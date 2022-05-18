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Які овочі "дружать" між собою: що варто садити поруч на грядці

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Які овочі "дружать" між собою: що варто садити поруч на грядці

Кращі сусіди по грядці: які овочі "дружать" між собою / Фото: Pexels

Від правильного планування городу багато в чому залежить хороший урожай. Є певні овочі, які "дружать" між собою, а тому їх потрібно висаджувати поруч, щоб мінімізувати шкідливий вплив хвороб і комах.Читайте в матеріалі ТСН.ua, яке сусідство люблять помідори, огірки, гарбузи та інші овочі.

Як квіти і трави допомагають покращити урожай

Часто для відлякування шкідників поруч з овочами висаджують певні квіти. Наприклад, помідори полюбляють сусідство з чорнобривцями. Ці квіти також можна посадити по периметру грядки, щоб тримати комах на відстані.

А ось висадженні поруч трави додадуть деяким овочам більш вишуканий та цікавий смак. Деякі з них також відлякують шкідників. Наприклад:

  • розмарин допоможе позбутися жуків, які нападають на квасолю;
  • чебрець найкраще висаджувати поруч з капустою;
  • часник і цибуля - хороший засіб від попелиці;
  • материнка - природній бар'єр практично від усіх комах-шкідників.

Кращі сусіди моркви по грядці

Кращі сусіди моркви по грядці / © pixabay.com
Кращі сусіди моркви по грядці / Фото: pixabay.com

Рекомендується висаджувати поруч з морквою:

  • шавлія;
  • квасоля;
  • салат;
  • редис;
  • розмарин;
  • цибуля;
  • помідори;
  • горох.

Сумісні рослини на городі для перцю

Що посадити поруч з перцем / © pixabay.com
Що посадити поруч з перцем / Фото: pixabay.com

Оптимальними сусідами є:

  • коріандр;
  • базилік;
  • шпинат;
  • цибуля;
  • помідори.

Що посадити поруч з картоплею

Оптимальні сусіди для картоплі / © pixabay.com
Оптимальні сусіди для картоплі / Фото: pixabay.com

Якщо посадити картоплю поруч з такими овочами та рослинами, то вона принесе більший урожай:

  • броколі;
  • квасоля;
  • кукурудза;
  • капуста;
  • часник;
  • баклажани;
  • цибуля;
  • латук;
  • редиска;
  • горох.

Яке сусідство люблять помідори на грядці

Яке сусідство люблять помідори / © pixabay.com
Яке сусідство люблять помідори / Фото: pixabay.com

Рекомендується вирощувати помідори поруч з:

  • базиліком;
  • спаржею;
  • огірками;
  • квасолею;
  • селерою;
  • морквою;
  • салатом;
  • кріпом;
  • динею;
  • петрушкою;
  • цибулею;
  • редисом;
  • перцем;
  • чебрецем;
  • шпинатом.

Що садити поруч зі спаржею

Що садити поруч зі спаржею / © pixabay.com
Що садити поруч зі спаржею / Фото: pixabay.com

Якщо ви хочете отримати хороший урожай спаржі, варто висадити поруч з нею:

  • буряк;
  • базилік;
  • петрушку;
  • салат;
  • помідори;
  • шпинат.

Сусіди для квасолі

Сусіди для квасолі / © pixabay.com
Сусіди для квасолі / Фото: pixabay.com

Оптимальними сусідами квасолі по грядці є:

  • кукурудза;
  • броколі;
  • морква;
  • капуста;
  • кольорова капуста;
  • селера;
  • баклажани;
  • огірки;
  • картопля;
  • горох;
  • кабачок;
  • редис;
  • помідори;
  • полуниця.

Кращі сусіди по грядці для буряків

Кращі сусіди по грядці для буряка / © pixabay.com
Кращі сусіди по грядці для буряка / Фото: pixabay.com

Потрібно садити буряк поруч з:

  • спаржею;
  • броколі;
  • салатом;
  • цвітною капустою;
  • цибулею.

