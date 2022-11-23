Які церковні свята у грудні 2022 року чекають на українців: календар

У багатьох українців перший місяць зими символізує початок новорічних свят. Адже церковний календар на грудень має чимало важливих свят. Зокрема, день святого Миколая, Різдво та інші. Читайте про церковні свята у грудні 2022 року в матеріалі ТСН.ua.
Церковний календар на грудень 2022 року допоможе зрозуміти, коли святкувати важливі православні свята. А їх на останній місяць року припадає чимало. Зокрема, віряни будуть святкувати Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), день пам'яті святої Варвари (17 грудня), день святого Миколая Чудотворця (19 грудня). А на вірян західного обряду 25 грудня 2022 року чекає одне з найбільших релігійних свят — Різдво Христове.
Релігійні свята нагадують нам про важливість віри, особливо в такі важкі і темні часи, коли в Україні йде повномастшабна війна. Українці повинні пам'ятати, що світло завжди перемагає темряву, а добро — зло.
Церковний календар на грудень 2022 року: перелік свят
Які будуть церковні свята у грудні 2022 року можна дізнатися з календаря:
- 1 грудня – День пам’яті святого мученика Платона;
- 2 грудня – мученика Варлаама;
- 3 грудня – передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 5 грудня – благовірного князя Ярополка Володимиро-Волинського;
- 7 грудня – День святої великомучениці Катерини;
- 8 грудня – віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 9 грудня – освячення церкви великомученика Георгія в Києві;
- 10 грудня – ікони Божої Матері Знамення;
- 11 грудня – мученика Іринарха і з ним святих семи дружин;
- 12 грудня – мученика Парамона і з ним 370 мучеників;
- 13 грудня – День Святого апостола Андрія Первозванного;
- 14 грудня – пророка Наума;
- 15 грудня – пророка Авакума;
- 16 грудня – преподобного Сави Сторожевського;
- 17 грудня – День святої Варвари;
- 18 грудня – преподобного Сави;
- 19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця;
- 20 грудня – святителя Амвросія, єпископа Медіоланського;
- 21 грудня – преподобного Патапія;
- 22 грудня – День ікони Божої Матері Несподівана Радість;
- 23 грудня – День Святого єпископа Іоасафа;
- 24 грудня – преподобного Данила Стовпника;
- 25 грудня – Різдво Христове, День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського;
- 26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія і Ореста;
- 27 грудня – мучеників Фірса, Левкія і Каллініка;
- 28 грудня – Собор Кримських святих;
- 29 грудня – День пам’яті пророка Аггея;
- 30 грудня – День пророка Даниїла і святих Отроків Ананія, Азарія і Мисаїла.
Нагадаємо, що Православна церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня за умови, якщо парафіяни храму та настоятель висловлять відповідне бажання.
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