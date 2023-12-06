Які наслідки матиме ліквідація зрадника Іллі Киви: пояснення військового експерта

Почуватися у безпеці колаборанти не можуть навіть поза Україною.

У Росії ліквідували екснардепа та зрадника України Іллю Киву. Знищення таких персонажів на території держави-агресорки доводить: російські спецслужби не контролюють ситуацію, натомість українські – можуть працювати в тилу ворога.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Міф зруйновано

Слід згадати лише знищення окупанта Олега Попова, вибухи на Байкало-Амурській магістралі, ліквідацію Владлена Татарського й сотні інших подібних випадків. Очевидно, наголошує Грабський, що така тенденція викликає неабияке занепокоєння в російських спецслужб. Безумовно, якогось загальнополітичного резонансу від знищення чергового зрадника (а їх, як відомо, не люблять ні в Росії, ні в Україні) не буде.

"Але щонайменше те, що українські спецслужби проводять операції на території ворога, має викликати занепокоєння у відповідних структур Росії. Ми ж довго жили в полоні легенди, що – НКВД, КДБ, ФСБ – потужний монстр, який може вирішувати абсолютно всі завдання,

– зазначив Грабський.

Так, проти цивільного населення російські спецслужби дійсно працюють на "високому" рівні. Але у двобої зі справжніми професіоналами у них "все йде не за планом", звідси й різні проблеми та збої.

"Розширення зони впливу українських спецслужб на територію противника – це дуже потішно. Саме цей варіант добрий і навіть без згадування прізвищ. Чи то Кива, чи то умовний Янукович або Азаров. Показове знищення ворогів. Так і має бути", – підкреслив Грабський.

Нагадаємо, у Мережі показали перші кадри з місця вбивства скандального політика Іллі Киви.

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