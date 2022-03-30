Які бувають бронежилети: види, як носити та від чого вони можуть захистити

Які бувають бронежилети: види, як носити та від чого вони можуть захистити

Збройні сили України сьогодні у зв'язку з суттєвим ростом кількості військових мають великий запит на сучасні системи індивідуального захисту, в тому числі бронежилети. Які бувають бронежилети, як їх вибирати, розбирався ТСН.ua

Бронежилет – це засіб індивідуального самозахисту, що здатен захистити тіло від кульових та уламкових поранень. Сучасні бронежилети найчастіше за формою – це куртка без рукавів, іноді з комірцем-стійкою. Бронежилети можуть входити до екіпіровки бійця або продаватися окремо.

Виготовляють бронежилети з різноманітних матеріалів, головне, щоб ці матеріали змогли зупинити кулю.

Будь-який сучасний бронежилет складається із трьох основних елементів, два з яких є обов'язковими. Перший елемент – чохол, який не виконує ніякого захисту. Чохол потрібний власне, щоб людина змогла надіти на себе засіб індивідуального захисту. Другий елемент – пакет, який складається з балістичної тканини та становить перший рівень захисту. Третій елемент – плита, яка є другим рівнем захисту. Третій елемент може складатися з цільної плити, а може зі спеціальних пластин. Останні бувають металевими (зі сплаву сталі, титану), керамічними (зроблені з оксиду алюмінію, карбіду бору або карбіду кремнію), поліуретановими та з високо модульних захисних тканин (наприклад, кевлару).

з чого складається бронежелет

Часто бронежилети мають додаткові захисті частини, що прикривають плечі, пах, поперек, мають додаткові елементи так аксесуари, як то різноманітні підсумки, містять внутрішні канали для шнурів засобів зв’язку.

Додактові захисні елементи бронежелетів

Бронежилет – обов’язковий атрибут журналіста в зоні бойових дій. У цьому випадку обов’язковим елементом такого бронежилета буде помітний колір та маркування «Press», що дозволить здалеку відрізнити журналіста від військового.

На що звертати увагу при виборі бронежилету

В першу чергу, бронежилет призначений захищати воїна від куль пістолетів та автоматів, також справляється із уламками гранат у випадку вибухів. Витираючи бронежилет, в першу чергу, потрібно звертати увагу на

Клас. Саме клас визначає тип зброї від якої повинен захищати бронежилет.

Тип носіння бронежилету, він може бути прихований та зовнішнього типу.

Ефективність площі захисту. Мінімальна 18, максимальна -42 дм2.

Ефективний час носіння, від 1 до 12 годин.

Вибирати бронежилет можна лише по одному параметру, а саме класу захисту. Клас захисту включає в себе всі інші параметри. Чим вищий клас, тим кращий рівень захисту від потрапляння кулі певного калібру, маси, рівня швидкості.

Які класи захисту бронежилетів

Виділено 10 класів бронежилетів, а саме - спеціальний, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а. В спеціальний клас входять засоби захисту від холодної зброї, а в клас 2 а - захист від мисливських гвинтівок. Бронежилети класу 1.2,2а не мають особливого попиту. Бронежилет 1 клас найлегший, до 3-х кг і складається з тканинних шарів і добре захищають лише від пістолетів. Бронежилети 2 класу вагою до 5 кг відрізняються наявністю в тканинній основі металевих пластин. розташованих в самих небезпечних місцях. Може захистити від куль калібру 9 мм. Бронежилети 1-го та 2-го класу - це, переважно, бронежилети прихованого носіння

Бронежилети 3 го класу мають більшу кількість тканинних шарів та використанням металічних пластин на більшій частині. Також у них є демпферний шар. Середня вага такого бронежилета від 9 до 11 кг. В такому бронежилеті боєць не такий вже мобільний, але він добре захищає від легкої стрілецької зброї типу пістолетів, кулеметів.

Починаючи з 4 типу захисту і вище, бронежилети добре захищаються не лише від кулеметів, а й і від автоматів типу АК. Саме такі засоби індивідуального захисту використовують армійські підрозділи та поліція. Такі бронежилети містять легкі та міцні металічні пластини, зі сплавів алюмінію або титану. В окремих випадках використовуються металокерамічні пластини, які підвищують степінь захисту до 5 чи 6 го класу.

Бронежилети 5 класу захисту є оптимальним захистом від автоматних куль. Вони справляються з кулями, 62х39 мм калібру та масою до 8 г випущенними з АК. Для захисту від рідкісного бронебійно-запального типу куль використовуються бронежилети типу 5 а.

Найпопулярнішим сьогодні залишаються бронежилети 6-го класу захисту. Вони здатні захистити від куль будь-яких автоматів, пострілів зі снайперських гвинтівок, або кулеметів. Частково їх використовують спецпідрозділи. Більшість бронежилетів цього класу складаються з модульних засобів, укомплектованими посиленими керамічними пластинами здатними витримати декілька прямих влучень. Такі жилети, хоча вони та важкі, але здатні протистояти вогню снайперських гвинтівок на відстані 10 метрів.

Як українські розробки бронежилетів

Минулого року, Міністерство оборони України вперше розробило модульний та полегшений бронежилет за стандартами НАТО. До цього Міноборони здійснювало закупівлю бронежилетів за комерційними технічними умовами. У 2021 році для потреб ЗСУ ці бронежилети були закуплені. Сьогодні, у воєнний час багато цивільних підприємств перейшли на виробництво військової амуніції, в тому числі бронежилетів. Так, одне з миколаївських підприємств налагодило виробництво бронежилетів, хоча до цього займалося металоконструкціями.

Як носити та вибирати бронежилет

Приховані бронежилети що мають найнижчий клас захисту можуть бути одягнені під сорочку або навіть майку. Більше серйозні зразки для скритого носіння можна одягнути під светр або піджак, а ось приховані жилети високого ступеня захисту будуть непомітними вже під жакетом або уніформою поверх одягу. Бронежилет, що призначений для носіння під сорочкою може бути білого кольору, так що при розстібнутому верхньому ґудзику, його можна буде сплутати з майкою. Бронежилети відкритого носіння, як правило, темного кольору.

Бронежилет потрібно вибирати так, щоб він відповідав вашому розміру і в ньому було комфортно. Занадто великий бронежилет буде ковзати, а замалий - може стати причиною додаткових травм.

Якщо ви зібралися докуповувати додатковий захист для вашого бронежилета у вигляду наплічників, додаткового захисту для шиї, паху, переконайтеся що ці частини розраховані на те, щоб бути прикріпленими саме до вашого жилета.

Для прання м'якого бронежилета використовуйте лише м’які засоби ля прання, не нагрівайте та не сушіть його.

Якщо зібралися летіти в бронежилеті в літаку – поцікавтеся в адміністрації транспортної безпеки чи це дозволено нормативними актами. Доречним буде мати документи, що підтвердять ваші повноваження.

Для тривалого носіння бронежилету під одягом одягайте його на майку, що добре пропускає повітря

Який ідеальний бронежелет та як правильно перевіряти його ефективність на відео ТСН.ua