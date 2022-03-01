Які місця в будинках найбезпечніші: відповідь інженера-конструктора

Якщо ви вирішили ховатися під час сигналу тривоги в квартирі, важливо знати, де саме це краще робити. Про найбезпечніші місця в різних будинках читайте в матеріалі ТСН.ua.

Інженер-конструктор Дмитро Макогон в своєму Telegram-каналі розповів, в яких місцях різних будівель найбезпечніше ховатися. Звичайно, хороший варіант - це ванна кімната. Також можна ховатися подалі від вікон. За його словами, практично всі будівлі можуть витримати уламки. А ще він рекомендує тримати напоготові вогнегасник або хоча б воду, щоб можна було оперативно загасити пожежу в разі потреби.

В яких місцях в будинку найкраще ховатися від прямого попадання удару:

Де в будинку найбезпечніше ховатися під час обстрілу?