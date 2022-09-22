Які багаторічні квіти та однорічники можна саджати восени

Розповідаємо, які квіти краще і потрібно саджати до зими, які однорічники, цибулинні рослини саджати у вересні, жовтні, чому це не треба робити у листопаді

Переваги осінньої посадки квітів

Цвітіння вже наступного року.

Стійкий імунітет рослини.

Немає потреби вирощувати розсаду в зимові місяці.

Після зимових місяців, завдяки стратифікації весняні сходи легше переживають повернення холодів, і зацвітають на кілька тижнів швидше за посіяні навесні.

Висаджені восени квіти протягом усього свого життя менше піддаються хворобам і шкідникам.

Навесні, коли тане сніг, насіння осіннього посіву, котре перебуває в ґрунті, вбирає максимальну кількість вологи, що допомагає йому швидко розвиватися.

Які однорічні квіти краще саджати восени

Посадка однорічників восени краща тим, що їхнє насіння, пройшовши в зимові місяці природну стратифікацію в ґрунті, дасть наступного року квіти, які будуть і рости краще, і цвісти довше.

Однорічники, які добре переносять осінню посадку, приживаються на різних видах ґрунтів та радують своєю декоративністю протягом багатьох тижнів: айстри та хризантеми однорічні, матіола, календула (нагідки), чорнобривці, сині волошки, годеція, дельфініум, іберіс, лаватера, резеда, скабіоза, ешольція, лобулярія морська, левиний зів, малькольмія приморська.

Посадка дворічників та багаторічників під зиму

Багаторічники, які висаджують у вересні — маргаритка, віола, турецька гвоздика, незабудки, люпин, астильб, хости, бруннери, кореневищні іриси, лілійники. Живцями розмножують барвінок і висаджують троянди. У другій половині вересня здійснюється поділ куща і посадка флокса волотистого, аквілегії та рудбекії.

Які багаторічні квіти саджають у жовтні. У першій половині місяця можна висаджувати та пересаджувати ті самі квіти, що й у вересні, наприкінці жовтня можна саджати конвалії, а також ділити та розсаджувати кущі півоній, які розрослися. У листопаді квіти вже не саджають, тільки вкривають і мульчують їх на зиму.

Цибулинні квіти які саджають під зиму

Посадка цибулинних квітів у вересні. Протягом першого тижня вересня саджають дрібноцибулинні рослини - пушкінію, сциллу, мускарі, крокус та хіонодокси. Ділять кущі та пересаджують астильбу, флокси, рудбекії та солідаго. На початку другої декади місяця висаджують цибулини нарцисів, а за тиждень – гіацинтів. У самому кінці вересня висаджують тюльпани. Глибина посадки залежить від складу ґрунту, у всіх цибулинних зазвичай відповідає трьом діаметрам цибулини. Якщо погода суха, не забудьте рясно полити посадки.

Які цибулинні квіти саджають у жовтні. До середини жовтня можна саджати гіацинти та тюльпани. Гіацинти висаджують на глибину 17-20 см від денця. У дощову осінь місце посадки гіацинтів краще накрити поліетиленом, щоб уникнути перезволоження ґрунту. Тюльпани ж вогкості не бояться і швидко вкорінюються, глибина посадки цибулин тюльпанів становить 15-18 см залежно від їхніх розмірів.

У листопаді можна ризикнути посадити цибулини все тих же тюльпанів. Однак вкоренитися вони зможуть лише в тому випадку, якщо протягом місяця буде не холодніша 5 ºC, інакше цибулини перестануть рости та замерзнуть. Тому краще не ризикувати та висадіть їх удома в контейнер.

Читайте також: