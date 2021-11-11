Що не можна дарувати на день народження / Pexels

Які подарунки не можна дарувати на день народження: народні прикмети, забобони, повір’я

Які подарунки не можна дарувати на день народження: народні прикмети, забобони, повір’я

Вибір подарунку до дня народження — це дуже відповідальний момент. На жаль, не всі ставляться до цього серйозно. Наші предки вірили, що подарований предмет може принести не лише радісні емоції, але й стати причиною багатьох бід.

ТСН.ua розповідає, які подарунки ні в якому разі не можна дарувати і приймати в подарунок, щоб не накликати нещастя або хвороби.

Що не можна приймати в подарунок від гостей або дарувати самому

Чи можна дарувати носки на день народження? / Pexels

Йдучи на святкування дня народження, не варто в черговий раз купувати набір каструль для жінки або шкарпетки для чоловіка. Ось які презенти можуть принести в дім лише негатив:

Годинник — у наших предків цей подарунок вважався символом розлуки і швидкої сварки. Не люблять дарувати їх і китайці, які стверджують, що він відраховує секунди до смерті людини;

Ніж — такий подарунок означає, що людина хоче “перерізати” будь-які стосунки з вами. Також в давнину вірили: цей предмет приносить нещастя в дім;

Носовичок — в православних країнах, як і в Україні, такий подарунок вважався символом майбутніх сліз;

Шкарпетки — Жінкам категорично заборонялося дарувати своєму чоловікові цю річ, інакше він піде з дому до іншої. А ось якщо шкарпетки дарувала мама хлопця, то він міг вийти з-під її впливу, тому невістки часто підбурювали свекруху зробити подібний презент;

Книги — багато хто може сказати, що саме книга є найкращим презентом на будь-яке свято, але народні прикмети говорять, що її не можна дарувати своїй коханій людині, бо скоро на вас чекає розлучення;

Дзеркало — в різних культурах існує чимало повір’їв, пов’язаних з цим предметом. Наші предки ж вважали, що такий подарунок принесе в дім нещастя і може зруйнувати сім’ю;

Посуд — навіть якщо ви вирішили зробити такий презент, обов’язково подивіться, щоб він не був надтріснутим, бажано всередину тарілки або кружки покласти ще щось (наприклад, гроші). Скільки тарілок можна дарувати? Тут немає чітких правил, тому можна вирішувати самостійно;

Рослини чи тварини — щоб не було неприємностей, за такий подарунок просили “викуп” (символічно можна дати гривню чи декілька копійок);

Пустий гаманець чи сумка — якщо їх подарувати, то гроші “витечуть” з сім’ї, тому наші предки клали до них монети;

Домашні капці — існує забобон, що вони можуть принести новому власникові сильну хворобу або навіть смерть;

Краватка — якщо незаміжня дівчина подарує її одруженому чоловікові, то “прив’яже” його до себе;

Велика ваза — отримувати її в дар потрібно дуже обережно, тому що вона може зіпсувати ваше майбутнє;

Жовті квіти — традиційно такий букет не дарують коханим, тому що він приносить розлуку.

Які подарунки приносять благополуччя, щастя і позитивні емоції

Що прийнято дарувати на день народження / Pexels

Що ж тоді дарувати? Таке питання, напевно, цікавить кожного, хто збирається на вечірку з нагоди дня народження і хоче вразити винуватця свята. У наших пращурів також існували народні прикмети, пов’язані з найкращими подарунками:

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Парафінова або воскова свічка — справжній оберіг та символ любові, тому отримати її в подарунок вважається хорошим знаком (особливо молодій родині);

Гребінець для коханої жінки — якщо чоловік хоче зізнатися в почуттях, такий презент стане чудовим варіантом;

Шарф для коханого чоловіка — аналогічно, щоб сказати парубкові про своє кохання, потрібно подарувати йому шарф;

Нове взуття — чи можна дарувати взуття на день народження? Так! Особливо якщо близька людина збирається в далеку подорож, такий подарунок стане символом легкої дороги;

Кухонний рушник — вважалося, якщо заміжня подруга дарує молодій дівчині цю річ, то вона допомагає їй знайти гідного супутника життя;

Чи можна дарувати скатертину — ця річ, як і подушки чи килими, оповита позитивними думками, тому принесе лише щастя.

А ось якщо ви хочете подарувати прикраси, потрібно бути обережними. Чи можна дарувати перстень на день народження за слов’янськими традиціями? Наші пращури вважали такий подарунок позитивним. Але тут існують певні моменти: людина, що дарує, повинна мати лише добрі наміри до обдарованого. Якщо ви не впевнені в цьому, приймаючи дар, потрібно прошепотіти: “Врятуй і збережи!”.

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