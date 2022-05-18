Кращі сусіди по грядці: які овочі "дружать" між собою / Фото: Pexels

Які овочі "дружать" між собою: що варто садити поруч на грядці

Які овочі "дружать" між собою: що варто садити поруч на грядці

Від правильного планування городу багато в чому залежить хороший урожай. Є певні овочі, які "дружать" між собою, а тому їх потрібно висаджувати поруч, щоб мінімізувати шкідливий вплив хвороб і комах.Читайте в матеріалі ТСН.ua, яке сусідство люблять помідори, огірки, гарбузи та інші овочі.

Як квіти і трави допомагають покращити урожай

Часто для відлякування шкідників поруч з овочами висаджують певні квіти. Наприклад, помідори полюбляють сусідство з чорнобривцями. Ці квіти також можна посадити по периметру грядки, щоб тримати комах на відстані.

А ось висадженні поруч трави додадуть деяким овочам більш вишуканий та цікавий смак. Деякі з них також відлякують шкідників. Наприклад:

розмарин допоможе позбутися жуків, які нападають на квасолю;

допоможе позбутися жуків, які нападають на квасолю; чебрець найкраще висаджувати поруч з капустою;

найкраще висаджувати поруч з капустою; часник і цибуля - хороший засіб від попелиці;

- хороший засіб від попелиці; материнка - природній бар'єр практично від усіх комах-шкідників.

Кращі сусіди моркви по грядці

Кращі сусіди моркви по грядці / Фото: pixabay.com

Рекомендується висаджувати поруч з морквою:

шавлія;

квасоля;

салат;

редис;

розмарин;

цибуля;

помідори;

горох.

Сумісні рослини на городі для перцю

Що посадити поруч з перцем / Фото: pixabay.com

Оптимальними сусідами є:

коріандр;

базилік;

шпинат;

цибуля;

помідори.

Що посадити поруч з картоплею

Оптимальні сусіди для картоплі / Фото: pixabay.com

Якщо посадити картоплю поруч з такими овочами та рослинами, то вона принесе більший урожай:

броколі;

квасоля;

кукурудза;

капуста;

часник;

баклажани;

цибуля;

латук;

редиска;

горох.

Яке сусідство люблять помідори на грядці

Яке сусідство люблять помідори / Фото: pixabay.com

Рекомендується вирощувати помідори поруч з:

базиліком;

спаржею;

огірками;

квасолею;

селерою;

морквою;

салатом;

кріпом;

динею;

петрушкою;

цибулею;

редисом;

перцем;

чебрецем;

шпинатом.

Що садити поруч зі спаржею

Що садити поруч зі спаржею / Фото: pixabay.com

Якщо ви хочете отримати хороший урожай спаржі, варто висадити поруч з нею:

буряк;

базилік;

петрушку;

салат;

помідори;

шпинат.

Сусіди для квасолі

Сусіди для квасолі / Фото: pixabay.com

Оптимальними сусідами квасолі по грядці є:

кукурудза;

броколі;

морква;

капуста;

кольорова капуста;

селера;

баклажани;

огірки;

картопля;

горох;

кабачок;

редис;

помідори;

полуниця.

Кращі сусіди по грядці для буряків

Кращі сусіди по грядці для буряка / Фото: pixabay.com

Потрібно садити буряк поруч з:

спаржею;

броколі;

салатом;

цвітною капустою;

цибулею.

Що посадити поруч з броколі

Оптимальні сусіди для броколі / Фото: pixabay.com

Оптимальне сусідство для броколі:

буряк;

квасоля;

огірки;

селера;

картопля;

цибуля;

шавлія.

Гарбуз: сусіди по грядці

Гарбуз: сусіди / Фото: pixabay.com

Найкращими сусідами гарбуза вважаються:

квасоля;

кукурудза;

чорна редька;

редис;

петрушка;

м'ята;

цибуля;

кріп.

Які овочі і рослини посадити поруч з капустою

Що садити поруч з капустою / Фото: pixabay.com

Поруч з капустою рекомендується висаджувати:

селеру;

квасолю;

кріп;

огірки;

цибулю;

салат;

шпинат;

шавлію;

картоплю;

чебрець.

Кращі сусіди для цвітної капусти

Кращі сусіди для цвітної капусти / Фото: pixabay.com

Щоб отримати хороший урожай цвітної капусти рекомендовано садити поруч з нею:

буряк;

квасолю;

огірки;

селеру;

чебрець;

шавліію.

Що варто садити поруч з селерою

Сусіди для селери / Фото: pixabay.com

У селери практично немає небажаних сусідів, але для збільшення урожайності її потрібно садити з:

броколі;

квасолею;

цвітною капустою;

капустою;

помідорами;

шпинатом;

цибулею-пореєм.

Кращі сусіди огірків на грядці

Кращі сусіди огірків на грядці / Фото: pixabay.com

Рекомендується огірки садити поруч з:

броколі;

квасолею;

капустою;

кукурудзою;

соняшниками;

цвітною капустою;

салатом;

горохом;

редисом.

Оптимальні сусіди для кукурудзи

Оптимальні сусіди для кукурудзи / Фото: pixabay.com

Щоб кукурудза дала гарний урожай, її рекомендується садити поруч з:

огірками;

квасолею;

динею;

салатом;

картоплею;

горохом;

соняшниками;

огірками.

Що садити поруч з баклажанами

Що садити поруч з баклажаном / Фото: pixabay.com

Небажаних сусідів у баклажанів немає, але найкраще вони себе почувають поруч з:

квасолею;

базиліком;

горохом;

салатом;

шпинатом;

картоплею.

Цибуля: що садити поруч

Цибуля: що садити поруч / Фото: pixabay.com

Для цибулі найкраще сусідство складуть:

помідори;

броколі;

шпинат;

буряк;

картопля;

капуста;

салат;

морква;

перець.

Сусіди для гороху

Сусіди для гороху / Фото: pixabay.com

Горох буде прекрасно почувати себе по сусідсту з: