жовтні 2003 року. Дату обрали на честь підписання Конвенції проти корупції, яке відбулося в місті Меріда. В цей день в усіх країнах світу закликають проводити заходи з уникненням корупції.

9 грудня святкують День різдвяної листівки / Pexels

Щороку 9 грудня святкують День різдвяної листівки. Історія її починається в Британії. Англійський винахідник сер Генрі Коул любив дарувати своїм родичам та близьким людям вітання зі святами. Але цей процес завжди забирав багато часу. Одного дня в 1843 році він вирішив це змінити і попросив свого друга Джона Калькотту Хорсі створити різдвяну листівку. Ця ідея так припала до душі іншим людям, що вони почали так само вітати своїх близьких.

Листівки зазвичай пов’язані зі святкуванням Різдва, на них є новорічна або різдвяна атрибутика. Цікавий факт – 2010 року створили незвичайну нанолистівку в університеті Глазго. Її розмір всього 200х290 мкм (трохи більша за волосину).

Також 9 грудня святкують Всесвітній день техномузики. Саме цього дня народився засновник цього жанру, Хуан Аткінс. Техномузику ще часто називають музикою Детройта, адже саме зі сцен цього міста розпочався шлях відомих музикантів-засновників. Жанр було створено, щоб кинути виклик соціальним нормам і почуватися бунтарем.

Також у світі 9 грудня святкують:

День Анни в Швеції та Фінляндії;

День армії в Перу;

День вантажника;

День маріскади в Іспанії.

Яке завтра, 9 грудня, церковне свято

9 грудня - День Георгія Побідоносця / commons.wikimedia.org

9 грудня святкують День Георгія Переможця. Також цей день називають Юріївим. Віряни моляться святому, щоб той захистив сімейне вогнище і домашніх тварин.

Народився він в III столітті в Кападокії, яка на той час належала до Римської імперії. Був сином простого хлібороба. Його ім’я Георгій у перекладі з грецької навіть означає “хлібороб”. В українській мові частіше використовують варіант “Юрій”. Виріс він в християнській родині. Його батько помер мученицькою смертю за свою віру, а мати виховувала сина в шані до Бога. Молодий Георгій вступив на службу до римського війська і навіть був відзначений в боях самим імператором Діоклетіаном.

Потім Юрій став радником, максимально наближеним до імператора. Діоклетіан був хорошим правителем, але залишився вірним язичницьким богам. Він хотів відродити язичництво в Римській імперії, а тому жорстоко поводився з християнами. Коли Георгій про це довідався, то сам почав готуватися до смерті. Він роздав все своє майно біднякам, відпустив на волю рабів. Потім пішов до імператора і заявив, що він християнин.

Така поведінка сильно вразила імператора і він просив юнака не руйнувати своє життя. Проте Юрій відмовився присягнути язичницьким богам. Від цього моменту починаються страшні випробування святого. Юрій все стерпів. Навіть дружина Діоклетіана, побачивши страждання юнака, стала докоряти чоловікові за жорстокість і прийняла християнство. Імператор розізлився і вирішив засудити її також. Але жінка не дожила до страти і сама віддала Богові душу.

На вимогу жерців імператор наказав відтяти Юрію голову. Святий прийняв смерть спокійно і був страчений 6 травня 303 року, коли йому не виповнилося ще й 30 років. За подвиг в ім’я віри Церква нарекла Юрія Переможцем.

9 грудня за релігійним календарем – день пам’яті преподобного Якова Сирійського. Перші згадки про його життя з’являються в книзі «Історія боголюбців» Феодорита Кирського, який знав Якова особисто.

