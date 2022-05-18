Які овочі "дружать" між собою: що варто садити поруч на грядці

Від правильного планування городу багато в чому залежить хороший урожай. Є певні овочі, які "дружать" між собою, а тому їх потрібно висаджувати поруч, щоб мінімізувати шкідливий вплив хвороб і комах.Читайте в матеріалі ТСН.ua, яке сусідство люблять помідори, огірки, гарбузи та інші овочі.
Як квіти і трави допомагають покращити урожай
Часто для відлякування шкідників поруч з овочами висаджують певні квіти. Наприклад, помідори полюбляють сусідство з чорнобривцями. Ці квіти також можна посадити по периметру грядки, щоб тримати комах на відстані.
А ось висадженні поруч трави додадуть деяким овочам більш вишуканий та цікавий смак. Деякі з них також відлякують шкідників. Наприклад:
- розмарин допоможе позбутися жуків, які нападають на квасолю;
- чебрець найкраще висаджувати поруч з капустою;
- часник і цибуля - хороший засіб від попелиці;
- материнка - природній бар'єр практично від усіх комах-шкідників.
Кращі сусіди моркви по грядці
Рекомендується висаджувати поруч з морквою:
- шавлія;
- квасоля;
- салат;
- редис;
- розмарин;
- цибуля;
- помідори;
- горох.
Сумісні рослини на городі для перцю
Оптимальними сусідами є:
- коріандр;
- базилік;
- шпинат;
- цибуля;
- помідори.
Що посадити поруч з картоплею
Якщо посадити картоплю поруч з такими овочами та рослинами, то вона принесе більший урожай:
- броколі;
- квасоля;
- кукурудза;
- капуста;
- часник;
- баклажани;
- цибуля;
- латук;
- редиска;
- горох.
Яке сусідство люблять помідори на грядці
Рекомендується вирощувати помідори поруч з:
- базиліком;
- спаржею;
- огірками;
- квасолею;
- селерою;
- морквою;
- салатом;
- кріпом;
- динею;
- петрушкою;
- цибулею;
- редисом;
- перцем;
- чебрецем;
- шпинатом.
Що садити поруч зі спаржею
Якщо ви хочете отримати хороший урожай спаржі, варто висадити поруч з нею:
- буряк;
- базилік;
- петрушку;
- салат;
- помідори;
- шпинат.
Сусіди для квасолі
Оптимальними сусідами квасолі по грядці є:
- кукурудза;
- броколі;
- морква;
- капуста;
- кольорова капуста;
- селера;
- баклажани;
- огірки;
- картопля;
- горох;
- кабачок;
- редис;
- помідори;
- полуниця.
Кращі сусіди по грядці для буряків
Потрібно садити буряк поруч з:
- спаржею;
- броколі;
- салатом;
- цвітною капустою;
- цибулею.
Що посадити поруч з броколі
Оптимальне сусідство для броколі:
- буряк;
- квасоля;
- огірки;
- селера;
- картопля;
- цибуля;
- шавлія.
Гарбуз: сусіди по грядці
Найкращими сусідами гарбуза вважаються:
- квасоля;
- кукурудза;
- чорна редька;
- редис;
- петрушка;
- м'ята;
- цибуля;
- кріп.
Які овочі і рослини посадити поруч з капустою
Поруч з капустою рекомендується висаджувати:
- селеру;
- квасолю;
- кріп;
- огірки;
- цибулю;
- салат;
- шпинат;
- шавлію;
- картоплю;
- чебрець.
Кращі сусіди для цвітної капусти
Щоб отримати хороший урожай цвітної капусти рекомендовано садити поруч з нею:
- буряк;
- квасолю;
- огірки;
- селеру;
- чебрець;
- шавліію.
Що варто садити поруч з селерою
У селери практично немає небажаних сусідів, але для збільшення урожайності її потрібно садити з:
- броколі;
- квасолею;
- цвітною капустою;
- капустою;
- помідорами;
- шпинатом;
- цибулею-пореєм.
Кращі сусіди огірків на грядці
Рекомендується огірки садити поруч з:
- броколі;
- квасолею;
- капустою;
- кукурудзою;
- соняшниками;
- цвітною капустою;
- салатом;
- горохом;
- редисом.
Оптимальні сусіди для кукурудзи
Щоб кукурудза дала гарний урожай, її рекомендується садити поруч з:
- огірками;
- квасолею;
- динею;
- салатом;
- картоплею;
- горохом;
- соняшниками;
- огірками.
Що садити поруч з баклажанами
Небажаних сусідів у баклажанів немає, але найкраще вони себе почувають поруч з:
- квасолею;
- базиліком;
- горохом;
- салатом;
- шпинатом;
- картоплею.
Цибуля: що садити поруч
Для цибулі найкраще сусідство складуть:
- помідори;
- броколі;
- шпинат;
- буряк;
- картопля;
- капуста;
- салат;
- морква;
- перець.
Сусіди для гороху
Горох буде прекрасно почувати себе по сусідсту з:
- морквою;
- квасолею;
- огірками;
- баклажанами;
- динею;
- салатом;
- картоплею;
- пастернаком;
- редисом;
- ріпою;
- шпинатом.