Які квіти дарувати дівчині за знаком Зодіаку: для балансу енергії та настрою

В будь-якій квітковій лавці саме троянди завжди найпопулярніші квіти. Однак перед тим, як дарувати квіти, варто звернути увагу, які саме букети підходять різним знакам Зодіаку. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Часто на важливі дати дарують сезонні квіти або троянди, особливо, коли люди не знають, які уподобання людини. Однак, на думку астрологів, якщо знати дату народження, то можна підібрати ідеальний букет. Крім того, підібравши квіти за знаком Зодіаку, ви гарантовано подаруєте людині енергію та гарний настрій.

Овен

Люди, які народилися під цим знаком Зодіаку відрізняються впертістю, цілеспрямованістю, відсутністю гнучкості, неприйняттям критики та цілковитим оптимізмом. Часто Овни досить сильно потребують похвали. Але найбільшої їх вадою вважається невміння вчасно зупинитися. І ця риса характеру стосується як соціального, так і особистого життя. Щоб підкреслити яскраві особливості Овнів, варто дарувати їм троянди, гортензії, маргаритки, гладіолуси, мак або волошки.

Телець

Тельці шляхетні, неквапливі, постійні в своїх уподобаннях, добрі, ніжні та наполегливі. Вони точно знають, чого хочуть від життя, а тому будуть йти до своєї мети навіть крізь терни. Хоча при цьому намагаються нікого не зачепити. Незважаючи на показну зарозумілість і можливу грубість, Тельці вміють по-справжньому любити. Важливим недоліком цього знаку Зодіаку вважається невміння розбиратися в людях. Щоб букет збалансував внутрішню енергію Тельця, краще складати його з незабудок, пролісок, конвалій, жоржин, нарцисів, троянд, бузку.

Близнята

Такі люди відрізняються певною двоїстістю. Вони ерудовані, спостережливі, але непостійні. Можуть легко поєднувати в собі інтелект, красу, моральні якості та працездатність. Представника цього знаку Зодіаку не подобається самотність, а також, коли хтось намагається залізти на їхню територію. Головним недоліком Близнят можна назвати часту невизначеність, двоїсту манеру спілкування. Астрологи рекомендують купувати їм букети з ромашок, вербени, лавру, жасмину, лаванди, гілок ожини, півонії та дзвіночків.

Рак

Раки дуже чуттєві, хитрі, щедрі, прагнуть до накопичення, мають сильну внутрішню енергію та люблять пошану. Представники цього знаку Зодіаку надзвичайно сильно цінують рідних, а їх негативними рисами можна назвати самовпевненість, уразливість, істеричність. Щоб збалансувати характер Раку, потрібно подарувати йому півонії, лілії, проліски, бузок, конвалії, тюльпани.

Які квіти дарувати за знаком Зодіаку / Фото: Pexels

Лев

Леви амбітні і активні, тому вони прагнуть підкорювати нові вершини і дуже бояться критики. Якщо ви почнете ігнорувати представників цього знаку Зодіаку, вони можуть навіть мститися. Щоб Леви почували себе комфортно, їм потрібна постійна увага, турбота та любов. Тому ідеальним букетом буде композиція з лаванди, анемонів, омели, шафрану, гладіолусів, хризантеми, півонії.

Діва

Діви прагнуть досягти досконалості, мають сильно розвинене почуття обов'язку, власний погляд на все та чудовий смак. Це методичні, виконавчі і педантичні люди. Їх часто оточує порядок та гармонія. А на першому місці в житті завжди стоять рідні люди. Тому, щоб гармонізувати стосунки, краще дарувати Дівам незабудки, гладіолуси, дзвіночки, деревій, лілії та фіалки.

Терези

Терези дуже скромний, дружелюбний, чарівний, відкритий, щедрий та веселий знак Зодіаку. Люди, які народилися в цей період року, справжні естети. Тому для них букет потрібно вибирати особливо ретельно. Терези відрізняються вродженою аристократичністю, тактовністю. А головною рисою їх характеру можна назвати самовідданість і вірність. Щоб збалансувати їхнє життя, подаруйте їм фіалки, білі троянди, гіацинти, гортензії, нарциси або лілії.

Скорпіон

Скорпіони — незалежний та сильний знак Зодіаку. Вони мають добре розвинену інтуїцію та завжди впевнені в своїй правоті. А ще це рішучі, відчайдушні та витримані люди. Скорпіони можуть бути і злопам'ятними, до суперників ставитися безжально. Їм до вподоби фіолетові та червоні відтінки, які підкреслюють перевагу. Тому купуйте букет з хризантем, вереску, гвоздикою, польовою шавлією, півоніями або трояндами.

Які квіти дарувати за знаком Зодіаку / Фото: Pexels

Стрілець

Це імпульсивний, відкритий, шляхетний та невимушений знак Зодіаку, а ще такі люди самовіддані і працелюбні, мають підвищене почуття справедливості. Стрільці завжди знають, чого хочуть, а тому не бачать перешкод на своєму шляху. Їм краще дарувати тюльпани, хризантеми, гіацинти, нарциси.

Козеріг

Козероги стійкі, готові вчитися хоч ціле життя, прагнуть будь-що отримати результат. Їх вважають найвитривалішим знаком Зодіаку. Адже Козероги можуть терпіти доти, доки обставини просто не здадуться під силою їхнього характеру. Однак представникам цього знаку Зодіаку потрібно навчитися мислити позитивно. В цьому їх допоможуть беладонна, чорний мак, тюльпани, гілки ялиці, гвоздики, лілії та жоржини.

Водолій

Це досить оригінальний і неординарний знак Зодіаку. Водолії дуже завзяті і прогресивні. Тому часто досягають певних висот в житті, ставлять кар'єру на перше місце. Щоб відволікти від напружених ситуацій, Водоліям краще дарувати конвалію, гілки мімози або орхідею.

Риби

Представники цього знаку Зодіаку відрізняються чесністю, моральністю і духовністю. Їм не потрібно щось вигадувати або прикрашати дійсність, щоб виглядати в очах інших людей краще. Риби віддають перевагу самостійності та вільному польоту, тому їм варто вибирати букет з незабудок, соняхів, диких троянд, папороті, лілій, бузку, ромашок, гладіолусів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.