Які бійці повертаються з СЗЧ: розповів військовий психолог

Повертатися можуть ті, хто домовився про переведення до іншого підрозділу. Із цим у війську проблеми.

Військовий психолог Андрій Козінчук розповів, хто з бійців, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ), переважно повертається.

Про це Козінчук сказав у ефірі програми "Свобода. Ранок".

За словами військового психолога, з СЗЧ повертаються здебільшого ті, хто переводиться до іншого підрозділу.

"Такі випадки є (повернення з СЗЧ – ред.). Як правило, це люди, які домовилися, що їх переведуть в інші підрозділи, або вони вирішили свої якісь соціальні проблеми. Є людина, яка побоялася, пішла в СЗЧ, потім по місцю проживання пішла в ТЦК повідомити, що вона в СЗЧ, жива-здорова. І їй командир подзвонив і сказав: "Ми тебе переведемо в якусь там іншу частину, бригаду чи на іншу позицію, тилову – яку завгодно". От ця людина повертається і все", – пояснив Козінчук.

Водночас він зауважив, що це не дуже поширений випадок. Адже, якби існувала гарантія переведення у війську шляхом СЗЧ, то "половина особового складу, мабуть, пішла би в ЗСЧ. Це не може бути варіантом".

"Так, у нас є величезні проблеми з переводом. Люди бажають служити в якихось інших підрозділах, їх туди не пускають. Тому що, на відміну від цивільного життя, у війську тебе мають не тільки хотіти там, куди ти хочеш, але й тебе мають відпускати", – додав військовий психолог.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський розповів, чому найчастіше військові ідуть у СЗЧ.

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