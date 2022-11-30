Які кімнатні рослини підходять вашому знаку Зодіаку: поради астролога

Виявляється, кімнатні рослини не лише прикрашають інтер'єр житла. Якщо підібрати квіти за знаком Зодіаку, то вони здатні зробити вас щасливими. Читайте про це більше в матеріалі ТСН.ua.

Про те, які кімнатні квіти підійдуть різним знакам Зодіаку, розповів астролог Хаял Алекперов.

Овен

Квітка цього знаку Зодіаку — герань. Вона допомагає сильним Овнам направити свою енергію в правильне русло, досягти успіхів в усіх починаннях та загартувати характер. А ось на представників інших знаків Зодіаку герань діє як заспокійливе. Також ця кімнатна рослина знімає напругу, допомагає розвинути почуття гумору. Якщо в вашому домі частенько трапляються сварки або ви надто близько до серця приймаєте те, що відбувається навколо, варто посадити саме герань. Ця рослина пом'якшує енергію гніву, а також покращує настрій.

Телець

Неквапливі і спокійні Тельці повинні посадити в своєму домі фіалку. Ця квітка допоможе досягнути матеріального достатку, а її енергетика посилить витривалість і підтримає сили. Ця кімнатна рослина підійде і представникам інших знаків Зодіаку, особливо, якщо вони часто піддаються сильним негативним почуттям чи відчувають себе обділеними увагою людей, що їх оточують. Фіалка здатна заспокоїти, принести затишок в оселю, розвинути в людині мудрість, зміцнити дух та єдність між членами родини.

Близнюки

Квітка цього знаку Зодіаку — традесканція. В Близнюків вона розвиває характерне лише їм почуття гумору, а також допомагає весело виконувати будь-яку роботу, дивитися на труднощі з усмішкою. Якщо у вашому будинку наразі проживають заздрісники, тоді варто завести традесканцію, навіть якщо ви народилися під іншим знаком Зодіаку. Ця рослина допоможе очистити оселю від негативних думок та почуттів.

Рак

Представникам сузір'я Раків краще посадити вдома фуксію. Домашні Раки отримають за допомогою цієї рослини підтримку гармонії та природного порядку в оселі. Завдяки фуксії представники цього знаку Зодіаку зможуть зосередитися на своїх справах, підбадьоритися. А ось для інших вона є символом щастя та здоров'я в родині. Якщо в домі панує суперечлива атмосфера, вам тяжко знайти спільну мову зі старшим поколінням — варто посадити саме фуксію.

Лев

Найяскравішим представникам цього знаку варто завести в будинку китайську троянду. Леви відрізняються сильним "чоловічим" характером, а тому ця рослина буде надихати їх на благородство. Якщо в квартирі живуть ті, хто хоче підпорядкувати вас собі, посадіть невелику троянду. Ця кімнатна квітка нейтралізовує агресивну енергію. А іншим знакам Зодіаку китайська троянда допомагає стати сильнішими і розвинути в собі силу волі.

Діва

Квітка цього знаку Зодіаку — сингоніум. Рослина допомагає Дівам стати більш поступливими. Якщо ж ви народилися під іншим знаком Зодіаку, але відрізняєтесь скептицизмом, варто посадити сингоніум у себе вдома, щоб краще сприймати все нове. В оселі, де росте ця квітка, всі члени родини будуть відчувати себе легкими і молодими.

Сингоніум — рослина знаку Зодіаку Діви / Фото: Pexels

Терези

Насамперед, цьому знаку Зодіаку буде корисна азалія. Ця квітка допоможе розвинути у Терезів відчуття прекрасного, а також вміння налагоджувати стосунки з іншими людьми. Якщо ви народилися під іншим знаком, тоді азалія потрібна в вашому будинку, щоб побороти егоїзм. Селити квітку варто на підвіконні, щоб вона внесла гармонію і красу в ваші стосунки, допомогла краще розуміти події і людей.

Скорпіон

Квітка, яка підходить Скорпіонам, це алое. За допомогою цієї рослини ви зможете посилити свою інтуїцію, яка притаманна всім представникам цього знаку Зодіаку. Не менш корисним алое буде і для інших людей, адже ним управляє планета Сатурн, завдяки чому рослина вбирає в себе негативні бажання і емоції, покращуючи самопочуття.

Стрілець

Представникам цього знаку Зодіаку варто посадити лимон. Стрільці від природи бережливі і обережні, а завдяки цьому деревцю стануть більш допитливими. Також лимон піднімає духовність, допомагає стати самостійними і проявити себе. А ось у інших знаків Зодіаку це дерево розвине стимул до пошуку роботи. В людях лимон народжує сильне і наполегливе прагнення до соціальної діяльності.

Козеріг

Цьому знаку Зодіаку щастя принесе грошове дерево. Козероги відрізняються працьовитістю і завзязістю, а ця рослина поглинає в себе негативну енергію дому та створює приємну і затишну атмосферу в ньому. А ось якщо грошове дерево посадять представники інших знаків Зодіаку, то вони стануть більш працьовитими.

Водолій

Найкраще Водоліям підходить пуансетія або молочай-різдвяник. Представники цього знаку Зодіаку живуть майбутнім, а тому постійно його очікують. Молочай відрізняється прекрасною енергетикою і допоможе Водоліям віднайти себе. Якщо в вашому домі часто збираються гучні компанії, варто посадити молочай, навіть якщо ви народилися під іншим знаком Зодіаку. Ця рослина створить в оселі атмосферу радості.

Риби

Головна рослина, яка підходить цьому знаку Зодіаку, це орхідея. Вона є символом натхненності, а тому допоможе посилити у Риб мудрість. Іншим знакам Зодіаку варто садити в своєму домі орхідею, коли вони відчувають занепад сил і духовну спустошеність. Адже завдяки цій екзотичній квітці в домі створиться сонячна атмосфера.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.