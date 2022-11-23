Які церковні свята у грудні 2022 року чекають на українців: календар

У багатьох українців перший місяць зими символізує початок новорічних свят. Адже церковний календар на грудень має чимало важливих свят. Зокрема, день святого Миколая, Різдво та інші. Читайте про церковні свята у грудні 2022 року в матеріалі ТСН.ua.

Церковний календар на грудень 2022 року допоможе зрозуміти, коли святкувати важливі православні свята. А їх на останній місяць року припадає чимало. Зокрема, віряни будуть святкувати Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), день пам'яті святої Варвари (17 грудня), день святого Миколая Чудотворця (19 грудня). А на вірян західного обряду 25 грудня 2022 року чекає одне з найбільших релігійних свят — Різдво Христове.

Релігійні свята нагадують нам про важливість віри, особливо в такі важкі і темні часи, коли в Україні йде повномастшабна війна. Українці повинні пам'ятати, що світло завжди перемагає темряву, а добро — зло.

Церковний календар на грудень 2022 року: перелік свят

Які будуть церковні свята у грудні 2022 року можна дізнатися з календаря:

1 грудня – День пам’яті святого мученика Платона;

– День пам’яті святого мученика Платона; 2 грудня – мученика Варлаама;

– мученика Варлаама; 3 грудня – передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці;

– передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці; 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці ;

– ; 5 грудня – благовірного князя Ярополка Володимиро-Волинського;

– благовірного князя Ярополка Володимиро-Волинського; 7 грудня – День святої великомучениці Катерини;

– День святої великомучениці Катерини; 8 грудня – віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці;

– віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці; 9 грудня – освячення церкви великомученика Георгія в Києві;

– освячення церкви великомученика Георгія в Києві; 10 грудня – ікони Божої Матері Знамення;

– ікони Божої Матері Знамення; 11 грудня – мученика Іринарха і з ним святих семи дружин;

– мученика Іринарха і з ним святих семи дружин; 12 грудня – мученика Парамона і з ним 370 мучеників;

– мученика Парамона і з ним 370 мучеників; 13 грудня – День Святого апостола Андрія Первозванного;

– День Святого апостола Андрія Первозванного; 14 грудня – пророка Наума;

– пророка Наума; 15 грудня – пророка Авакума;

– пророка Авакума; 16 грудня – преподобного Сави Сторожевського;

– преподобного Сави Сторожевського; 17 грудня – День святої Варвари;

– День святої Варвари; 18 грудня – преподобного Сави;

– преподобного Сави; 19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця ;

– ; 20 грудня – святителя Амвросія, єпископа Медіоланського;

– святителя Амвросія, єпископа Медіоланського; 21 грудня – преподобного Патапія;

– преподобного Патапія; 22 грудня – День ікони Божої Матері Несподівана Радість;

– День ікони Божої Матері Несподівана Радість; 23 грудня – День Святого єпископа Іоасафа;

– День Святого єпископа Іоасафа; 24 грудня – преподобного Данила Стовпника;

– преподобного Данила Стовпника; 25 грудня – Різдво Христове , День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського;

– , День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського; 26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія і Ореста;

– мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія і Ореста; 27 грудня – мучеників Фірса, Левкія і Каллініка;

– мучеників Фірса, Левкія і Каллініка; 28 грудня – Собор Кримських святих;

– Собор Кримських святих; 29 грудня – День пам’яті пророка Аггея;

– День пам’яті пророка Аггея; 30 грудня – День пророка Даниїла і святих Отроків Ананія, Азарія і Мисаїла.

Нагадаємо, що Православна церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня за умови, якщо парафіяни храму та настоятель висловлять відповідне бажання.

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