Які погодні сюрпризи готує українцям прийдешня зима - прогноз Укргідрометцентру

Середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розраховану за період 1991-2020 рр.

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив ймовірний сценарій розвитку погодних умов протягом зими 2022-2023 рр.

Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі ще не дозволяє складати достовірні подобові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди (1-3 місяці і більше).

Водночас завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років та створенню відповідних баз даних, в українських метеорологів є можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі в Україні.

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Саме такий підхід дозволяє оцінити ймовірність різних сценаріїв розвитку погодних умов, надавати рекомендації щодо очікуваного температурного режиму в різні сезони року та враховувати ці рекомендації під час прийняття управлінських рішень.

Результати аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років свідчать про наступне:

перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України відбувається в третій декаді жовтня, в інших регіонах України - на початку листопада та пізніше;

середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуси;

суттєво скоротилася тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля градусів;

сума від'ємних температур протягом зимового періоду скоротилася майже вдвічі;

кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;

перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення (закінчення опалювального періоду) відбувається у першій декаді квітня та раніше.

На основі вищенаведеного аналізу можна зробити наступні висновки щодо майбутньої зими 2022-23 рр.:

середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 рр.;

ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів в Україні є дуже низькою;

здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів, на північному сході країни - до -26 градусів;

перенесення початку опалювального періоду на пізніші терміни та його закінчення на більш ранні терміни є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, як раніше розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух, цієї зими січень буде найхолоднішим місяцем. Проте його середня температура може на 2°С перевищувати кліматичну норму.

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