Що посадити поруч з броколі

Оптимальні сусіди для броколі / © pixabay.com
Оптимальні сусіди для броколі / Фото: pixabay.com

Оптимальне сусідство для броколі:

  • буряк;
  • квасоля;
  • огірки;
  • селера;
  • картопля;
  • цибуля;
  • шавлія.

Гарбуз: сусіди по грядці

Гарбуз: сусіди / © pixabay.com
Гарбуз: сусіди / Фото: pixabay.com

Найкращими сусідами гарбуза вважаються:

  • квасоля;
  • кукурудза;
  • чорна редька;
  • редис;
  • петрушка;
  • м'ята;
  • цибуля;
  • кріп.

Які овочі і рослини посадити поруч з капустою

Що садити поруч з капустою / © pixabay.com
Що садити поруч з капустою / Фото: pixabay.com

Поруч з капустою рекомендується висаджувати:

  • селеру;
  • квасолю;
  • кріп;
  • огірки;
  • цибулю;
  • салат;
  • шпинат;
  • шавлію;
  • картоплю;
  • чебрець.

Кращі сусіди для цвітної капусти

Кращі сусіди для цвітної капусти / © pixabay.com
Кращі сусіди для цвітної капусти / Фото: pixabay.com

Щоб отримати хороший урожай цвітної капусти рекомендовано садити поруч з нею:

  • буряк;
  • квасолю;
  • огірки;
  • селеру;
  • чебрець;
  • шавліію.

Що варто садити поруч з селерою

Сусіди для селери / © pixabay.com
Сусіди для селери / Фото: pixabay.com

У селери практично немає небажаних сусідів, але для збільшення урожайності її потрібно садити з:

  • броколі;
  • квасолею;
  • цвітною капустою;
  • капустою;
  • помідорами;
  • шпинатом;
  • цибулею-пореєм.

Кращі сусіди огірків на грядці

Кращі сусіди огірків на грядці / © pixabay.com
Кращі сусіди огірків на грядці / Фото: pixabay.com

Рекомендується огірки садити поруч з:

  • броколі;
  • квасолею;
  • капустою;
  • кукурудзою;
  • соняшниками;
  • цвітною капустою;
  • салатом;
  • горохом;
  • редисом.

Оптимальні сусіди для кукурудзи

Оптимальні сусіди для кукурудзи / © pixabay.com
Оптимальні сусіди для кукурудзи / Фото: pixabay.com

Щоб кукурудза дала гарний урожай, її рекомендується садити поруч з:

  • огірками;
  • квасолею;
  • динею;
  • салатом;
  • картоплею;
  • горохом;
  • соняшниками;
  • огірками.

Що садити поруч з баклажанами

Що садити поруч з баклажаном / © pixabay.com
Що садити поруч з баклажаном / Фото: pixabay.com

Небажаних сусідів у баклажанів немає, але найкраще вони себе почувають поруч з:

  • квасолею;
  • базиліком;
  • горохом;
  • салатом;
  • шпинатом;
  • картоплею.

Цибуля: що садити поруч

Цибуля: що садити поруч / © pixabay.com
Цибуля: що садити поруч / Фото: pixabay.com

Для цибулі найкраще сусідство складуть:

  • помідори;
  • броколі;
  • шпинат;
  • буряк;
  • картопля;
  • капуста;
  • салат;
  • морква;
  • перець.

Сусіди для гороху

Сусіди для гороху / © pixabay.com
Сусіди для гороху / Фото: pixabay.com

Горох буде прекрасно почувати себе по сусідсту з:

  • морквою;
  • квасолею;
  • огірками;
  • баклажанами;
  • динею;
  • салатом;
  • картоплею;
  • пастернаком;
  • редисом;
  • ріпою;
  • шпинатом.
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