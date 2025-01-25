Які ліки не дозволено перевозити через кордон: запам'ятайте ці препарати

Категорично заборонено ввезення до іншої країни рецептурних ліків і препаратів, які містять кодеїн або ефедрин.

Деякі препарати можуть бути заборонені до вільного продажу в країні призначення, тому для їх перевезення потрібні відповідні документи. В іншому випадку ліки можуть бути вилучені, а туриста — звинувачено в контрабанді. Тому варто знати, які медикаменти можна брати з собою через кордон.

Які ліки заборонено перевозити через кордон

Не можна перевозити через кордон психотропні та наркотичні ліки. Йдеться про ті препарати, які відпускаються за рецептами, написаними на бланках суворої звітності.

У постанові №770 Кабінету міністрів України визначено перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У низці країн не допускають до ввезення:

валокордин

корвалол

ліки, що містять підвищену кількість спирту

Список заборонених препаратів в інших країнах може відрізнятися. Буває, що трапляються проблеми навіть із нешкідливими, на перший погляд, пігулками від кашлю, через те, що в них міститься кодеїн або ефедрин.

Якщо ви сумніваєтеся, чи дозволений препарат до перевезення, то насамперед:

вивчіть інструкцію з лікарським складом

приділіть граничну увагу діючій речовині

задекларуйте препарат, якщо у вас є хоч найменші сумніви

Важливо: приблизно 90% лікарських засобів, які купують за рецептом, підлягають обов’язковому декларуванню.

Дозволено ввозити без рецепта препарати, що не мають сильної дії, з максимальною вартістю 430 євро та обсягом 500 мл на особу.

Раніше ми писали, чи можна запивати ліки чаєм. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: