"Якесь повне непорозуміння": ексмер Києва Черновецький відреагував на оголошену йому підозру

Колишній мер Києва Леонід Черновецький прокоментував оголошену йому підозру у закликах до зміни кордонів України.

Черновецький заявив, що дізнався із ЗМІ про те, що Офіс Генпрокурора оголосив йому підозру.

"Поки що не можу нічого коментувати по суті, бо жодних повісток чи інших документів не отримував", - написав Черновецький на своїй сторінці у Facebook.

Ексмер назвав звинувачення в його адрес "повним непорозумінням".

"Формулювання звинувачення, яке прозвучало в ЗМІ, - "про заклики до зміни кордонів України" розцінюю, як якесь повне непорозуміння. Я щиро люблю та підтримую Єдину, Цілісну, Незалежну та Європейську Україну. Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином", - додав Черновецький.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора України заявив про повідомлення колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому підозри у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

За даними слідства, наступного дня після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка".

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