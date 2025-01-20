Які документи необхідно мати при собі на випадок перевірки працівниками ТЦК – пояснює адвокат

Людям, які підлягають військовому обліку (призовникам, резервістам, військовозобов’язаним і військовослужбовцям), потрібно мати при собі військово-обліковий документ, якщо буде перевірка ТЦК.

Про це розповів Українському Радіо Харкова адвокат Микола Максимов.

Він може бути у вигляді паперового документа зі штрих-кодом або в цифровому форматі через застосунок Резерв+ . Усі дані з цього застосунку синхронізуються з єдиною базою військового обліку.

"На сьогодні я можу повністю сказати, що ця система впроваджена на 99% — це особисто перевірено. Єдине, необхідно враховувати, що телефон може сісти, що військово-обліковий документ бажано оновлювати з певною періодичністю, тому що бували такі випадки, коли людина оновила військово-обліковий документ, потім через місяць виявилося, що вона є у розшуку, але вона не знала про це через те, що не оновила документ вчасно", — сказав він.

Мова йде про те, що потрібно натиснути кнопку "Резерв+" у застосунку, оновити дані, і оновлена інформація з військово-обліковим документом підтягнеться автоматично.

Нагадаємо, раніше юристи розповідали, що робити, якщо працівники територіального центру комплектування примусово утримують.

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