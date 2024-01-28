Які фахівці в армії зараз найзатребуваніші: військовий дав однозначну відповідь

На сьогоднішній день українській армії вкрай потрібні піхотинці.

Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання, які фахівці в армії зараз найзатребуваніші.

"Такі дані, напевно, було б некоректно озвучувати, але все-таки найбільш потрібні фахівці – це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота, яка заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка у Сухопутних військах – це підготовка піхотинця. Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день – це піхота", - підсумував Ніколюк.

Нагадаємо, Збройні сили України увійшли у п'ятірку найсильніших армій Європи, посівши четверту сходинку та випередивши західних партнерів.

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