Які пільги належать учасникам бойових дій та членам їх сімей: не всі про це знають

Які пільги передбачені для учасників бойових дій та їх сімей — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто має право на статус учасника бойових дій

Українська влада надає допомогу та пільги тим, хто захищає нашу країну - учасникам бойових дій (УБД). Статус учасника бойових дій матимуть військовослужбовці ЗСУ,СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Служби зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужби та Військової прокуратури України. На цей статус також можуть податися особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції, Міністерства внутрішніх справ, Держспецзв’язку, Державної фіскальної служби, Управління державної охорони, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, які перебували у складі добровольчих формувань. Окрім військових, статус УБД можуть отримати волонтери.

Для отримання цього статусу, необхідно бути залученим до воєнних дій щонайменше на 30 днів. У випадку поранення, яке надалі не дозволяє виконувати свої обов’язки, кількість днів не буде зараховуватись при отриманні учасником бойових дій , незалежно від терміну перебування на війні, людина отримує статус особи з інвалідністю.

Які пільги мають учасники бойових дій

Згідно інформації Державної прикородонної служби Украпїни особи зі статусом учасника бойових дій можуть:

Першочергово обслуговуватись у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергово госпіталізуватись.

Безоплатно отримувати ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення.

Першочергово безоплатно протезувати зуби.

Безоплатно лікуватися у санаторіях або одержувати компенсацію за самостійно оплачене лікування.

Сплачувати комунальні послуги зі знижкою у 75%.

Мати знижку в 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Безоплатно їздити на усіх видах міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі­ та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Безоплатно користуватись один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50 ­відсотковою знижкою.

Користуватись при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.

Щорічно проходити медичне обстеження та диспансеризацію.

Отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі середньої заробітної плати.

Незалежно від стажу роботи отримувати лікарняні виплати у розмірі середньої заробітної плати.

Використовувати щорічну відпустку у будь-який час та отримувати ще 14 днів додаткової відпустки зі збереженням зарплати.

Отримати першочергове право на робоче місце при скороченні штату співробітників.

Достроково виходити на пенсію, досягнувши віку 55 років для чоловіків та 50 років для жінок за наявності страхового стажу 25 та 20 років відповідно.

Мати першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, бути першими в черзі на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, мати першочерговий ремонт.

Отримати позику на будівництво та ремонт житлових будинків, придбання або будівництво будинків дачного типу.

Першочергово вступати до житлово­будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.

Позачергово користуватися всіма послугами зв’язку та позачергово встановлювати на пільгових умовах квартирні. Абонементна плата за користування телефоном для УБД встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Першочергово обслуговуватись підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, ЖКГ, міжміського транспорту.

Позачергово влаштовуватись до закладів соціального захисту населення, а також обслуговуватись службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.

Від липня цього року в учасників бойових дій та їх сімей заборонено стягувати прострочені борги.

Які пільги мають сім’ї учасників бойових дій

Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачені пільги на оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій.

За місцем проживання сімей учасників бойових дій, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

Як діти учасників бойових дій, так і самі УБД мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічну та фахової предвищої освіти на денній формі.

Діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках.

За умови відсутності заборгованості у студентів-дітей УБД, останні мають право на соціальну стипендію.

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