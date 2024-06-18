Які документи громадяни України повинні пред'являти поліції та ТЦК: в Міноборони відповіли

В Україні на вимогу працівників ТЦК чи поліції військовозобов'язані громадяни повинні пред’явити електронний військово-обліковий документ або паперовий.

Про це ТСН розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

“Станом на зараз є чинне законодавство, яке мають виконувати абсолютно всі центральні органи виконавчої влади, ТЦК та СП і всі уповноважені органи. Чинне законодавство нам каже про те, що електронний військово-обліковий документ є документом, рівноцінним з паперовим. Тобто людина на її вибір може пред’явити або електронний документ, або паперовий. Ми, Міністерство оборони, направили листи до наших колег, партнерів, до Міністерства внутрішніх справ, до Державної прикордонної служби, до ТЦК та СП про те, що жодних додаткових технічних засобів для сканування QR-коду в "Резерв+" не потрібно”, - наголосила Катерина Чорногоренко.

Вона також додала, що достатньо завантажити застосунок "Резерв+": там з’явилася в новому оновленні функція "сканувати QR-код". Наводячи на цей QR-код рідер "Резерв+" можна зчитати цю інформацію.

“Тобто ми зробили це свідомо для того, щоб непотрібно було дозакуповувати якесь обладнення, якесь додаткове програмне забезпечення і так далі... Для того, щоб можливо було зчитати QR-код, у наших колег мають бути технічні можливості на рівні стандартного класичного смартфону для можливості зчитання цього QR-коду... Після сканування уповноваженний орган бачить абсолютно всю інформацію в режимі реального часу про людину, і це є дуже зручним”, - зазначила Чорногоренко.

Нагадаємо, що росіяни відрізали голову бійцю ЗСУ та залишили її на розстріляній автівці.

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