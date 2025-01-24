Які існують причини, що дозволяють не приходити до ТЦК після вручення повістки

В Україні існують законні підстави через які громадянин має право не прийти у ТЦК після отримання повістки. Втім, причини обов'язково мають бути підтверджені документами відповідних уповноважених органів, установ та організацій.

За яких причин можна не прибути до ТЦК і СП після отримання повістки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

За статтею 22 закону України Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки;

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Зазначається, що військовозобов'язаний, у разі неприбуття до ТЦК, зобов’язаний не пізніше трьох діб - від визначених у повістці дати і часу прибуття до військкомату, повідомити про причини неявки. Це можна зробити через звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у термін, що не перевищує сім календарних днів.

Якщо правила військового обліку буду порушено, то на таких громадян чекає постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 грн. Якщо штраф не буде сплачений, на порушників можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків.

Як повідомляв нардеп Роман Грищук, в Україні студентів і викладачів можуть мобілізувати. У новій постанові Кабінету Міністрів про порядок відстрочки від призову на військову службу, яка набула чинності 16 січня, є певні проблеми.

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