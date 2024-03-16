Ексклюзивне інтерв'ю Макрона: президент Франції розкрив деталі безпекової угоди між Києвом та Берліном

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський підписали двосторонню угоду про безпеку.

Президент Франції Еммануель Макрон в ексклюзивному інтерв'ю каналам "1+1" і "Ми - Україна" розкрив деякі подробиці.

"Я думаю, що з канцлером Шольцом ми дійдемо спільної думки щодо тих ініціатив, які були вирішені на зустрічі у Парижі 26 лютого. Під час цієї зустрічі Німеччина взяла на себе великі зобовʼязання щодо виробництва в Україні зброї та обслуговування військової техніки. І це дуже важливо, те що робить Німеччина. Ми також вважаємо, що дуже важлива роль Німеччини у розвитку нової коаліції щодо далекобійної зброї", - сказав він.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський відвідав Берлін та Париж, щоби підписати там угоди про безпекову співпрацю. Тепер, разом з проривною британською угодою, Україна має безпекові угоди вже з трьома державами-членами G7.

Ще у липні минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі усі держави G7 та низка інших держав, що до них приєдналися (передусім членів НАТО) взяли на себе зобов'язання розробити та підписати з Україною безпекові договори. Мета – забезпечити мінімальні безпекові зобов’язання держав Заходу для України до того часу, поки Україна не вступить в Альянс.

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