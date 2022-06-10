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"Які дизайнери, така і стела": у Маріуполі окупанти "з гівна і палок" зліпили російську назву міста

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"Які дизайнери, така і стела": у Маріуполі окупанти "з гівна і палок" зліпили російську назву міста

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав "оновлену" окупантами стелу на в'їзді у місто.

Там росіяни намагалися замінили українську літеру "і" на російську - "и".

Відповідне відео Андрющенко оприлюднив у Telegram.

"Маріуполь. Окупанти закінчили редизайн в'їзної стели з надписом Маріуполь з боку Донецька. Як змоги – із гівна та палок розтягнули та встромили якусь металеву хрінь, аби було схоже на російске "і". Ну таке. Очікувано. Які дизайнери така і стела", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, кілька днів тому у Маріуполі окупанти зібралися замінити на "нормальну російську назву" стелу при в’їзді в місто. 

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