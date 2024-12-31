Які альтернативи допоможуть учням уникнути залишення на другий рік: поради вчителя

В Україні можуть ввести можливість залишати дітей на другий рік навчання через неуспішність. Це стосуватиметься учнів з початковим рівнем освітніх досягнень, тих, хто часто пропускає уроки або не відвідує школу протягом одного семестру. Але можуть проблеми при впровадженні такої практики.

Про це розповіла Вчителька Юліана Довгопол в Іnstagram.

Основні питання, за її словами, полягають у тому, чи дійсно це потрібно самій дитині, чи є у неї бажання вчитися, і чи буде для неї корисним повторення курсу. Якщо в дитини відсутня мотивація до навчання, і навіть батьки не проявляють до цього інтересу, результат може бути нульовим або навіть негативним.

Юліана також вказала на можливі переваги цієї практики. Вона зазначила, що залишення на другий рік може допомогти компенсувати освітні втрати, даючи можливість кожному учню отримати індивідуальний підхід. Це також може підвищити відповідальність як у самих учнів, так і в їхніх батьків.

Однак є й ризики. Вона зауважила, що така практика може призвести до психологічного стресу, як для самих учнів, так і для вчителів та батьків. Крім того, є небезпека стигматизації учнів, впливу на динаміку в класі та недостатньої ефективності, якщо учень не змінить своє ставлення до навчання.

Вона запропонувала альтернативи, які можуть бути корисними в таких ситуаціях. Це додаткові заняття з репетиторами (якщо є фінансова можливість), диференційоване навчання, активніша участь батьків у навчальному процесі, а також оцінка процесу навчання, а не лише результатів проміжних оцінок.

На її думку, залишення на другий рік має бути виправданим лише в окремих випадках, коли інші методи не дали результату. Для цього необхідна комплексна підтримка: ресурси для вчителів, психологічна допомога учням і реформи в освіті, що дозволять ефективно працювати з усіма учнями.

Нагадаємо, заступник міністра освіти Винницький запропонував підвищити вартість навчання у ВНЗ України і зробити європейські ціни.

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