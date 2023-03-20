Які погодні сюрпризи очікують українців до кінця березня: прогноз синоптика

В Україні останніми тижнями кардинально змінюється погода. У третій декаді березня температура повітря скоріше відповідатиме середині квітня.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.com.

"В результаті надходження на територію країни теплих і вологих повітряних мас з південно-західної Європи, температурне тло в третій декаді березня очікується суттєво вищим за середні багаторічні показники та буде відповідати скоріше середині квітня", – сказав Кібальчич.

За прогнозом синоптика, у понеділок, вівторок та середу температурний максимум вдень сягатиме +15. У четвер, 23 березня, у західних та Одеській областях вже до 20 градусів тепла.

А у п'ятницю ще більше. "Температура повітря вночі +4…+10, вдень +11…+17, на Одещині +18…+21", – написав Кібальчич.

Раніше синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що поки розслібляти зарано, бо наразі залишається протистояння між зимою і весною. Протягом найближчих кількох днів ймовірні опади змішаної фази саме у західних областях.

Прогноз погоди на тиждень: Весна потроху приходить але теплий одяг ховати ще зарано

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