Які овочі та фрукти будуть доступні у серпні

Останній місяць літа приносить дуже багатий врожай фруктів та овочів. А тому в цей час можна поповнити свій раціон вітамінами та мінералами. Які овочі та фрукти в серпні доступні для споживання - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Дуже корисно знати, які саме овочі та фрукти в серпні можна додавати до свого раціону. Саме влітку в саду та на городі їх з'являється найбільша кількість. А тому можна поласувати смачненьким та зберегти щось на зиму.
Овочі серпня: що додати до столу
В останній місяць літа на городі можна зібрати досить великий врожай. Однак, якщо ви купуєте овочі в магазині чи на ринку, потрібно розуміти, які саме можна класти в продуктому корзинку:
- найкращий урожай в серпні дають пасльонові: перець, баклажани, помідори, гострий перець;
- на початку останнього літнього місяця все ще збирають огірки та кабачки;
- з'являються перші ранні гарбузи;
- якщо надворі не стоїть надто велика спека, можна поласувати другим врожаєм зелені: цикорієм, мангольдом, селерою, салатом, шпинатом тощо;
- серед сезонних овочів можна виділити моркву, кукурудзу, редис;
- вже можна збирати в серпні цвітну капусту, капусту, цибулю-порей, зелень ріпи, кріп (другий врожай);
- не забудьте додати на стіл нут, зелену квасолю, сніговий горох та квасолю;
- також все ще актуальними залишаються базилік, петрушка, шавлія, чебрець, розмарин, м'ята, майоран, материнка, зелена цибуля, часник.
Фрукти та ягоди, які доступні в серпні
В саду в серпні достигає велика кількість різних фруктів, які допоможуть поповнити ваш організм корисними вітамінами та мінералами:
- персики, нектарини та абрикоси;
- з'являються перші яблука та груші;
- солодкі сливи;
- на півдні України достигають дині та кавуни;
- можна вже купувати виноград;
- з'являються горіхи;
- все ще можна ласувати чорницями.
Влітку дуже важливо поповнювати раціон сезонними фруктами і овочами. Особливо в останній літній місяць, коли потрібно покращити здоров'я перед холодним сезоном.