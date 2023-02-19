Які черги на кордоні і скільки людей виїхали з країни за добу: дані ДПСУ

За суботу виїхати з України намагалися 11 чоловіків-ухилянтів із підробленими документами.
З України за 18 лютого виїхали 37 тисяч осіб, повернулися 35 тисяч громадян. Станом на ранок 19 лютого перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України стоять у черзі 59 авто та два автобуси.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Загалом за 18 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів. Оформлено було 66 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Кордон з Польщею перетнули 23 тисячі осіб, ще близько 14 тисяч - прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.
Крім того, затримано 25 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Так, 3 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 22 особи затримані поза ними.
Також в 11 чоловіків, які хотіли виїхати з країни, прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку.
Черги на кордоні
Станом на 09:00 19 лютого на українсько-польському кордоні утворились черги на трьох пунктах пропуску. Зокрема, перед ПП "Устилуг" стоїть 25 автівок, а перед ПП "Угринів" – 10.
Ще два автобуси чекають у черзі перед пунктом пропуску "Грушів". На кордоні зі Словаччиною черга є лише на пункті пропуску "Ужгород", зокрема стоять 10 авто.
На кордоні з Угорщиною перед ПП "Тиса", де на виїзд очікують чотири автівки, а перед ПП "Лужанка" – 10.
Водночас на румунському та молдавському кордонах черги відсутні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонники затримали чотирьох молодих українців, які з ризиком для життя планували переплисти річку Прут на надувному матраці, щоб потрапити до Румунії.
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