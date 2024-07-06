Які особисті дані військовозобов'язаних можуть опинитися у розпорядженні ТЦК

В Україні розглядаються зміни до законодавства, які можуть розширити доступ ТЦК до персональних даних військовозобов'язаних громадян.

До військкоматів можуть потрапити такі персональні дані людини, як ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, а також інформація про наявність банківського рахунку. Проте залишається незрозумілим, як саме ця інформація буде використовуватися ТЦК.

Про це сказав експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю "Еспресо".

"Це можуть бути ім'я, прізвище, по батькові, наявність банківського рахунку, дата народження та інші ідентифікаційні дані. Проте я не зовсім розумію, як ця інформація допоможе військкоматам, якщо, наприклад, стан рахунку не буде повідомлятися. Сам стан рахунку — це інформація, яку можна передавати комусь лише за рішенням суду. Банк мусить дотримуватися і не розголошувати її", - зауважив експерт.

Корсун пояснив, що якщо факт наявності рахунку також є банківською таємницею, це може видаватися лише за рішенням суду. В іншому випадку це "рух в бік авторитаризму та порушення прав людини".

"Стан війни тут не має значення. Ми боремося за права людини, свободу, демократію та цінності. Законодавство США, до прикладу, побудовано навколо прав громадянина. Кожен громадянин США є центром усієї системи права, і вся система спрямована на захист його інтересів. В Україні ж законодавство часто працює на державні органи влади, і права людини залишаються на другому плані", - висловився Костянтин Корсун.

Нагадаємо, від 17 липня почнуть діяти штрафи для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані в ТЦК.

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