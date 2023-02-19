Які черги на кордоні і скільки людей виїхали з країни за добу: дані ДПСУ

З України за 18 лютого виїхали 37 тисяч осіб, повернулися 35 тисяч громадян. Станом на ранок 19 лютого перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України стоять у черзі 59 авто та два автобуси.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Загалом за 18 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів. Оформлено було 66 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Кордон з Польщею перетнули 23 тисячі осіб, ще близько 14 тисяч - прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.

Крім того, затримано 25 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Так, 3 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 22 особи затримані поза ними.

Також в 11 чоловіків, які хотіли виїхати з країни, прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку.

Черги на кордоні

Станом на 09:00 19 лютого на українсько-польському кордоні утворились черги на трьох пунктах пропуску. Зокрема, перед ПП "Устилуг" стоїть 25 автівок, а перед ПП "Угринів" – 10.

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Ще два автобуси чекають у черзі перед пунктом пропуску "Грушів". На кордоні зі Словаччиною черга є лише на пункті пропуску "Ужгород", зокрема стоять 10 авто.

На кордоні з Угорщиною перед ПП "Тиса", де на виїзд очікують чотири автівки, а перед ПП "Лужанка" – 10.

Водночас на румунському та молдавському кордонах черги відсутні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонники затримали чотирьох молодих українців, які з ризиком для життя планували переплисти річку Прут на надувному матраці, щоб потрапити до Румунії.

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