Жив преподобний в V столітті. Поселився він на горі, яка розташовувалася недалеко від міста Кір. На момент, коли Феодорит Кирський написав свою книжку, Яків вже жив самітником 38 років. Весь цей час він провів в молитві. Преподобний дуже важко хворів, але незважаючи на свою хворобу продовжував вести аскетичне життя: носив волосяницю та вереги, їв лише ввечері варену сочевицю та багато працював. За свою віру, терпіння і праведність преподобний отримав від Бога вміння виганяти бісів, воскрешати мертвих, зцілювати різні хвороби. Помер в 457 році. На його честь на Кафр-Рахіма був побудований монастир.

Також 9 грудня – день пам’яті преподобного Аліпія Стовпника. Народився він в місті Адріанополі. Його батько помер дуже рано, а мати була християнкою. Саме тому Аліпій з раннього дитинства виховувався в вірі в Христа. В юнацькому віці Аліпій побажав віддати своє життя служінню Господу.

Спочатку він розпочав свою подорож до Константинополя, в якій він супроводжував свого владику. Тоді уві сні він побачив видіння. До нього з’явилася св. мучениця Євфимія і сказала повернутися додому. Там замість занедбаного цвинтаря язичників побудувати храм. Він виконав наказ. Біля церкви преподобний звів собі стовп, на якому кожного дня молився. Аліпій навчав і наставляв людей протягом 53 років, за що отримав від Господа дар зцілення тіла та душі.

На жаль останні 14 років свого життя Аліпій провів в важкій хворобі. Він постійно лежав в ліжку, але однаково дякував Богові за можливість наставляти інших на правильний шлях. Помер Аліпій в віці 118 років.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 грудня

Які завтра іменини: Аліпій, Георгій, Афанасій, Інокентій, Федот, Стіліан, Юліан, Яків.

Талісманом людей, народжених 9 грудня, є олександрит. Цей камінь має надзвичайну здатність змінювати свій колір в залежності від освітлення. Йому приписують різноманітні магічні сили. Наприклад, вважалося, що камінь допомагає пророкувати майбутнє.

В цей день народилися:

1608 рік – видатний англійський поет Джон Мілтон;

1651 рік – український громадський та церковний діяч Данило Тупало;

1826 рік – відомий художник-мариніст Лев Лагоріо;

1863 рік – український письменник Борис Грінченко;

1876 рік – український громадський діяч, письменник Михайло Глібовицький;

1897 рік – український перекладач Борис Тен;

1915 рік – патріарх Київський Володимир Ярема.

Що не можна робити цього дня

9 грудня не варто вирушати в дорогу, але якщо подорожі не уникнути, обов’язково замовте молебен за здоров’я.

Не можна поводитися надто голосно і заважати оточенню.

В цей день намагайтеся не завдавати клопоту тваринам.

Народні прикмети і традиції 9 грудня

9 грудня холодний день – зима буде морозною / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо вже випало багато снігу, то до травня все розстане і поросте травою;

9 грудня холодний день – зима буде морозною;

якщо цього дня побачити іній, то буде хороший урожай;

9 грудня дме північний вітер – до заморозків;

якщо близько до людських будинків виють вовки, буде похолодання.

Наші предки називали цей день “Георгій Зимовий”. Вважалося, що цього дня приходять справжні морози і починається зима.

Прогноз погоди на завтра, 9 грудня

Завтра, 9 грудня, в Україні очікується похмура погода. В Києві вночі на 9 грудня очікується сніг, який зранку перейде в дрібний дощ зі снігом. На півдні України без опадів, зранку сонячна погода, яка після обіду зміниться на пасмурну.

Температура повітря вночі від -9 в західних областях до +2 на півдні. Вдень стовпчики термометра покажуть в південних областях до +8 градусів. На всій іншій території очікується не вище +1 градуса. На Заході можна очікувати морозу до -2.

Пам’ятні дати 9 грудня

9 грудня 1968 року в Сан-Франциско Дуглас Енгельбарт вперше демонструє комп’ютерну мишу / Pexels

Цього дня рік тому Євросоюз надає Україні 600 млн. євро макрофінансової допомоги.

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 грудня: