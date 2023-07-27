Які країни розробляли план контрнаступу ЗСУ: відповіли західні партнери України

За словами британського міністра, контрнаступ української армії "йде за планом".

Велика Британія наголосила, що Україна під час контрнаступу виправдовує їхні очікування. Спецоперація була розроблена Україною спільно зі США, Британією та іншими західними партнерами.

Про це заявив міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі в інтерв’ю The Telegraph.

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За його словами, контрнаступ української армії "йде за планом".

"Україна виправдовує наші очікування. Вони широко застосовують план, який розробляли з нами, американцями та іншими минулої зими", — сказав британський міністр.

Британський міністр відкинув занепокоєння щодо того, що операція зупиняється після витоку німецької військової оцінки, яка поставила під сумнів прогрес і тактику України. Він сказав, що Київ був "обережним", відмовляючись відправляти велику кількість людей і озброєння із Заходу на щільні російські мінні поля.

На його думку, ЗСУ стримують достатньо вогневі потужності, аби у потрібний момент зробити прорив.

"Це не голлівудський фільм. Не було моменту, коли почнуть котитися танки, заграє музика, заграє монтаж війни, а потім – наприкінці – перемога у вересні", - наголосив він.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Нагадаємо, нацгвардійці досягли успіхів під час наступу на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Також Генштаб повідомив, що українські захисники мають успіх на сході під час контрнаступу. Зокрема Збройні сили України просунулися у районі села Старомайорське у Донецькій області. Окупанти чинять потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів, активно застосовують резерви.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОЛОВНЕ ЗА ДЕНЬ за хвилину від ТСН! 26 липня! Наступ ЗСУ, обшуки в Арістова та допомога від США!

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