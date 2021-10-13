"Якесь лихо просто": консул розповів, як у звітах поліції "відзначаються" українці в Польщі

В звітах поліції фігурує багато порушень, скоєних українцями.
В Польщі українці часто фігурують у звітах поліції. Загалом вони "попадаються" за керування авто у нетверезому стані та зберігання наркотиків.
Про це розповів виданню Yavp.pl. консул України в Гданську Олександр Плодистий.
За словами консула, у звітах місцевої поліції фігурує чимало порушень, які скоюють українці, які проживають в Поморському, Західнопоморському, Куявсько-Поморському та Вармінсько-Мазурському воєводствах. Лише поодинокі випадки мають кримінальний характер. Найбільше правопорушень стосуються керування автівкою у нетверезому стані.
"Фактично з 10 повідомлень на день 7 стосуються того, що зупинили авто, водій якого є громадянином України і був у нетверезому стані. Це якесь лихо просто, мені неприємно це чути. Так, це, як правило, карається штрафом або обмеженням волі, відбирають водійські посвідчення, але враження про нас складається не дуже", ~зазначив Олександр Плодистий.
Він також додав, що на другому місці за "популярністю" – зберігання або вживання громадянами України наркотичних речовин.
Нагадаємо, що у Польщі у місті Могільно (Куявсько-Поморське воєводство) "відзначився" 22-річний громадянин України. Він закидав камінням припаркований Volkswagen Passat.