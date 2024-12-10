Які дороги в Україні хочуть зробити платними і якою може бути ціна – деталі

В Україні є кілька ділянок доріг, які можуть зробити платними.

Про це йдеться у статті hromadske.

"Для економічної доцільності платної дороги потрібно щонайменше 20 000 автомобілів на добу. У нас таких ділянок насправді не так багато", – каже ексзаступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

Про які ділянки доріг йдеться

За інформацією видання, у Міністерстві розвитку громад для початку планують зробити платним проїзд на шістьох відрізках. Йдеться про частини доріг загальною протяжністю приблизно 1400 кілометрів:

частина дороги від Борисполя до Полтави,

відрізок від Києва до Рівного,

маршрут із Дніпра до Кривого Рогу та Миколаєва,

маршрут Ягодин – Ковель – Луцьк,

маршрут Харків – Дніпро — Запоріжжя,

відрізок дороги від Херсона до Миколаєва.

На думку Віктора Довганя, можна знайти 5-10 ділянок, які могли б стати платними. Наприклад, це новий мостовий перехід у Кременчуці, майбутня Велика Кільцева в Києві, дорога з Краківця до Львова. Також серед варіантів – поєднати Житомирську та Одеську траси.

Якою буде ціна за користування

Видання нагадує, що ще у грудні 2020-го Кабмін встановив максимальний розмір такої платні:

для мотоциклів, легкових автомобілів, мікроавтобусів та вантажівок масою до 3,5 тонни максимальний тариф становить 0,023 євро за кілометр (1 гривня за кілометр);

для вантажівок габариту від 3,5 до 12 тонн та автобусів – 0,045 євро (2 гривні);

для вантажівок понад 12 тонн, великих автобусів та автопоїздів – 0,133 євро (5,84 гривні).

"Вартість проїзду на платних дорогах або ділянках для приватних автомобілів буде визначатися оператором [це може бути "Укравтодор", обласна адміністрація або інша сторона, що володіє дорогою]. Цілком вірогідно, що з урахуванням транспортного попиту, але не більше, ніж у постанові Кабміну про граничну вартість, та не менше, ніж потрібно для повернення інвестицій", – каже Дмитро Беспалов, експерт із транспортного моделювання.

Хто має платити

Експерт із транспортного моделювання Дмитро Беспалов заспокоює, що наразі про платні дороги для користувачів приватного транспорту не йдеться. Плату за користування вже наявними дорогами пропонують ввести передусім для фур.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже розробляють 6 ключових маршрутів для платних доріг.

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