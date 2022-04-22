Які черги і ситуація на західних кордонах України: прикордонники розповіли

Які черги і ситуація на західних кордонах України: прикордонники розповіли

За добу 21 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 69 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

Пасажиропотік залишається стабільним.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали понад 32 тисяч осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 37 тисяч осіб, з них більше 33 тисячі – українці. Окрім цього оформлено понад 280 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 22 квітня черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України практично не зафіксовані. Лише на українсько-словацькому кордоні на ПП "Ужгород" стоять 20 автомобілів таодин автобус. На кордоні з Угорщиною у ПП "Тиса" на перетин очікують 10 авто.

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