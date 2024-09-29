Які області РФ не поверне Україні після закінчення війни - прогноз астролога

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Відомий астролог Алакх Ніранжан вважає, що вересень-жовтень 2024 року будуть важкими для України місяцями, проте вони можуть стати і вирішальними у війні.

Якими ще передбачення здивував він – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

"У найближчі два місяці кількість обстрілів зростатиме. Але дуже швидко це закінчиться. Є всі шанси закінчити цю страшну історію у листопаді. Я вам скажу, що за нашими прогнозами, від жовтня Росія дуже серйозно "здується". Можливість, яку сьогодні має Україна, колосальна. Тому що дії, які будуть реалізовані у жовтні, дадуть вагомий результат. Вам зараз не потрібно хвилюватись ні за Дніпропетровську, ні за Запорізьку області", - сказав він.

Однак, він вважає, що навіть після закінчення війни дві області певний час перебуватимуть у складі Росії.

"На певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ. Недовго, але на певний перехідний час", - додав він.

Раніше астролог Влад Росс назвав ім'я жінки, яка може врятувати Україну. Більше про це читайте у новині.

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