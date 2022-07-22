Які овочі та фрукти будуть доступні у серпні

Останній місяць літа приносить дуже багатий врожай фруктів та овочів. А тому в цей час можна поповнити свій раціон вітамінами та мінералами. Які овочі та фрукти в серпні доступні для споживання - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Дуже корисно знати, які саме овочі та фрукти в серпні можна додавати до свого раціону. Саме влітку в саду та на городі їх з'являється найбільша кількість. А тому можна поласувати смачненьким та зберегти щось на зиму.

Овочі серпня: що додати до столу

В останній місяць літа на городі можна зібрати досить великий врожай. Однак, якщо ви купуєте овочі в магазині чи на ринку, потрібно розуміти, які саме можна класти в продуктому корзинку:

найкращий урожай в серпні дають пасльонові: перець, баклажани, помідори, гострий перець ;

; на початку останнього літнього місяця все ще збирають огірки та кабачки ;

; з'являються перші ранні гарбузи ;

; якщо надворі не стоїть надто велика спека, можна поласувати другим врожаєм зелені: цикорієм, мангольдом, селерою, салатом, шпинатом тощо;

тощо; серед сезонних овочів можна виділити моркву, кукурудзу, редис ;

; вже можна збирати в серпні цвітну капусту, капусту, цибулю-порей, зелень ріпи, кріп (другий врожай);

(другий врожай); не забудьте додати на стіл нут, зелену квасолю, сніговий горох та квасолю ;

; також все ще актуальними залишаються базилік, петрушка, шавлія, чебрець, розмарин, м'ята, майоран, материнка, зелена цибуля, часник.

Фрукти та ягоди, які доступні в серпні

В саду в серпні достигає велика кількість різних фруктів, які допоможуть поповнити ваш організм корисними вітамінами та мінералами:

персики, нектарини та абрикоси ;

; з'являються перші яблука та груші ;

; солодкі сливи ;

; на півдні України достигають дині та кавуни ;

; можна вже купувати виноград ;

; з'являються горіхи ;

; все ще можна ласувати чорницями.

Влітку дуже важливо поповнювати раціон сезонними фруктами і овочами. Особливо в останній літній місяць, коли потрібно покращити здоров'я перед холодним сезоном.