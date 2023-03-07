Які квіти подарувати дівчині, жінці в березні: що вони символізують, значення кольорів

Які квіти краще подарувати в березні жінкам різного віку, що символізують квіти та їх колір, які будуть доречними на 8 березня читайте в матеріалі ТСН.ua

Березень балує нас першим весняним теплом, активним таненням снігу та бажанням дарувати радість Святкування днів народжень, весіль, роковин та, звичайно ж, Міжнародного жіночого дня накладає свій відбиток на перший місяць весни. 8 березня, зазвичай пані отримують квіти, дівчатам, жінкам дарують як букети з традиційними квітами, так і перші весняні квіти.

Яку кількість квітів дарувати

У нашій країні заведено дарувати парну кількість квітів. Це основне правило, яке стосується букетів квітів. А так чим більше квітів, тим краще.

Якщо все-таки хочеться надати сенсу кількості квітів в букеті, можна орієнтуватися на наступні значення:

три квітки можна дарувати кожного дня,

п'ять квіток символізують сім'ю, родину та подяку,

сім квітів — прихильність та любов,

дев'ять — відданість та вірність.

Квіти можна вибирати з огляду на бюджет, відповідно до приводу, орієнтуючись на колір квітів та їх символічне значення.

Символічне значення квітів

Троянда символізує ніжні почуття, прихильність і пристрасть. Її символічне значення змінюється залежно від кольору Жовтий на Сході символізує радість, а в нас – розлуку та тугу, червона троянда вважається символом глибокого кохання, рожева – ніжності та чистота, біла – непорочності. Ці квіти можна дарувати дівчині, жінці, мамі, коханій.

Хризантеми означають веселощі, бажають гарного відпочинку, позитивного настрою. Ці квіти довго стоять, вони практичні та універсальні, їх можна подарувати як коханій дівчині, так і колезі.

Гвоздики означають вірності слову, честі. Коханій даруйте квіти пастельних відтінків. Вдалий вибір – дрібні кущові гвоздики.

Орхідеї натякають, що ви хочете бути разом з обраницею, щоб вона стала частиною вашого життя.

Іриси – ці весняні квіти уособлюють надію та довіру. Означають мудрість, добрий настрій.

Тюльпани символізують щастя, глибоку та ніжну любов. Ними можна висловити захоплення та теплоту.

Гіацинти говорять про вірність, мудрість. Їх можна подарувати, щоб натякнути обраниці на її чарівність.

Які весняні квіти найкраще підійдуть для дівчини, жінки, матері, колезі

Березневий подарунок на 8 березня, день народження, побачення буде не забутнім, якщо зробити його з перших весняних квітів.Найкраще дівчині, жінці про почуття розкажуть тюльпани, нарциси, крокуси, мімоза, іриси

Весняний нарцис – це сонце, яке можна взяти до рук. Яскраве жовте забарвлення символізує відродження та пожвавлення, білий нарцис нагадає про сніг, який відійшов у минуле. Вважається, що букет нарцисів здатний приносити успіх, тому букет з цих квітів ідеально підійде для коханої дівчини чи жінки, бути чудовим презентом бабусі, сусідці, колезі.

Крокуси приваблюють своїми яскравими кольорами після тривалої зими, особливо, якщо зима була тривожною. Ці різноколірні квіти символізують радість та веселощі. Тому букет із крокусами буде доречним на будь-якому побаченні, як подарунок дівчині, коханій, жінці, мамі. Стильний весільний букет із крокусами створить неймовірну атмосферу і на весіллі. Велика кольорова гама цих квітів — бузковий, білий, синій, жовтий кольори дозволяють створювати неймовірні поєднання та вносять яскраву різноманітність в атмосферу похмурих березневих буднів.

Які квіти подарувати дівчині, жінці

Гіацинти — символ любові, ніжності, весняного пробудження. Їх яскраві суцвіття підкреслюють життєрадісність, оптимізм, відчуття щастя.

Невибагливий і скромний, але водночас вишуканий ірис – це чудовий подарунок та спосіб висловити своє хороше ставлення до дівчини чи жінки.

Закінчення холодів, радість від перших променів сонця, мінливість погоди та надія на краще — все це символізує березневий букет тюльпанів. Різноманітна кольорова гама дозволяє висловити величезний спектр почуттів та емоцій — білі тюльпани щирість та шляхетність, рожеві — романтику та невинність. Яскраво-червоні або червоні означають любов, пристрасть та захоплення, жовті уособлюють успіх, бузкові – глибока повага.

Які квіти подарувати дівчині, жінці

Букет тюльпанів – це універсальний подарунок незалежно від ситуації. Такий букет сподобається людям різного віку, статі та соціального статусу. Дарувати тюльпани так само як і інші квіти можна з різноманітних приводів і навіть без них.

Читайте також: