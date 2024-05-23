Які документи повинні носити з собою військовозобов’язані: відповідь ТЦК

В Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Йдеться про приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Усе залежить від відношення до військової служби.

"При цьому, важливо мати інформацію, щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру "Оберіг" у застосунку "Резерв+", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК зауважують, що актуалізувати свої дані громадяни можуть будь-яким способом: через ЦНАП або застосунок "Резерв+".

Нагадаємо, заступник очільника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва повідомив, кому потрібно з'явитися до ТЦК навіть без повістки. В умовах воєнного стану усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні прийти до військкомату.

Читайте також: