Які далекобійні ракети Україна може отримати від партнерів у першому півріччі: Резніков відповів

Резніков каже, що Україна у першому піврічі "дотягнеться" до окупантів за 120-150 км.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, які далекобійні ракети Україна може отримати цього року від західних партнерів.

"Не факт взагалі, що це будуть ATACMS. Є інші дальні ракети. Так, окупанти тепер ховаються за 120-150 км, і треба щось таке, щоб до них дотягнутись — і ми дотягнемось", - сказав Резніков в інтерв'ю виданню "Бебель".

За його словами, такі ракети Україна може отримати впродовж першого півріччя.

Нагадаємо, видання Politico із посиланням на чотири джерела в адміністрації американського президента Джо Байдена написало, що Вашингтон не може постачати до України далекобійні ракети ATACMS, бо у США - дефіцит снарядів. У Білому Домі стурбовані, мовляв, цієї кількості не вистачить для забезпечення власних потреб.

Раніше екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес заявив, що звільнити анексований Крим неможливо без високоточної далекобійної зброї. За його словами, високоточна зброя великої дальності, засоби дальнього радіусу дії, "чи-то ATACAMS, чи-то F-16, чи-то безпілотники Gray Eagle, чи-то наземні бомби малого діаметру" можуть унеможливити перебування російського флоту, авіації чи армії в Криму.

За словами військового оглядача Олексія Гетьмана, Україна хоче отримати від партнерів ракети малої та середньої дальності - "все, що літає до 500 км". Він наголосив, що в України має бути "довга рука", щоб нищити російські ракети на місці їхнього запуску.

Читайте також: