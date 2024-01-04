Які ділянки кордону блокують польські фермери: в ДПСУ доповіли про ситуацію

Станом на ранок 4 січня на кордоні з Польщею заблокованими для вантажівок залишаються три напрямки: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова". Водночас польські фермери відновили блокування пункту пропуску "Шегині-Медика".

Про це повідомили речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у ефірі телемарафону та "Суспільне".

Ситуація на польському кордоні 4 січня

"Якщо говорити про напрямок вантажоперевезень, то заблокованими залишаються три напрямки: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова". І на всіх цих трьох напрямках в бік України в чергах на території Польщі перебувають десь 1400 вантажних транспортних засобів" , – розповів речник ДПСУ.

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За його словами, примітним залишається те, що найменше вантажівок пропускається через найбільший інфраструктурний напрямок – "Ягодин-Дорогуськ". За минулу добу кордон там перетнули близько 100 транспортних засобів.

"По напрямку пункту пропуску "Шегині" рух на даний момент ще відбувається, блокування ми не бачимо. Маємо попередню інформацію від польських колег про те, що такі дії з поновлення блокування руху можуть відбутися після дев’ятої години за польським часом", – розповів Демченко.

Він повідомив, що у пункті "Шегині" все одно залишаються черги у зв’язку з великою кількістю вантажівок на території Польщі, які очікують на можливість в’їзду до України. Йдеться про близько 800 транспортних засобів.

Водночас "Суспільне" поінформувало, що польські фермери відновили акцію протесту на пункті пропуску "Шегині-Медика" і почали блокувати там рух.

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Пасажиропотік на польському кордоні

"Якщо говорити про рух легкових автомобілів, перевезення пасажирів автобусами, то це загалом треба вести мову про пасажиропотік. За цей період він досить динамічний. Він може як і зростати до 149 тисяч осіб за добу як на в’їзд, так і на виїзд з України, і може падати до 33 тисяч за добу в обох напрямках", – розпівів речник ДПСУ.

Він додав, що після 1 січня пасажиропотік знову зростає. Так, за останню добу кордон перетнуло 100 тис. людей на в’їзд та на виїзд. Зараз прикордонники фіксують здебільшого виїзд людей з України.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року польський прем’єр Дональд Туск висловив сподівання на швидке розблокування кордону. Градус емоцій довкола ситуації з протестувальниками та українськими водіями вдалося знизити, але це ще не кінець.

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