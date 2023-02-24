Які цілі стоять перед російськими військовими на весну: прогноз екстрасенски

Екстрасенска розповіла, що всі плани Путіна зводяться до весняного наступу на Україну.

Метою Путіна на весну є наступ, який росіяни обов’язково зроблять.

Таку думку висловила екстрасенска і тарологиня Людмила Хомутовська на своєму каналі в YouTube.

"Вони накопичують сили, бо всі плани зводяться до цього наступу. Не думаю, що це все закінчилося для нас. Думаю, вони ще себе якось десь проявлять", - вважає Людмила Хомутовська.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, вважає, що Росія має намір спробувати здійснити ще один масштабний наступ. Втім, на його думку, він буде для неї програшним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх планів і досі хоче окупувати Київ.

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