Які погодні сюрпризи готує українцям прийдешня зима - прогноз Укргідрометцентру

Середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розраховану за період 1991-2020 рр.
Український гідрометеорологічний центр оприлюднив ймовірний сценарій розвитку погодних умов протягом зими 2022-2023 рр.
Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі ще не дозволяє складати достовірні подобові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди (1-3 місяці і більше).
Водночас завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років та створенню відповідних баз даних, в українських метеорологів є можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі в Україні.
Саме такий підхід дозволяє оцінити ймовірність різних сценаріїв розвитку погодних умов, надавати рекомендації щодо очікуваного температурного режиму в різні сезони року та враховувати ці рекомендації під час прийняття управлінських рішень.
Результати аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років свідчать про наступне:
- перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України відбувається в третій декаді жовтня, в інших регіонах України - на початку листопада та пізніше;
- середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуси;
- суттєво скоротилася тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля градусів;
- сума від'ємних температур протягом зимового періоду скоротилася майже вдвічі;
- кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;
- перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення (закінчення опалювального періоду) відбувається у першій декаді квітня та раніше.
На основі вищенаведеного аналізу можна зробити наступні висновки щодо майбутньої зими 2022-23 рр.:
- середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 рр.;
- ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів в Україні є дуже низькою;
- здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів, на північному сході країни - до -26 градусів;
- перенесення початку опалювального періоду на пізніші терміни та його закінчення на більш ранні терміни є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.
Нагадаємо, як раніше розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух, цієї зими січень буде найхолоднішим місяцем. Проте його середня температура може на 2°С перевищувати кліматичну норму.
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